Η Πίνδος…πάει Lidl

Συνεργασία μεταξύ της Πίνδος (Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων) και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Lidl, πληροφορείται η στήλη. Συγκεκριμένα, η Πίνδος από τον επόμενο μήνα θα αρχίσει να πουλά τα προϊόντα της και στα Lidl, κάτι που δεν έκανε μέχρι τώρα. Η αρχή θα γίνει με δύο νέους κωδικούς έτοιμων προϊόντων.

Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη στις περικοπές ΑΠΕ

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζεται στις 21 Οκτωβρίου η αίτηση ακύρωσης της νομοθεσίας που αφορά τις αναγκαστικές περικοπές στην παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο επίκεντρο των επιχειρημάτων των παραγωγών βρίσκεται ο αδιάκριτος τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το μέτρο. Πλέον, τις απόψεις τους έχουν υποβάλει ο ΑΔΜΗΕ και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ νέο δικόγραφο πρόκειται να καταθέσει ο Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ), όπως ανακοίνωσε. Το αποτέλεσμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από όλη την αγορά.

Όπου φύγει – φύγει οι συνταξιούχοι…

Η «Μεγάλη Έξοδος» των συνταξιούχων δείχνει πως ανεβάζει ρυθμούς, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της εφαρμογής ΑΤΛΑΣ. Πάνω από 100.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης στο α’ εξάμηνο 2025 δεν είναι απλώς ένα στατιστικό. Είναι ένα δείγμα του κλίματος που επικρατεί στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Αφενός, η σχεδόν κατάργηση των ποινών για εργασία μετά τη συνταξιοδότηση, αφετέρου (και κυριότερα) ο φόβος αλλαγών στα όρια ηλικίας από το 2027 επιταχύνουν την έξοδο για όσους θέλουν να προλάβουν να βγουν σε σύνταξη. Μόνο τον Ιούνιο οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 17.471! Προς το παρόν, και μέχρι –ίσως– να εφαρμοστούν νέα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης, το βάρος μεταφέρεται στον ΕΦΚΑ (λιγότερες εισφορές από τους αποχωρούντες υψηλόμισθους, υψηλότερες δαπάνες) και στην αγορά εργασίας, η οποία ήδη στενάζει από έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Οι προβολές είναι ακόμα πιο δυσοίωνες, καθώς το 2025 ενδέχεται οι αιτήσεις να ξεπεράσουν τις… 200.000!

Η προειδοποίηση του ΙΕΑ για το πετρέλαιο και η Ελλάδα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας για την κατάσταση στην αγορά πετρελαίου. Σήμερα, 9 στα 10 δολάρια που επενδύονται στην παραγωγή αφορούν τα υφιστάμενα κοιτάσματα, παρά την ανακάλυψη νέων.

Έτσι, ο κλάδος μοιάζει με έναν δρομέα που πρέπει να τρέχει όλο και πιο γρήγορα μόνο και μόνο για να παραμένει σταθερός. Τα ώριμα κοιτάσματα εξαντλούνται ταχύτερα όσο περνούν τα χρόνια, πράγμα που οδηγεί μοιραία σε αδιέξοδο.

Γι’ αυτό, ο οργανισμός καλεί σε αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα για νέο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε καλή είδηση για την Ελλάδα, η οποία κάνει τη δική της προσπάθεια σε Πελοπόννησο και Κρήτη με τις ExxonMobil και Chevron.

Έντονο ενδιαφέρον από την Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Δύο νέα ευρωπαϊκά πακέτα υποσχέθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις ενεργειακές διασυνδέσεις, με στόχο να δοθεί τέλος στην απομόνωση ορισμένων κρατών-μελών και να διαμορφωθούν καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές.

Το ένα από αυτά ονομάζεται «Ενεργειακές Λεωφόροι» και αφορά οκτώ στενωπούς ανά την Ευρώπη, όπου αναζητείται λύση. Μία εξ αυτών είναι και η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, όπου έχει εκτυλιχθεί τον τελευταίο καιρό το γνωστό σίριαλ.

