Προβληματισμός για την αστάθεια στην αγορά

Η νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή προκαλούν αβεβαιότητα, όχι μόνο στις αγορές ενέργειας, αλλά και στην οδό Νίκης. Οι προβλέψεις για αύξηση ακόμη και στα 100 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου έχουν θέσει σε επιφυλακή το υπουργείο Οικονομικών. Όπως έχει ξαναγράψει η στήλη, μια οικονομία όπως η ελληνική, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις στην αγορά των πετρελαιοειδών και από την κατανάλωση, παραμένει άκρως εκτεθειμένη σε αυτού του είδους την αβεβαιότητα – γεγονός που επιβεβαίωσαν και τα τελευταία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Γι’ αυτό και το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ώστε να προλάβει τυχόν φαινόμενα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Όπως ανέφερε, χθες, και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κροκίδης, καμία δραστηριότητα της οικονομίας (τουρισμός, εμπόριο, ενέργεια, μεταφορές) δεν θα μείνει ανεπηρέαστει εάν ο πόλεμος στη γειτονιά μας συνεχιστεί και τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν επί μακρόν κλειστά.

Κακό κλίμα στο λιανεμπόριο

Η ευπάθεια της κατανάλωσης αποτυπώνεται πρώτα και κύρια στις πωλήσεις των λιανομάγαζων. Εκεί, δηλαδή, όπου τα νοικοκυριά πραγματοποιούν τις καθημερινές τους αγορές και από όπου ξεκινούν τις περικοπές σε περιόδους στενότητας. Πέρα από το «φιάσκο» των χειμερινών εκπτώσεων (στο οποίο η στήλη αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα), συνολικά τα σημάδια στο λιανικό εμπόριο δεν είναι ενθαρρυντικά. Από όλους τους κλαδικούς υποδείκτες που συνθέτουν τον δείκτη οικονομικού κλίματος, μόνο αυτός του λιανικού εμπορίου κινήθηκε καθοδικά κατά τον Φεβρουάριο· όλοι οι υπόλοιποι, συμπεριλαμβανομένου του γενικού δείκτη, κινήθηκαν ανοδικά. Δεδομένων των χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά την κατανάλωση, μένει να φανεί αν το «θερμόμετρο» του λιανεμπορίου προμηνύει ευρύτερες προκλήσεις για το μέλλον.

Απόδοση 33,6% για Alpha Bank

Στις κορυφαίες επιλογές του τραπεζικού κλάδου κατατάσσει η Citi την Alpha Bank, αποδίδοντας στην μετοχή σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο 4,90 ευρώ, προβλέποντας συνολική απόδοση 33,6% σε ορίζοντα δωδεκαμήνου. Η τράπεζα ολοκλήρωσε το 2025 με καθαρά κέρδη 943 εκατ. ευρώ και δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) 13,8%. Η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 19% και την ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Κεντρικό σημείο της στρατηγικής της τράπεζας αποτελεί η επιθετική ανταμοιβή των μετόχων, με την Alpha Bank να αναβαθμίζει τη διανομή κερδών στο 55% (519 εκατ. ευρώ), ποσό που θα διατεθεί ισόποσα σε μερίσματα και επαναγορές μετοχών. Παρά την υλοποίηση σημαντικών εξαγορών (Astrobank, Flexfin, Axia Ventures), ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 παρέμεινε ισχυρός στο 15%. Για το 2026, η Alpha Bank εστιάζει στην ενσωμάτωση των νέων δραστηριοτήτων, την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη UniCredit και την ανάπτυξη εργασιών χαμηλής έντασης κεφαλαίου. Παρά τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, το ευνοϊκό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον στηρίζει τη δυναμική της, η οποία θα εξειδικευτεί περαιτέρω στο Investor Day το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Γενναίες διανομές από Εθνική και Eurobank

