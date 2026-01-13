Δεν βλέπει πρόβλημα με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ η κυβέρνηση

Ομαλά αναμένει το ΥΠΕΝ να εξελιχθεί η ΑΜΚ που κρίνεται ότι χρειάζεται ο ΑΔΜΗΕ, ώστε να φέρει εις πέρας το μεγάλο επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους πολλών δισεκατομμυρίων. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, δεν προκύπτει κάποιο ανυπέρβλητο θέμα με τη συμμετοχή των Κινέζων της State Grid, ακόμη και στο σενάριο που μπουν αμερικανικά κεφάλαια στον διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα φροντίσει να έχει ο ΑΔΜΗΕ πλήρη κεφαλαιακή επάρκεια και απομένει να οριστικοποιηθεί η ακριβής λύση.

Δεν επετεύχθησαν οι στόχοι για μείωση του clawback

Με ΚΥΑ της 31ης Δεκεμβρίου 2025 γνωστοποιήθηκε πως ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται με σχεδόν 45 εκατ. ευρώ, καθώς ο στόχος μείωσης του clawback κατά 50 εκατ. ευρώ δεν επετεύχθη. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η διαφορά ανάμεσα στον στόχο και στην πραγματική μείωση υπολογίζεται σε 44.743.401 ευρώ και γι’ αυτό αυξάνονται αναδρομικά τα ετήσια όρια φαρμακευτικής δαπάνης του 2022. Η προσαύξηση θα κατανεμηθεί στον ΕΟΠΥΥ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων (10 εκατ. ευρώ), στα ΦΥΚ των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ (10 εκατ. ευρώ) και στη νοσοκομειακή δαπάνη του ΕΣΥ (24.743.401 ευρώ), οδηγώντας σε νέο υπολογισμό και συμψηφισμούς στα σημειώματα clawback.

Νέα υψηλά για Avax

Πολύ καλύτερες ημέρες βλέπει η Optima Bank για την Avax στο πιο πρόσφατο report της, με τη χρηματιστηριακή να απονέμει σύσταση «buy» για την κατασκευαστική και να ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 3,81 ευρώ από 3,03 ευρώ. Όπως επισημαίνει, στο εννεάμηνο η Avax κατέγραψε όχι μόνο έντονη αύξηση μεγεθών, αλλά κυρίως ποιοτική βελτίωση της κερδοφορίας, με αιχμή την κατασκευαστική δραστηριότητα. Και παρότι ο ρυθμός εκτέλεσης των έργων επιταχύνθηκε –γεγονός που συνήθως οδηγεί σε μείωση του ανεκτέλεστου– η Avax εμφάνισε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο 2,5 δισ. ευρώ. Κατά τους αναλυτές, το μέγεθος αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς η εταιρεία διεκδικεί μερίδιο από τη συνολική «πίτα» των 11,4 δισ. ευρώ, επικρατώντας συνήθως στο 20%-25% των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει. Η Optima σημειώνει ότι η Avax διαπραγματεύεται ακόμη με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών του κλάδου, με το εκτιμώμενο P/E και τον λόγο EV/EBITDA να διαμορφώνονται σε 7,7 και 5,5 αντίστοιχα για το 2026. Προβλέπει, επίσης, ετήσια αύξηση τζίρου της τάξεως του 8% έως το 2028, μέση άνοδο λειτουργικών κερδών 1% και ενίσχυση 55% των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υποδομές και στρατιωτική κινητικότητα

Μένοντας στον κλάδο των υποδομών, ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ημερίδα Annual Greek Defence Industry Compass που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Όπως σημείωσε, οι μεταφορικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη στρατιωτική κινητικότητα, δηλαδή στην ταχεία, αξιόπιστη και απρόσκοπτη μετακίνηση στρατιωτικού προσωπικού και υλικού — έναν τομέα που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμη θεωρείται η ανάπτυξη υποδομών διπλής χρήσης, ώστε οι οδικοί άξονες να μπορούν να αξιοποιηθούν και στρατιωτικά, εφόσον απαιτηθεί, γεγονός που προϋποθέτει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητάς τους.

