Επιστροφή ενοικίου: Δυο μέρες μόνο

Δύο εργάσιμες ημέρες όλες κι όλες είχαν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί προκειμένου να διορθώσουν τη φορολογική τους δήλωση και να μη χάσουν την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου, ενώ η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έληξε στις 31 Αυγούστου.

Το μέτρο αφορά όσους υπηρέτησαν το 2024 στην περιφέρεια και στο έντυπο Ε1 είτε δεν είχαν συμπεριλάβει είτε είχαν δηλώσει λανθασμένα τον αριθμό του μισθωτηρίου. Το κράτος, δηλαδή, χρειάστηκε μήνες για να οργανώσει την ενίσχυση, αλλά άφησε στους δικαιούχους μία Παρασκευή, ένα Σαββατοκύριακο (υπό την προϋπόθεση ότι ο λογιστής τους εργαζόταν) και μία Δευτέρα για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους. Η ψηφιακή διοίκηση μπορεί να προχωρήσει σε αυτόματη εκκαθάριση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, αρκεί ο πολίτης να υπερβεί τη γραφειοκρατική «παγίδα» που στήθηκε μέσα στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου.

Φτάνει ο μισθός; Τι φανερώνουν τα POS

Ανάλυση του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλη Αργυρού, υποστηρίζει ότι οι πληρωμές με κάρτα δεν καταρρέουν μετά τα μέσα του μήνα, επιχειρώντας να καταδείξει πως τα εισοδήματα επαρκούν μέχρι τέλους. Με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η δαπάνη την τέταρτη εβδομάδα εμφανίζεται μόλις 3,4% χαμηλότερη σε σχέση με την πρώτη.

Το εύρημα παρουσιάζει ενδιαφέρον, ωστόσο δεν απαντά στο θεμελιώδες ερώτημα της επάρκειας των μισθών ούτε φωτίζει το ποιοι αναγκάζονται πρώτοι να περικόψουν βασικές καθημερινές δαπάνες. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία εξισώνουν υψηλά και χαμηλά εισοδήματα, τη στιγμή που η κατανάλωση ενδέχεται να συντηρείται μέσω αναλώσεως αποταμιεύσεων, πιστωτικών καρτών ή ετεροχρονισμού άλλων υποχρεώσεων. Άλλωστε, δαπάνες όπως ενοίκια, δόσεις δανείων και λογαριασμοί κοινής ωφελείας δεν εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω POS. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεχίζονται, όχι όμως και ότι στο τέλος του μήνα μένει διαθέσιμο εισόδημα.

Γιατί βρίσκεται στην αναμονή η βιομηχανία

Όφελος της τάξης των 75 εκατ. ευρώ ετησίως αναμένεται να έχει η ελληνική βιομηχανία από τον νέο μηχανισμό αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων, τον οποίο προανήγγειλε η κυβέρνηση νωρίτερα φέτος. Το πρόβλημα είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες η Κομισιόν ενέκρινε αντίστοιχους μηχανισμούς άλλων κρατών-μελών, όχι όμως και τον ελληνικό. Έτσι, κύκλοι της βιομηχανίας εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την καθυστέρηση ενός μέτρου που θεωρούν απολύτως αναγκαίο, δεδομένης της αυξητικής τάσης στο κόστος του ρεύματος.

De facto ΥΠΕΞ ο Παπασταύρου;

Σημαντικές πρωτοβουλίες ανέλαβε στις διεθνείς ενεργειακές σχέσεις της χώρας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι επιτυχείς επαφές για τις έρευνες υδρογονανθράκων με τις Chevron και ExxonMobil, καθώς και η διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου — θέματα τα οποία, πέραν του αμιγώς ενεργειακού χαρακτήρα τους, άπτονται άμεσα και της εθνικής διπλωματίας.

Στον κατάλογο προστέθηκε πρόσφατα η συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου (GSI), με στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το ΥΠΕΝ δεν κοινοποίησε το περιεχόμενο της συμφωνίας στο ΥΠΕΞ, γεγονός που —εφόσον ευσταθεί— εγείρει σοβαρά ερωτήματα, ιδίως από τη στιγμή που το υπουργείο Εξωτερικών καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση των εργασιών πόντισης του καλωδίου.