Μένοντας στις τράπεζες, γενναιόδωρη στρατηγική επιβράβευσης των μετόχων, με συνολική διανομή της τάξεως του 1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το δ’ τρίμηνο του 2025. Η τακτική διανομή ανέρχεται στο 60% των κερδών, δηλαδή 700 εκατ. ευρώ, και επιμερίζεται σε 500 εκατ. ευρώ σε μετρητά (0,51 ευρώ ανά μετοχή) και 200 εκατ. ευρώ μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών (0,26 ευρώ ανά μετοχή). Επιπλέον, η Διοίκηση προτίθεται να εισηγηθεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση μια πρόσθετη διανομή 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα υλοποιηθεί επίσης μέσω buy back. Επίσης, το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 80%, ενώ η ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου προγραμματίζεται για τον προσεχή Ιούνιο. Σημειώνεται ότι για το 2025 η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων της τάξεως του 1,3 δισ. ευρώ με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ίδιων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,5%. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ ή +10% σε ετήσια βάση, ενώ η διψήφια αύξηση των εσόδων από προμήθειες αντανακλά τις σταυροειδείς πωλήσεις κυρίως επενδυτικών προϊόντων. Από την πλευρά της η Eurobank, θα προχωρήσει σε διανομές οι οποίες θα ξεπερνούν από τη χρήση 2026 και μετά το 55% της κερδοφορίας. Για το 2025 η προτεινόμενη διανομή είναι 717 εκατ. (55% των καθαρών κερδών του 2025), με αύξηση του μερίσματος σε μετρητά κατά 12,7% στα 0,118 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών αξίας 288 εκατ. ευρώ.

Άντληση κεφαλαίων μαμούθ από Capital Tankers

Ως μία από τις μεγαλύτερες αντλήσεις κεφαλαίων που έχει πετύχει, παγκοσμίως, ναυτιλιακή εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Όσλο είναι αυτή της Capital Tankers Corp. Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία αύξησε το μέγεθος της βασικής προσφοράς σε 435 εκατ. δολάρια από 300 εκατ. δολ. καθώς και τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που ενδέχεται να προσφερθούν από περίπου 45 εκατ. δολάρια σε 65 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας έτσι το ύψος της συνολικής προσφοράς σε 500 εκατ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το 26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατανεμήθηκε στο επενδυτικό κοινό, όπου έμφαση δόθηκε σε ποιοτικούς, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της CapitalTankers Corp. στο Χρηματιστήριο στο Euronext GrowthOslo τοποθετείται για τις 17 Μαρτίου 2026. Στη συνέχεια η εταιρεία σχεδιάζει τη μετάβασή της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, ενώ θα εξετάσει και την πιθανή δευτερογενή εισαγωγή της στις Η.Π.Α., ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Ρέουν τα…αλκοολούχα ποτά

Καλά τα νέα από τον κλάδο των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, ο οποίος επανήλθε σε ανοδική τροχιά το 2024, καλύπτοντας τις απώλειες του προηγούμενου έτους. Η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 21,4 εκατομμύρια λίτρα καθαρής αλκοόλης (+3,2%), ενώ κατά την τελευταία δεκαετία καταγράφεται σταθερή άνοδο άνω του 20%. Η εξωστρέφεια παραμένει ο βασικός πυλώνας του κλάδου, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 3% σε όγκο και την αξία τους να υπερβαίνει τα 114,5 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη αποτελούν το 78% των εξαγωγών, ενισχύοντας τη διεθνή ταυτότητα και την προστιθέμενη αξία της ελληνικής παραγωγής. Στην εγχώρια αγορά, η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2% (7,3 εκατ. λίτρα), παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη στροφή της Γενιάς Ζ προς μη αλκοολούχες επιλογές. Παρά τις θετικές προοπτικές για το 2026, ο ΣΕΑΟΠ υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσο εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, μείωση της γραφειοκρατίας και προσαρμογή του ΕΦΚ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με περίπου 300 παραγωγικές μονάδες, κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, η ελληνική ποτοποιία στηρίζει την απασχόληση στην περιφέρεια και παραμένει ένας δυναμικός τομέας που προσαρμόζεται επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις.

Μπροστά από τις εξελίξεις η ΔΕΗ

Η κυβέρνηση Τραμπ υποχρεώνει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.) να καλύψουν με ίδια μέσα τις τεράστιες ενεργειακές ανάγκες των κέντρων δεδομένων τους, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Αμερικανός καταναλωτής με αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος. Προς αυτή την κατεύθυνση, προγραμματίζεται σημαντική συνάντηση στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, με τη συμμετοχή των Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle και OpenAI. Στη χώρα μας, η ΔΕΗ έχει ήδη προνοήσει, αναπτύσσοντας στη Δυτική Μακεδονία ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων ισχύος 300 MW. Όπως έχει δηλώσει από πέρυσι η διοίκηση, η συγκεκριμένη υποδομή (που στοχεύει και στον τομέα του Α.Ι.) δεν θα τροφοδοτείται από το εθνικό δίκτυο, αλλά θα καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες της μέσω ενός συνδυασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων και τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας.