Καλά κρατούν τα «φέσια» του Δημοσίου

Τα ληξιπρόθεσμα του κράτους έφτασαν και πάλι «ταβάνι» τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τα μνημονιακά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, οι συνολικές οφειλές προς ιδιώτες και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προσεγγίζουν πλέον τα 3,8 δισ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται για ακόμη μία φορά στα νοσοκομεία και στα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία συσσωρεύουν απλήρωτους λογαριασμούς την ώρα που το Δημόσιο εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα. Διατηρείται έτσι η γνωστή ανισορροπία: η ενίσχυση της ρευστότητας του κράτους πραγματοποιείται, σε σημαντικό βαθμό, εις βάρος της πραγματικής οικονομίας, με επιχειρήσεις και προμηθευτές να χρηματοδοτούν στην πράξη τον προϋπολογισμό, περιμένοντας για να πληρωθούν.

Πώς χτίζονται τα πλεονάσματα;

Η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα αντλεί δυσανάλογα μεγάλο μέρος των φορολογικών της εσόδων από την έμμεση φορολογία (41% έναντι μέσου όρου 31,2%). Η «πρωτιά» αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ. Με υψηλότερους μισθούς και ενισχυμένη κατανάλωση, τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα, καθιστώντας τις σημερινές επιδόσεις λιγότερο εντυπωσιακές απ’ όσο φαίνονται.

Ξεκινάει η επόμενη μέρα της Εγνατίας

Κυρώθηκε χθες στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, γεγονός που θα οδηγήσει στο οικονομικό κλείσιμο της αποκρατικοποίησης με ανάδοχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη γαλλική Egis Projects. Η εν λόγω ιδιωτικοποίηση, που συνοδεύεται με τίμημα της τάξεως των 1,23 δισ. ευρώ, θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην απομείωση του δημόσιου χρέους. Να σημειώσουμε εν παρόδω ότι η ιδιωτικοποίηση της Αττικής Οδού, που ολοκληρώθηκε πέρυσι τέτοιο καιρό, συνέβαλε στην απομείωση του δημόσιου χρέους κατά μιάμιση μονάδα του ΑΕΠ. Το σημαντικότερο όμως, είναι ότι η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο και κυρίως ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο οποίος χρήζει βαριάς συντήρησης και παρεμβάσεων. «Η ετήσια συντήρηση της Εγνατίας που είναι της τάξεως των 65 εκατ. ευρώ δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ούτε από την Εγνατία Οδό ούτε μπορεί να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. […] Ο παραχωρησιούχος οφείλει να κρατάει το δρόμο σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας και θα ελέγχεται αυστηρά μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού και δεικτών απόδοσης» σημείωσε χθες ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

Το growth story της Jumbo

Σύσταση overweight δίνει η Pantelakis Securities για την μετοχή της Jumbo, τοποθετώντας την τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ. Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα, το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή προσεγγίζει το 36%, στοιχείο που η χρηματιστηριακή αποδίδει στην ελκυστική αποτίμηση του ομίλου του Απόστολου Βακάκη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η Jumbo διαπραγματεύεται στις 10,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και σε EV/ EBITDA (λειτουργικά κέρδη) 6,7, αποτίμηση που αντανακλά μια σημαντική συμπίεση στο περιθώριο EBITDA – στο 19,3% μακροπρόθεσμα, από 36% το 2024. Το growth story της Jumbo τροφοδοτεί τα αναπτυξιακά πλάνα της Jumbo και τα σχέδια για νέα καταστήματα το 2026, σε συνδυασμό με τις προοπτικές που δημιουργεί η franchise συνεργασία της Fox Group σε Ισραήλ και Καναδά. Με τα δεδομένα αυτά, αναμένεται αύξηση 6% στα εκτιμώμενα προ φόρων κέρδη και στα κέρδη ανά μετοχή για το 2027.

Επενδυτικός μαγνήτης η “Ακτή Βουλιαγμένης”

Σημαντικούς επενδυτές προσέλκυσε η διαδικασία αξιοποίησης της Ακτής Βουλιαγμένης, με τέσσερα σχήματα να δίνουν το «παρών» στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για την 20ετή μίσθωση του ακινήτου. Πρόκειται για τη ΦΑΪΣ Συμμετοχών, τη «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης» με τη συμμετοχή της REDS και της Αποθήκες Αιγαίου, την Air Canteen και την κοινοπραξία Evergood – Γευσήνους. Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπογραμμίζει τη στρατηγική αξία του ακινήτου. Ο διαγωνισμός αφορά μακροχρόνια εκμίσθωση 20+10 ετών, ώστε ο επενδυτής να έχει τον αναγκαίο ορίζοντα για κεφαλαιουχικές επενδύσεις και απόδοση κεφαλαίου. Η έκταση των 72.767 τ.μ. με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ. δημιουργεί περιθώριο ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών αναψυχής, επαναφέροντας στην ενεργό χρήση και το πρώην εστιατόριο – τοπόσημο «Ωκεανίς». Το θέμα είναι εάν ο καινούργιος μισθωτής θα αυξήσει την τιμή εισόδου.

Το μηδέν δεν είναι… μηδέν στο ηλεκτρικό ρεύμα

Το νέο δυναμικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, που ενεργοποιείται από τον Φεβρουάριο για όσους έχουν έξυπνο μετρητή, δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερους λογαριασμούς. Ωστόσο, οι καταναλωτές που παρακολουθούν τις χονδρικές τιμές να μηδενίζουν ή ακόμη και να γίνονται αρνητικές τις μεσημεριανές ώρες, δεν θα πρέπει να περιμένουν… δωρεάν ρεύμα. Από τη χονδρική ως τη λιανική παρεμβάλλεται σημαντικό κόστος και ο κάθε προμηθευτής θα καθορίζει καθημερινά τις χρεώσεις της επόμενης ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο και τις διακυμάνσεις της αγοράς. Επιπλέον, παραμένουν σταθερές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ κ.λπ.), οι οποίες προστίθενται στην τελική τιμή.

Νερό στο κρασί του έβαλε το ΥΠΕΝ για τις ενεργειακές κοινότητες

Το ΥΠΕΝ παρατείνει τον χρόνο συμμόρφωσης των ενεργειακών κοινοτήτων με τους νέους κανόνες λειτουργίας, ώστε να απομακρυνθούν τα «πρόσωπα-βιτρίνα» που εξυπηρετούν καθαρά ιδιωτικά συμφέροντα, αλλοιώνοντας τον κοινωφελή χαρακτήρα του θεσμού. Η προθεσμία που αρχικά ορίστηκε στους 12 μήνες, αυξάνεται τελικά στα δύο έτη κρίθηκε ότι ήταν υπερβολικά στενή. Παράλληλα, εξαιρούνται από τη σχετική υποχρέωση οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.