«Ξεφτίζει» ο κλάδος της ένδυσης

Υπό πίεση παραμένει ο κλάδος ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην εγχώρια αγορά, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων αυξήθηκαν οριακά κατά 1,3%, στα 1,73 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. πέρυσι. Η άνοδος όμως υπολείπεται του πληθωρισμού, γεγονός που υποδηλώνει συρρίκνωση της πραγματικής κατανάλωσης.

Στο εξωτερικό η εικόνα είναι πιο δυσοίωνη. Οι εξαγωγές του κλάδου υποχώρησαν 3,8%, στα 814 εκατ. ευρώ από 845 εκατ. Τα ενδύματα έχασαν 5% και έπεσαν στα 387 εκατ., ενώ η κλωστοϋφαντουργία κατέγραψε πτώση 15%, τη μεγαλύτερη της χρονιάς. Αντίθετα, το βαμβάκι ενισχύθηκε 13%, δείχνοντας ότι η πίεση εντοπίζεται κυρίως στα μεταποιημένα προϊόντα και όχι στην πρώτη ύλη.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν 3,3%, στα 1,64 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. Η κλωστοϋφαντουργία υποχώρησε 4,7% και η ένδυση 2,3%. Η ταυτόχρονη συρρίκνωση εισαγωγών και εξαγωγών δείχνει έναν κλάδο που χάνει όγκο συνολικά, με τη ζήτηση εντός και εκτός Ελλάδος να παραμένει αδύναμη και το κόστος να πιέζει τα περιθώρια των επιχειρήσεων.

Αποδόσεις από τσιμέντο για ΤΙΤΑΝ

Με σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο τα 70,75 ευρώ ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της TITAN η Ambrosia Capital. Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 53,55 ευρώ, οπότε το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 33%. Αν προστεθεί και η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 2,3%, η συνολική δυνητική απόδοση για τον επενδυτή πλησιάζει το 35%. Το επενδυτικό story του ομίλου στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: το πρόγραμμα επενδύσεων 3-4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2029, την ισχυρή θέση του στις ΗΠΑ, τη σειρά εξαγορών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τη σταδιακή βελτίωση της κερδοφορίας μέσω εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών και χαμηλότερου ενεργειακού κόστους.

Η αμερικανική αγορά παραμένει ο βασικός μοχλός της ΤΙΤΑΝ. Αντιπροσώπευε το 53% των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη Φλόριντα και το Mid-Atlantic να θεωρούνται περιοχές με ιδιαίτερα ανθεκτική ζήτηση λόγω επενδύσεων σε υποδομές και πληθυσμιακής ανάπτυξης. Η Titan σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα στις ΗΠΑ κατά 29% έως το 2030, την ώρα που οι τιμές τσιμέντου στη χώρα αυξάνονταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,9% την περίοδο 2013-2024. Σημειωτέον ότι έχει προηγηθεί η σύσταση Buy της Citi, η οποία διατηρεί την τιμή-στόχο στα 70 ευρώ.

Αεροπορικές στο «κόκκινο»

Το α’ εξάμηνο του 2026 αποδεικνύεται δύσκολο για τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, με το κόστος του jet fuel να πιέζει ασφυκτικά τα οικονομικά μεγέθη. Η πορτογαλική TAP Air Portugal, που βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων για την πώλησή της, κατέγραψε ζημιές 99,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες διευρύνθηκαν κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, παρά την αύξηση των εσόδων κατά 4% και τους 8,2 εκατ. επιβάτες. Το κόστος καυσίμων αυξήθηκε 18,7% στο εξάμηνο, με άλμα 52,3% το β’ τρίμηνο, λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Στην Κίνα, οι τρεις μεγάλες κρατικές αεροπορικές, Air China, China Eastern και China Southern, ανακοίνωσαν συνδυασμένες ζημιές 8,2 δισ. γουάν, περίπου 1,05 δισ. ευρώ, για έβδομη συνεχή χρονιά, αντιστρέφοντας το κέρδος 4,82 δισ. γουάν του α’ τριμήνου, που είχε στηριχθεί στην κινεζική πρωτοχρονιά.

Η βελγική Brussels Airlines ανακοίνωσε προσαρμοσμένη λειτουργική ζημιά 70 εκατ. ευρώ, βελτιωμένη κατά 50% σε σχέση με πέρυσι, επικαλούμενη αυξημένο κόστος καυσίμων κατά 64 εκατ. ευρώ, την επιδημία Έμπολα στην Ανατολική Αφρική και απεργίες στο Βέλγιο. Η εταιρεία ανέβαλε την επέκταση του στόλου μακρινών αποστάσεων για το 2027, λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας.