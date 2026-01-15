Φρένο στις διαταγές πληρωμής από servicers

Μια ακόμη απόφαση, αυτή τη φορά δικαστική, και συγκεκριμένα του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, βάζει φρένο στη «βιομηχανία» έκδοσης διαταγών πληρωμής από servicers, κρίνοντας ότι πρέπει να κατατίθεται πλήρης φάκελος του δανείου. Αν λείπει ακόμη και μία ενδιάμεση πρόσθετη πράξη που αλλάζει βασικούς όρους, η διαταγή πληρωμής θεωρείται διαδικαστικά απαράδεκτη και ακυρώνεται μετά από ανακοπή, ακόμη κι αν το χρέος δεν αμφισβητείται. Το δικαστήριο απέρριψε το σκεπτικό ότι αρκεί μεταγενέστερη αναγνώριση ή μόνο η τελευταία πράξη με το υπόλοιπο. Η υπόθεση αφορούσε στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο, με παραληφθείσα πρόσθετη πράξη του 2006, και επιδικάστηκαν έξοδα 7.000 ευρώ. Η κρίση αυτή ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερο έλεγχο φακέλων και κύμα ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής.

Γιατί η Santander απογειώνει τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μετά την ιταλική Mediobanca, ένας ακόμη ξένος «οίκος» ξεκίνησε να καλύπτει τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η Santander, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα σε όρους αξίας assets υπό διαχείριση, εγκαινίασε την κάλυψη του ομίλου υποδομών, τοποθετώντας την τιμή της μετοχής στα 49 ευρώ. Πρόκειται για περιθώριο ανόδου άνω του 90% σε σχέση με σήμερα, με το αισιόδοξο σενάριο της ισπανικής τράπεζας να ανεβάζει τον πήχη στα 62 ευρώ. Ποιο είναι το σκεπτικό της Santander που διαφέρει από τις έως τώρα αναλύσεις; Ότι η σύγκριση των assets της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – οι αυτοκινητόδρομοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της εύλογης επιχειρηματικής αξίας του ομίλου – με αντίστοιχα έργα εκτός Ελλάδας εκτινάσσει την αποτίμηση. Άλλωστε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει οδικά έργα σε καθεστώς παραχώρησης με σταθμισμένη μέση διάρκεια άνω των 27 ετών, γεγονός που μπορεί να υπερδιπλασιάσει τα EBITDA του εν λόγω τομέα έως το 2030. Να σημειωθεί ότι στην ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο ΒΟΑΚ, του οποίου η έναρξη παραχώρησης τοποθετείται μέσα στον επόμενο μήνα.

Συνωστισμός (υποψήφιων) αεροσυνοδών στο Σύνταγμα

Με… υποψήφιους αεροσυνοδούς και υποψήφια μέλη πληρώματος πρόκειται να γεμίσει το Σύνταγμα το διήμερο 21 – 22 Ιανουαρίου. Ο λόγος; Οι Open Days που διοργανώνει η Aegean την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στο πλαίσιο της περαιτέρω στελέχωσης των πληρωμάτων καμπίνας. Από τις 10:00 έως τις 18:00, στελέχη της AEGEAN, του κυρίαρχου παίκτη αερομεταφορών της χώρας, θα υποδέχονται τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας ενημέρωση για τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των αερομεταφορών. Με την ολοκλήρωση των Open Days, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με επιπλέον στάδια αξιολόγησης και συνεντεύξεων. Επίσης, όσοι επιλεγούν θα πραγματοποιήσουν το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσής τους στο νέο, υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο πληρωμάτων της Aegean στο «Ελ. Βενιζέλος». Σημειωτέον ότι φέτος η αεροπορική θα ξεκινήσει πτήσεις από και προς την Ινδία.

Τα ρεκόρ της Παπουτσάνης

Νέο ρεκόρ κατέγραψε η Παπουτσάνης το 2025. Ο τζίρος της ελληνικής βιομηχανίας σαπώνων και υγρών καλλυντικών αυξήθηκε, έναντι του 2024, κατά 21%, σε 79,9 εκατ. ευρώ, με τις εξαγωγές να αποτελούν εκ νέου βασικό μοχλό ανάπτυξης, καλύπτοντας το 55% των συνολικών πωλήσεων. Η κατανομή των εσόδων διαμορφώθηκε σε 32% από επώνυμα προϊόντα, 13% από την ξενοδοχειακή αγορά, 42% από παραγωγές για τρίτους και 13% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών. Τα επώνυμα προϊόντα κατέγραψαν άνοδο 31%, με τις πωλήσεις οικιακής φροντίδας να διπλασιάζονται και τις κατηγορίες προσωπικής περιποίησης να αυξάνονται κατά 7%. Στον ξενοδοχειακό τομέα, οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν κατά 7%, ωστόσο τα επώνυμα ξενοδοχειακά προϊόντα ενισχύθηκαν κατά 15%, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Για το 2026, η Παπουτσάνης προβλέπει συνέχιση της διψήφιας ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Το 2025 ενισχύθηκε η ρευστότητα, με βελτίωση λειτουργικών ροών κατά 5,4 εκατ. ευρώ και μείωση δανεισμού κατά 3 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνεται συνολικό μέρισμα 9 λεπτών ανά μετοχή.

Η μεταποίηση αγωνιά

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει η ελληνική μεταποίηση, καθώς, όπως αναφέρει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, οι σωρευτικές πιέσεις που δέχονται οι βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Παρότι η βιομηχανία αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα και στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις, σε συνδυασμό με το ήδη υπέρογκο ενεργειακό κόστος, απειλούν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της μεταποίησης. Το κλείσιμο κομβικών σημείων του οδικού δικτύου, όπως διόδια και τελωνεία, προκαλεί σοβαρές δυσλειτουργίες στον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, στη διάθεση προϊόντων και στις εξαγωγές, εκτοξεύοντας το κόστος μεταφοράς. Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα έντονο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, κυρίως μικρές και μεσαίες, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των τοπικών οικονομιών. Όπως τονίζεται, αν «σπάσει» έστω ένας κρίκος της αλυσίδας, οι συνέπειες θα είναι βαριές όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για τον αγροτικό κόσμο και τις τοπικές κοινωνίες, καθώς η μεταποίηση στηρίζει την απασχόληση και συγκρατεί τον πληθυσμό στην περιφέρεια.

Περιορισμοί για τις Ελεύθερες Ζώνες

Νέα απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή αυστηροποιεί και ψηφιοποιεί τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Ελεύθερων Ζωνών. Απαιτεί από τον φορέα διαχείρισης ή τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να δίνουν στο τελωνείο πρόσβαση στα συστήματά τους, δηλαδή σε logistics αποθήκης, λειτουργία άμεσης δέσμευσης εμπορευμάτων και καταχωρίσεις δηλωτικών φορτίου ανά πλοίο. Για εμπορεύματα που μπαίνουν απευθείας διά θαλάσσης στη ζώνη, το δηλωτικό φορτίου αποστέλλεται ψηφιακά πριν από την άφιξη του πλοίου και τα στοιχεία του συμφωνούνται με το τελωνείο. Ελεύθερη ζώνη είναι ένας τελωνειακά εποπτευόμενος χώρος, συνήθως σε λιμάνι, όπου μη ενωσιακά αγαθά αποθηκεύονται ή υφίστανται χειρισμούς χωρίς δασμούς μέχρι να εισέλθουν στην ενωσιακή αγορά. Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα ελεύθερες ζώνες σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Αστακό.

Αλλιώς τα λέει ο Τραμπ, αλλιώς οι ειδικοί, αλλιώς… η κάνουλα

Τιμή βαρελιού στα 53 δολάρια δήλωσε ότι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ και μαζί του συμφωνούν οι προβλέψεις μεγάλων οργανισμών όπως ο ΙΕΑ και η αμερικανική ΕΙΑ. Πάντως, οι ειδικοί του χώρου ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ότι δεν παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση των εμπορικών αποθεμάτων διεθνώς, παρά τις εκτιμήσεις για μεγάλο πλεόνασμα κατά το α’ τρίμηνο του 2026. Αρκετοί εξ αυτών θεωρούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα βρεθεί τελικά φέτος κάπως ψηλότερα από το αναμενόμενο. Βεβαίως, προς το παρόν η εικόνα δεν συνάδει καθόλου με όλα τα παραπάνω, καθώς η γεωπολιτική απειλή λόγω Ιράν έχει ανεβάσει αισθητά το αργό πάνω από τα 60 δολάρια, με αύξηση περί τα 5 δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα. Κάνε με προφήτη, να σε κάνω πλούσιο…

Πολύ πάνω από το στόχο του 2050 οι αδειοδοτημένες ΑΠΕ

Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα που βρίσκονται ήδη στην αδειοδοτική «ουρά» εκτιμάται ότι επαρκούν για να καλύψουν πλήρως όχι μόνο τον εθνικό στόχο για το 2030, αλλά και τον αντίστοιχο για το 2050. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΥΠΕΝ, με βάση τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία από τα τέλη του 2025. Συγκεκριμένα, τα έργα εν λειτουργία, μαζί με όσα έχουν εξασφαλίσει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για να μπουν στο δίκτυο, είναι αρκετά για τα τέλη αυτής της δεκαετίας. Αν προστεθούν και όσα βρίσκονται σε προηγούμενο στάδιο αδειοδότησης, μιλάμε για επαρκή ισχύ έως τα μέσα του αιώνα. Ιδίως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, η υπερπροσφορά είναι τεράστια, καθώς μιλάμε συνολικά για 76 GW, έναντι στόχου 35 GW το 2050.