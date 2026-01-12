Τα δύσκολα ενόψει με Ταμείο Ανάκαμψης

Τη χειρότερη δυνατή στιγμή φαίνεται πως η χώρα πάτησε φρένο στην πορεία υλοποίησης του Ελλάδα 2.0. Αντί να επιταχύνουμε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα δείχνουν ότι επιβραδύνουμε, γεννώντας αμφιβολίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χωρίς απώλεια πόρων. Τη συγκεκριμένη διαπίστωση καταγράφει και η Eurobank, η οποία σε πρόσφατη μελέτη της επισημαίνει ότι η Ελλάδα από την 11η θέση στην ολοκλήρωση οροσήμων και στόχων έχει πλέον υποχωρήσει στη 17η. Πρόσθετη αιτία ανησυχίας αποτελεί το γεγονός ότι τα εναπομείναντα ορόσημα είναι και τα δυσκολότερα, καθώς αφορούν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και σύνθετα έργα, όπως υποδομές, κτηματολόγιο και ανανεώσιμο υδρογόνο.

Πρεμιέρα χειμερινών εκπτώσεων

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τα τέλη Φεβρουαρίου. Ευκαιρίες σίγουρα θα υπάρξουν, αλλά και… παγίδες. Γι’ αυτό, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχει δημοσιοποιήσει σειρά συμβουλών, εφιστώντας την προσοχή των αγοραστών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα τερτίπια ορισμένων εμπόρων με τις δήθεν μειωμένες τιμές. Παγίδες καταγράφονται και στα ψηφιακά «καταστήματα», καθώς η στροφή στις διαδικτυακές αγορές είναι πλέον δεδομένη. Το 2025 οι online πωλήσεις ανήλθαν σε 36,1 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 9,5% του συνολικού τζίρου των λιανεμπόρων, ύψους 380,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο χορός εξαγορών της ΤΙΤΑΝ

Σε μπαράζ εξαγορών έχει επιδοθεί τους τελευταίους μήνες ο όμιλος ΤΙΤΑΝ που σταθερά διευρύνει το διεθνές αποτύπωμά του και βελτιώνει το περιθώριο κέρδους. Μία από τις τελευταίες κινήσεις της εισηγμένης τσιμεντοβιομηχανίας στο Euronext Βρυξελλών, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίου, περιλαμβάνει την εξαγορά την Keystone Cement Company, εταιρείας παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών με έδρα την Πενσιλβάνια. Η ΤΙΤΑΝ αποκτά μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής τσιμέντου, η οποία διαθέτει έναν από τους αποδοτικότερους κλιβάνους τσιμέντου στην περιοχή Lehigh Valley της Πενσιλβάνια, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 990.000 τόνους (short tons) κλίνκερ. Το εργοστάσιο μπορεί να εξυπηρετήσει μία αγορά 6,2 εκατ. τόνων (short tons) ετησίως, στις Πολιτείες της Πενσιλβάνια, του Μέριλαντ, του Ντέλαγουερ και του Οχάιο, οι οποίες έχουν σημαντική παρουσία σε έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και σε εκτεταμένα προγράμματα εκσυγχρονισμού των μεταφορικών δικτύων. Επίσης, πριν από ένα μήνα, η ΤΙΤΑΝ υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς της τουρκικής Traçim Cement που διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 2,5 εκατ. τόνων τσιμέντου. Το εργοστάσιο εξυπηρετεί την αναπτυσσόμενη τοπική αγορά και διαθέτει δυνατότητα εξαγωγών προς γειτονικές χώρες και προς τις ΗΠΑ, ενώ υπάρχει σχέδιο για την από κοινού ανάπτυξη μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου με τους πωλητές. Η τσιμεντοβιομηχανία είναι σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη Δυτική Ευρώπη, ενώ τον Οκτώβριο από κοινού με την Molins ολοκλήρωσε την απόκτηση του 80% της Baupartner, κορυφαίας εταιρείας παροχής λύσεων προκατασκευασμένου σκυροδέματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο top 4 η Μασούτης

Εάν δεν υπάρξει κάποιου είδους πολιτική αποσταθεροποίηση, η φετινή χρονιά αναμένεται να παραμείνει ισχυρή ως προς τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Για του λόγου του ασφαλές, η Μασούτης και η Κρητικός υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό-προσύμφωνο για την εξαγορά του 100% της τελευταίας από τη βορειοελλαδίτικη εταιρεία λιανικής. Η εξαγορά με enterprise value 190 εκατ. ευρώ ενισχύει τη θέση της Μασούτης σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ εντάσσεται στο γενικότερο κύμα συγκέντρωσης του οργανωμένου λιανεμπορίου. Εκτιμάται ότι η αλυσίδα θα βρεθεί στην πρώτη τετράδα των παικτών του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με το σύνολο των καταστημάτων των δύο εταιρειών να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 1.270.