Επιπλέον, η Κομισιόν έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκτίμηση κινδύνων που αντιμετωπίζει το ενεργειακό τους σύστημα. Στις πιθανές απειλές περιλαμβάνονται και καλώδια μέσα στην ΑΟΖ, τα οποία είναι αντιμέτωπα με κινδύνους στρατιωτικούς ή άλλου είδους από τρίτα κράτη.

Απομένει να φανεί πώς θα διαχειριστεί τις παραπάνω εξελίξεις η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και πώς θα αντιδράσει η ίδια η Κομισιόν σε ένα θέμα που δείχνει να την ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Βγαίνει στις αγορές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Όλα είναι έτοιμα προκειμένου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να βγει στις αγορές, με στόχο την άντληση ρευστότητας 500 εκατ. ευρώ. Χθες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο, ενώ τη Δευτέρα (22/9) θα γίνει γνωστό το εύρος απόδοσης. Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16:00 της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου. Οι αναλυτές θεωρούν ότι η ζήτηση θα είναι ισχυρή για το ομόλογο, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν ιδιώτες με ποσό από 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για νέες επενδύσεις, ενώ κεφάλαια έως 243,85 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή δανεισμού.

Υψηλές πτήσεις για Aegean

Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η Aegean κατέγραψε ακόμη υψηλότερες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Ο τζίρος παρέμεινε σταθερός στο τρίμηνο (€481 εκατ.), αυξήθηκε κατά 5% στο εξάμηνο (€787 εκατ.) και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 6% στα €156,2 εκατ. Παρά τη μικρή κάμψη των κερδών προ φόρων και τόκων (-7%), τα καθαρά κέρδη εκτοξεύτηκαν κατά 109% στα €47,9 εκατ., χάρη στη μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων και στη βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα. Η επιβατική κίνηση και οι διαθέσιμες θέσεις αυξήθηκαν κατά 4%, με τον συντελεστή πληρότητας να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (81,1%). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι ο όμιλος αξιοποιεί την αυξημένη ζήτηση και βελτιώνει τα περιθώρια κερδοφορίας του. Επίσης, το α’ εξάμηνο 2025 ενισχύθηκε το ταμείο και μειώθηκε ο καθαρός δανεισμός, οδηγώντας σε χαμηλότερο δείκτη μόχλευσης (1,3x). Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την πιστοληπτική εικόνα του ομίλου και του δίνει περιθώρια για νέες επενδύσεις ή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, εφόσον η εισηγμένη το επιλέξει. Σημειωτέον ότι το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου οι πτήσεις προς Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία ανεστάλησαν λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Λευκός Οίκος – Fed: σημειώσατε 1…

Από το… «παράθυρο» και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ήρθε η έγκριση εισόδου του Στίβεν Μίραν στο ΔΣ της Fed με οριακή πλειοψηφία (48-47). Γιατί έχει σημασία; Γιατί ο Μίραν είναι σύμβουλος του Τραμπ, και ο διορισμός του έρχεται ως συνέχεια συνεχών παρεμβάσεων του Λευκού Οίκου στα εσωτερικά της κεντρικής τράπεζας, κάτι που έχει ανεβάσει στα «κάγκελα» τους Δημοκρατικούς, καθώς θεωρούν πως σύντομα η ανεξαρτησία της θα αποτελέσει παρελθόν. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ σταδιακά «κερδίζει πόντους» στο εσωτερικό της Fed, στρώνοντας το έδαφος για την επιβολή της θέσης του για επιθετικές μειώσεις επιτοκίων. Η αγορά προεξοφλεί μείωση 25 μ.β., ενώ ο Λευκός Οίκος πιέζει για ακόμα βαθύτερη χαλάρωση. Το σίγουρο είναι πως ανοίγει μια περίοδος με αρκετό «ενδιαφέρον» όχι μόνο για τη Fed και τις ΗΠΑ, αλλά και για την ΕΚΤ, τη σχέση ευρώ-δολαρίου, τον πληθωρισμό και εν γένει για τη διεθνή οικονομία.