Δεν βγαίνει η εξίσωση της ηλεκτροκίνησης

Δεν είναι θετικά τα νέα από το μέτωπο της ηλεκτροκίνησης, με το στοίχημα του πλήρους εξηλεκτρισμού των μεταφορών να παραμένει δύσκολο. Η Stellantis, μητρική της Chrysler, έχει αποφασίσει να διακόψει την πώληση plug-in υβριδικών εκδόσεων των Jeep Wrangler και Grand Cherokee, καθώς και του μίνιβαν Chrysler Pacifica, λόγω υποτονικής ζήτησης, ενώ ρόλο έχει παίξει και η αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά και η Hertz, από την πλευρά της, αναγκάστηκε να περιορίσει το αρχικά φιλόδοξο πλάνο της για την ηλεκτροκίνηση. Παρότι το 2021 είχε προχωρήσει σε μαζική παραγγελία 100.000 Tesla, συνολικής αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, μέχρι το 2023 —λιγότερο από δύο χρόνια μετά τη στροφή στα ηλεκτρικά οχήματα— είχε δηλώσει στην οικονομική της έκθεση ότι θα «μειώσει σημαντικά το μέγεθος» του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς, όπως αποδεικνύεται, η εξίσωση δεν βγαίνει.

Πού θα κάτσει η μπίλια της διαδοχής για το νούμερο 2 της ΕΚΤ;

Προς το τέλος της οδεύει η θητεία του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λούις Ντε Γκίντος, με τις υποψηφιότητες για τη διαδοχή να έχουν ήδη γίνει γνωστές. Έτσι, τη θέση του μετριοπαθούς Ισπανού διεκδικούν το «περιστέρι» εκ Πορτογαλίας, Μάριο Σεντένο, το ακραιφνές «γεράκι» Μάρτινς Κάζακς, από το ίδιο «στρατόπεδο» ο Μάντις Μούλερ από την Εσθονία και ο Μπόρις Βούιτσιτς από την Κροατία, ο Φινλανδός Όλι Ρεν, που θεωρείται μετριοπαθής (αλλά με έντονες μνήμες για την Ελλάδα), και τέλος ο Λιθουανός Ριμάντας Σάτζιους, ο οποίος δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του, καθώς ως ΥΠΟΙΚ δεν προέρχεται από το περιβάλλον της ΕΚΤ, αν και η Λιθουανία συνηθέστερα συντάσσεται με τη «σκληρή» βορειοευρωπαϊκή γραμμή, που ζητά μεγαλύτερη νομισματική αυστηρότητα και σφιχτότερο πλαίσιο άσκησης πολιτικής. Για να δούμε πού θα κάτσει τελικά η μπίλια για αυτή τη νευραλγική θέση της κεντρικής τράπεζας, αμέσως μετά τον πρόεδρο φυσικά, και τι θα σημάνει αυτό για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής.

Διπλό πλήγμα για την αγορά φωτοβολταϊκών

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά ιστορικά που οι νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη σημείωσαν επιβράδυνση. Αυτό ισχύει σε έναν βαθμό και στην Ελλάδα, όπου προστέθηκαν 2,5 GW νέων έργων, έναντι 2,6 GW έναν χρόνο νωρίτερα. Έτσι, η χώρα μας βρέθηκε στην έκτη θέση πανευρωπαϊκά. Επίσης, ο κλάδος έχει πλέον να ασχοληθεί με έναν νέο «πονοκέφαλο», δηλαδή την αναστολή της φοροελάφρυνσης που αποφάσισε το Πεκίνο για τις εξαγωγές φωτοβολταϊκών. Σε συνδυασμό με την ανατίμηση του πυριτίου και των σχετικών εξαρτημάτων, τα πράγματα δείχνουν ακριβότερες τιμές, που πιθανώς θα επηρεάσουν τις εγκαταστάσεις στο εξής σε Ευρώπη και Ελλάδα.