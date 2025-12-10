Η ολιστική στρατηγική της Δόμνας Μιχαηλίδου για το δημογραφικό

Στην Ελλάδα είμαστε καλοί στις διαγνώσεις, αλλά χωλαίνουμε στις λύσεις. Το δημογραφικό δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν τον άτυπο κανόνα, κι ας είναι – κατά γενική ομολογία – ζήτημα επιβίωσης για τη χώρα. Ευτυχώς, αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε με τη σύσταση ανεξάρτητου υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η συνέχεια δίνεται από την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου η οποία αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με ad hoc παρεμβάσεις. Η κ. Μιχαηλίδου επιμένει ότι πρέπει να βλέπουμε την οικογένεια, όχι αποσπασματικά, αλλά σε όλη τη διαδρομή της – από τις προγεννητικές εξετάσεις μέχρι τα επιδόματα γέννησης και παιδιού, και από την απόκτηση προσιτής στέγης, μέχρι την καθολική πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και την ομαλή ένταξη στο σχολείο. Το Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο υλοποιεί πλέον μέτρα στήριξης για όλα τα παραπάνω, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στους υποψήφιους γονείς ώστε να κάνουν το μεγάλο βήμα και να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια.

Και επίσημη η διόρθωση στο μέτρο της επιστροφής ενοικίου

Χρειάστηκαν πολλές διαμαρτυρίες και έντονος δημόσιος διάλογος για να υπάρξει λύση στο μέτρο που πολυδιαφημίστηκε από το οικονομικό επιτελείο. Η εφαρμογή της ετήσιας επιστροφής ενοικίου αποκάλυψε «κενά» που δεν είχαν προβλεφθεί. Ήδη η ΑΑΔΕ ενέταξε τις τροποποιητικές δηλώσεις στη διαδικασία, ενώ με άρθρο σε νομοσχέδιο προβλέπεται παράταση της προθεσμίας πέραν των τελών Σεπτεμβρίου, ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για λάθη και καθυστερήσεις στο σύστημα, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Κακά τα μαντάτα (και) για τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Τα ευρήματα της έρευνας της European Round Table for Industry, σε συνεργασία με το The Conference Board, δείχνουν ότι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι χάνουν την όρεξή τους για επενδύσεις στην Ευρώπη και στρέφονται στις ΗΠΑ. Η τάση συνδέεται με τη νέα εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα, καθώς το 80% των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα προέρχεται από την Ευρώπη.

Κυβερνητική άγνοια κινδύνου για τις ρευματοκλοπές

Η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει την «καυτή πατάτα» που κρατάει στα χέρια της, με τη μορφή των άδικων κατηγοριών για ρευματοκλοπές εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι καταγγελίες πληθαίνουν από πολίτες και επιχειρήσεις που χρεώθηκαν πρόστιμα χιλιάδων ευρώ, σε μια δύσκολη εποχή για τους ίδιους, χωρίς να φέρουν ευθύνη. Εντούτοις, ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, δήλωσε προ ημερών στη Βουλή ότι πρόκειται για λίγα και μεμονωμένα περιστατικά, δίχως να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει διαρκής επικοινωνία μεταξύ του υπουργείου και του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά αν κρίνουμε από το μέγεθος του προβλήματος, μάλλον το τηλέφωνο είναι… χαλασμένο. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία άλλη επίσημη παρέμβαση για το ζήτημα.

Τζίρος 65 εκατ. ευρώ για Concentrix Greece

Ανοδική πορεία εξακολουθεί να καταγράφει η Concentrix Greece, η πρώην Webhelp (γαλλική πολυεθνική παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών), παρότι τα περιθώρια κέρδους συμπιέστηκαν. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2024, σε ετήσια βάση, σε 64,84 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 7%. Τα μικτά κέρδη επίσης κινήθηκαν ανοδικά στα €5,87 εκατ. , ενώ τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) αυξήθηκαν κατά 8%, στα 3,68 εκατ. Τα νούμερα φανερώνουν τη σταθερή δυναμική του κλάδου υποστήριξης πελατών στην Ελλάδα, παρά την πίεση στα περιθώρια, τα οποία από 10% το 2023 υποχώρησαν στο 9% το 2024. Έτσι, γίνεται κατανοητή η μείωση της καθαρής κερδοφορίας σε 1,68 εκατ. ευρώ από 8,13 εκατ. ευρώ που αποδίδεται και στην αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Όχι στην υποχρεωτική αγορά ηλεκτρικών Ι.Χ.

