Αναμένονται οι ανακοινώσεις για τη στήριξη της βιομηχανίας

Στον βιομηχανικό κλάδο, «τρέχει» πλέον ο σχεδιασμός στήριξης ύψους 200 εκατ. ευρώ -κατά τα πρότυπα της Ιταλίας- με ανακοίνωση των μέτρων το επόμενο διάστημα. Το ενεργειακό κόστος αναγνωρίζεται ως κρίσιμο ζήτημα ανταγωνιστικότητας. Θετικό ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από τα έσοδα ρύπων και όχι από τον προϋπολογισμό. Το ζητούμενο είναι η στόχευση: περίπου 60 μεγάλες μονάδες θα ωφεληθούν άμεσα, όμως ερωτήματα παραμένουν για το τι θα γίνει με τις ενεργοβόρες αλυσίδες λιανικής.

Το ομόλογο της Aktor

Ξεκινά σήμερα -και θα διαρκέσει έως τις 11 Δεκεμβρίου- η δημόσια προσφορά του ομολόγου των 140 εκατ. ευρώ της Aktor, με το εύρος της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 4,70% – 5,00%. Το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων προορίζεται για την επιχειρηματική ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια, με έμφαση σε εξαγορές, καθώς και σε επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ενέργεια και real estate. Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Aktor, αλλά και για τη δεύτερη που υλοποιείται στον ευρύτερο χώρο των υποδομών από τον Σεπτέμβριο, μετά το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η στρατηγική της Prodea

Οι πρόσφατες κινήσεις της Prodea μόνο τυχαίες δεν είναι. Η εταιρεία διαθέτει ώριμα χαρτοφυλάκια και συμμετοχές και ανακατευθύνει κεφάλαια εκεί όπου βλέπει το μέλλον: τουρισμός και logistics. Η πώληση του πακέτου των €676 εκατ. στον όμιλο Παπαλέκα, μαζί με την «έξοδο» από τον Πύργο Πειραιά και την πώληση στην ιταλική Intracento της συμμετοχής της (80,48%), στο ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων lntracent, σηματοδοτούν στροφή από το παραδοσιακό commercial real estate σε asset classes με μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης σε μια εποχή που τα γραφεία πιέζονται διεθνώς από υβριδική εργασία και υψηλά κόστη αναβάθμισης. Παράλληλα, η πλήρης ανάληψη του Porto Paros Resort ισχυροποιεί τη δραστηριότητα της Prodea.. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Prodea έχει ήδη στα σκαριά εκτεταμένη επενδυτική αναβάθμιση, στοιχείο που ανεβάζει σημαντικά τη δυνητική κερδοφορία.

Tα ρεκόρ του «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η άνοδος του «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο Top 10 της Ε.Ε. δεν είναι απλώς επιτυχία αριθμητικών μεγεθών. Το brand του αεροδρομίου της Αθήνας ενισχύεται στη διεθνή αεροπορική σκακιέρα, σε μια περίοδο κατά την οποία υλοποιεί φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης. Το 2024 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά +19,6%, επίδοση που εξέβαλε από τη δεκάδα το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στην τριάδα των πρωταγωνιστών και στο cargo, με αύξηση +36,7% σε εμπορεύματα και ταχυδρομείο. Όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς, η χώρα δεν «πουλά» πλέον μόνο ήλιο, αλλά -έστω και με αργά βήματα- ενισχύει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικού κόμβου στην περιοχή. Ωστόσο, στον τομέα των logistics απομένουν ακόμη πολλά… μίλια για να διανύσει προκειμένου η Ελλάδα να καθιερωθεί ως πραγματικά ισχυρός παίκτης.

Mega επενδύσεις από τα σουπερμάρκετ

Σταθερά συνεχίζουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες εκτιμάται ότι έως το 2027 θα δαπανήσουν κεφάλαια 950 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ. Η ανελαστική ζήτηση για τρόφιμα, σε συνδυασμό με την εκτόξευση των τιμών στην εστίαση -που έχει μεταφέρει μέρος της κατανάλωσης προς τα σουπερμάρκετ- και η ισχυρή επίδοση του τουρισμού, τροφοδοτούν τις επενδύσεις του κλάδου. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν ταυτόχρονα, η My market εγκαινίασε νέο κατάστημα στην Καλλιθέα, ενώ η Lidl Hellas δημιούργησε το 232ο κατάστημά της στη χώρα, στο Μαρούσι, μια επένδυση 13,7 εκατ. ευρώ.

Παραμένει ο πονοκέφαλος του Airbnb

Η γιγάντωση της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν επηρεάζει μόνο τα ενοίκια, αλλά προκαλεί και έντονο προβληματισμό στους ξενοδόχους, όπως αναδείχθηκε και σε πρόσφατο περιφερειακό συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων. Για χρόνια οι βραχυχρόνιες μισθώσεις λειτούργησαν σε μια «γκρίζα ζώνη», συμπιέζοντας τιμές και περιθώρια, κυρίως για τις μικρές και οικογενειακές μονάδες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ανακαινίσεις. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται, καθώς παρά τα κυβερνητικά μέτρα η αγορά συνεχίζει να διογκώνεται, ξεπερνώντας στο γ’ τρίμηνο 2025 το ορόσημο του 1 εκατ. κλινών.

Συνολικό «ξήλωμα» στο κυπριακό υπουργείο Ενέργειας

Ο ανασχηματισμός στην Κύπρο δεν οδήγησε στην αποχώρηση μόνο του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου, αλλά και του γενικού διευθυντή Μάριου Παναγίδη, καθώς και του αναπληρωτή διευθυντή Ενέργειας Χαράλαμπου Ρούσσου. Αντιθέτως, παραμένει στη θέση του ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, γνωστός για την αρνητική του στάση απέναντι στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Έτσι, στην αγορά κυκλοφορεί η άποψη ότι επικράτησαν δυνάμεις που δεν βλέπουν το έργο θετικά.