Φιλί ζωής για Τζιρακιάν

Μία ακόμη θετική εξέλιξη καταγράφεται για μια ιστορική βιομηχανία με έτος ίδρυσης το 1964. Ο λόγος για τη Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν, η οποία έλαβε «φιλί ζωής» από τις τράπεζες, έχοντας προχωρήσει σε συμφωνίες με την Τράπεζα Πειραιώς και την doValue. Τι προβλέπουν οι συμφωνίες; Την υιοθέτηση και εφαρμογή νέου τετραετούς προγράμματος εξυπηρέτησης και αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων. Το πρόγραμμα προβλέπει χαμηλές ετήσιες δόσεις, ευνοϊκό επιτόκιο και τελική καταβολή υπολοίπου (balloon payment) κατά τη λήξη του, ενώ εντάσσεται στη συνέχεια αντίστοιχων προγραμμάτων που είχε συνάψει η Τζιρακιάν το 2016 και το 2020.

Μέσω των συμφωνιών αυτών, η βιομηχανία επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα την αναδιάταξή τους από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και βελτιώνει αισθητά τον δείκτη ρευστότητας της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η εταιρεία είχε εμφανίσει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, θετική λειτουργική κερδοφορία, αλλά ζημίες σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων.

Ξανά τα ίδια με το φυσικό αέριο

Η Ευρώπη βρίσκεται ξανά εξαρτώμενη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από μια συγκεκριμένη χώρα. Με τον τρόπο αυτό στηρίζει οικονομικά την πολεμική μηχανή ενός κράτους που διατηρεί έντονες αναθεωρητικές βλέψεις, δεν επιδεικνύει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, προχωρά σε μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες και αγνοεί συστηματικά τον διάλογο. Επιπλέον, η ξένη αυτή δύναμη απειλεί ευθέως τα εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενεργειακή εξάρτηση περιορίζει τις στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης και τη δυνατότητά της να αρθρώσει ανεξάρτητο λόγο για τις διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, εντείνει τις εσωτερικές διαφορές στο ευρωπαϊκό μπλοκ, τις οποίες η εν λόγω χώρα υποδαυλίζει συστηματικά, επιδιώκοντας γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη. Όπως το έθεσε πρόσφατα διεθνής αναλυτής, η ομοιότητα του 2022 με το 2026 θα ήταν αστεία – αν δεν ήταν τόσο γκροτέσκα.

Τίποτα δεν σταματά το airbnb

Έλλειμμα αποτελεσματικότητας καταγράφεται στο πεδίο των μέτρων για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς, παρά την πλειάδα παρεμβάσεων, δεν φαίνεται να… «ιδρώνει το αυτί» της αγοράς. Παρά το «πάγωμα» νέων εγγραφών, τα αντικίνητρα και τη γενική αυστηροποίηση του πλαισίου, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα κινήθηκε σε επίπεδα ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ότι δεν «ανοίγει» το απόθεμα κατοικιών που θα μπορούσαν να διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα οι πιέσεις στις τιμές των ενοικίων να παραμένουν ισχυρές. Μένει να φανεί αν η εντατικοποίηση και η επέκταση των μέτρων εντός του 2026 θα αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα — το οποίο δεν είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Στις 2,1 TWh έφτασαν οι ρευματοκλοπές το 2024

Τις 4,5 TWh ξεπέρασαν οι χαμένες ποσότητες ηλεκτρισμού στο δίκτυο διανομής το 2024, ως αποτέλεσμα των τεχνικών απωλειών και των ρευματοκλοπών. Από αυτό το σύνολο, οι ρευματοκλοπές ανέρχονται στις 2,1 TWh.

Αθροιστικά, οι απώλειες αντιστοιχούν στο 10,8% του συνόλου της ενέργειας που έρρευσε στο δίκτυο εκείνη τη χρονιά. Το ποσοστό μπορεί να είναι μειωμένο κατά 0,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα μέσω των παρεμβάσεων του ΔΕΔΔΗΕ, όμως εξακολουθεί να είναι υψηλό οπότε χρειάζεται συνέχιση των προσπαθειών.