Αντίθετη είναι σχεδόν σύσσωμη η αγορά leasing αυτοκινήτου, με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία leasing & rental με επιστολή της, που συνυπογράφουν εταιρείες του κλάδου ενοικίασης και leasing καθώς και άλλες επιχειρήσεις (κατασκευαστές, εισαγωγείς κλπ.), να εκφράζει την εναντίωσή της στην επιβολή της οποιασδήποτε υποχρεωτικότητας αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους εταιρικούς στόλους. Όπως αναφέρουν οι υπογράφοντες την επιστολή, το μέτρο «θα αποτελέσει πλήγμα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων» και όχι άδικα: τα κόστη παραμένουν υψηλά, οι υποδομές φόρτισης δεν επαρκούν και η ζήτηση παραμένει αναιμική. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν, η χωρητικότητα του δικτύου και οι δυσκολίες αδειοδότησης των απαιτούμενων υποδομών. Ως εκ τούτου, η υποχρεωτικότητα προμήθειας συγκεκριμένου ποσοστού οχημάτων μηδενικών εκπομπών στα μέτρα που θα παρουσιάσει η Κομισιόν για την αυτοκινητοβιομηχανία θα ήταν επιζήμια για τον κλάδο. Κι αυτό διότι είναι οικονομικά δυσβάσταχτη οδηγώντας τις εταιρείες σε δύο επιλογές: είτε στη διατήρηση των παλαιότερων οχημάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είτε στον περιορισμό της προμήθεια καινούργιων. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ταξινομήσεων νέων οχημάτων και θα υπονομεύσει την ικανότητα των εταιρειών να εξυπηρετούν πελάτες ή να εκπληρώνουν κρίσιμες λειτουργίες για εργαζομένους, υπηρεσίες και παραδόσεις. Οι εξελίξεις αυτές θα πλήξουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών οχημάτων και των προμηθευτών τους, καθώς και των διαχειριστών στόλων, σε μια ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Δίχως τέλος οι καθυστερήσεις στις πτήσεις

Μπορεί οι πτήσεις να αυξήθηκαν μόλις κατά 6,7% την τελευταία διετία, όμως, οι καθυστερήσεις υπερδιπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, έχουν εκτοξευθεί κατά 114% χωρίς καν να υπολογίζονται οι ακυρώσεις λόγω απεργιών ή καιρικών φαινομένων. Τα προβλήματα δηλαδή, δεν οφείλονται σε εκδήλωση περιστατικού ανωτέρας βίας, αλλά σε συστημικούς λόγους. Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας της Γαλλίας και της Γερμανίας που οφείλονται για ποσοστό άνω του 50% των καθυστερήσεων. Και με την έλλειψη προσωπικού και την περιορισμένη χωρητικότητα στον εναέριο χώρο, να αποτελούν ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Αποτέλεσμα; 7,2 εκατ. πτήσεις καθυστέρησαν το διάστημα 2015- Οκτώβριος 2025. Από αυτές 6,4 εκατ. καθυστέρησαν κατά 30 λεπτά ή λιγότερο, ενώ 700 χιλ. καθυστέρησαν τουλάχιστον 30 λεπτά.

Νέος ιταλικός παίκτης στην ελληνική αγορά ενέργειας

Μετά τις Italgas, Enel και Edison, σειρά παίρνει η Techfem. Η εταιρεία ανοίγει θυγατρική στην Ελλάδα, με αντικείμενο έργα μεταφοράς φυσικού αερίου και υδρογόνου. Πρόκειται για όμιλο με σημαντική εμπειρία, τόσο στο ιταλικό σύστημα αερίου όσο και στον ΤΑΡ, καθώς και στα πρώτα έργα υδρογόνου της γειτονικής χώρας.