Γιατί χαίρονται οι λαθρέμποροι καπνικών

Τα στοιχεία των τελωνείων για το β΄ εξάμηνο του 2025, με πάνω από 4,715 εκατ. λαθραία τσιγάρα, 231 κιλά καπνού, 425 πούρα και θερμαινόμενες ράβδους, δείχνουν ότι το λαθρεμπόριο παραμένει ενεργό και προσαρμόζεται. Αν, μάλιστα, περάσει η αναθεώρηση της Οδηγίας φορολόγησης καπνού που πρότεινε η Κομισιόν τον Ιούλιο του 2025 και προβλέπεται να εφαρμοστεί από το 2028, οι τιμές θα πιεστούν ανοδικά, δίνοντας νέα ώθηση στο λαθρεμπόριο. Αυτό είναι και κάτι το οποίο φοβούνται όσοι ασχολούνται με την αγορά, καθώς πιθανότατα μόνο μέσω ενισχυμένων ελέγχων και καταστολής θα μπορέσει να συγκρατηθεί το λαθρεμπόριο καπνικών, εάν περάσουν αυξήσεις της τάξης του 12% στο φόρο…

Roller coaster τα έσοδα από την κατανάλωση

Και όταν ενισχύεται το λαθρεμπόριο, χάνονται σημαντικά φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο, καθώς στηριζόμαστε υπερβολικά στους έμμεσους φόρους και στην κατανάλωση. Τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο είναι ξεκάθαρα. Η υστέρηση στα έσοδα από ΦΠΑ και ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα δείχνει, για άλλη μια φορά, πόσο ευαίσθητος είναι ο προϋπολογισμός στις διακυμάνσεις τιμών και κατανάλωσης. Όταν υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μειώνεται η φορολογητέα αξία και άρα περιορίζεται ο ΦΠΑ, ακόμη και αν οι ποσότητες παραμένουν σταθερές.

Αντίστροφα, η άνοδος των τιμών μπορεί να ενισχύσει πρόσκαιρα τα έσοδα, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ζήτησης, οφειλών και οικονομικής στενότητας. Γι’ αυτό τα ενεργειακά έσοδα επηρεάζουν όχι μόνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αλλά και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο μέσα στη χρονιά. Ας σημειωθεί πως τα φοροέσοδα του Ιανουαρίου περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, αλλά αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, είναι μειωμένα κατά 324 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης είσπραξης ΦΠΑ και ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα.

Τα deals του LNG

Ανεβάζουν στροφές τα deals στο LNG. Μετά τις πρόσφατες μακροχρόνιες συμφωνίες πώλησης αμερικανικού LNG με 4 χώρες που υπέγραψε η Atlantic SEE LNG Trade (κοινή εταιρεία του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας), σειρά παίρνει η METLEN. Ο ενεργειακός όμιλος υπέγραψε με τη Shell Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την προμήθεια και εμπορία ποσοτήτων 0,5 έως 1 bcm ετησίως -για την πενταετία 2027-2031- με παράδοση σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη και χρήση του Κάθετου Διαδρόμου. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος Executive Chairman της Metlen υπογράμμισε πως η συνεργασία ενισχύει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης και εδραιώνει την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο. Η METLEN θα μπορεί να τροφοδοτεί χώρες που μέχρι πρότινος εξαρτώνταν αποκλειστικά από τη Ρωσία, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή απεξάρτηση. Παράλληλα, η συμφωνία δίνει «ζωή» και οικονομική βιωσιμότητα στις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως ο νέος τερματικός σταθμός (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, καθιστώντας τις υποδομές αυτές κερδοφόρες και στρατηγικά απαραίτητες.

Τι προβλέπουν οι αναλυτές για Alpha Bank

Ισχυρή οργανική κερδοφορία αναμένεται να εμφανίσει η Alpha Bank, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της Optima Bank, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 418 εκατ. ευρώ (+4% τριμηνιαίως), υποστηριζόμενα από την πιστωτική επέκταση και την ενοποίηση της Astrobank. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου αναμένεται να αγγίξουν τα 196 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19%.

Για το σύνολο του 2025, η τράπεζα οδεύει προς καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ (+38%), με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα 0,36 ευρώ και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTBV) στο 11,4%. Οι προοπτικές για το 2026 είναι ευοίωνες, χάρη στην πλήρη ενοποίηση των πρόσφατων εξαγορών και την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη UniCredit. Αναμένεται ενίσχυση της επιβράβευσης των μετόχων, με το ποσοστό διανομής κερδών (payout) να αυξάνεται στο 60%. Η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση (discount) έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Το νέο επιχειρηματικό πλάνο 2026-2029 θα παρουσιαστεί το β’ τρίμηνο του 2026.

Προεκλογικού χαρακτήρα οι αποφάσεις για τα αιολικά

Σημαντικούς περιορισμούς στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων αναμένεται να εισαγάγει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, που θα παρουσιαστεί μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα βάλει «στοπ» στην εγκατάσταση σε αρκετές βουνοκορφές και σε νησιά με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα.

Οι πληροφορίες θέλουν να έχει μεσολαβήσει το ίδιο το Μαξίμου, ώστε να περιοριστεί το πολιτικό κόστος που προκαλείται από τις τοπικές αντιδράσεις προς τα αιολικά, τη στιγμή που σιγά-σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά.

Κυβερνητικές «αλχημείες» για το ενεργειακό κόστος

Μετά τη «βόμβα» της κυβέρνησης Μελόνι στην Ιταλία για το ενεργειακό, σειρά πήρε και η Βρετανία, καθώς αποφάσισε να απομακρύνει το ειδικό τέλος στήριξης των ΑΠΕ από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κοινός τόπος των δύο παρεμβάσεων είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή: Η Μελόνι έχει στόχο κυρίως να κάνει «ντόρο» και να εμφανιστεί ότι κινείται δραστήρια για την προστασία τους. Η ίδια γνωρίζει ότι τα μέτρα της δεν θα γίνουν δεκτά από τις Βρυξέλλες.

Το ίδιο ισχύει και στη Βρετανία, όπου μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι πρόκειται, επί της ουσίας, για μια αναδιάταξη της είσπραξης των τελών. Η σχετική χρέωση απομακρύνεται μεν από τους λογαριασμούς, αλλά θα συνεχίσει να εισπράττεται μέσω των γενικών φόρων. Έτσι, αλλάζει η «βιτρίνα» και ο καταναλωτής νομίζει ότι πληρώνει λιγότερα, ενώ στην πραγματικότητα πληρώνει τα ίδια με πριν.