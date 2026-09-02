Μείωση προκαταβολής φόρου: Μικρή ανάσα

Ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επαγγελματίες περιμένουν «πώς και πώς» να ακούσουν από το στόμα του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ την ανακοίνωση για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία στην πράξη αποτελεί κυρίως ένεση ρευστότητας. Αν το σχέδιο προχωρήσει, οι μικρές επιχειρήσεις θα προκαταβάλλουν μικρότερο μέρος του φόρου της επόμενης χρονιάς και θα διακρατούν περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους. Αυτό έχει αξία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι μισθοί, η ενέργεια, τα ενοίκια και οι πρώτες ύλες συμπιέζουν τη ρευστότητα. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι μειώνεται ισόποσα ο τελικός φόρος· το κράτος απλώς εισπράττει μικρότερο ποσό νωρίτερα. Γι’ αυτό και το μέτρο αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς παρέχει άμεση ανάσα στις επιχειρήσεις, χωρίς το μόνιμο δημοσιονομικό κόστος που θα συνεπαγόταν μια αντίστοιχη μείωση του φορολογικού συντελεστή.

Μειώνονται οι νέες επιχειρήσεις

Εξαιτίας του πιεστικού περιβάλλοντος στο οποίο είναι αναγκασμένες να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, η επιχειρηματικότητα δεν είναι πλέον τόσο ελκυστική όσο στο παρελθόν. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σχεδόν καθηλώθηκε. Στο δεύτερο τρίμηνο, οι νέες εγγραφές ενισχύθηκαν μόλις κατά 1%, φτάνοντας τις 35.495-ένδειξη ότι η αγορά ανανεώνεται πλέον με πολύ χαμηλότερη ταχύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες έπαψαν να επιχειρούν, αλλά ότι το νέο επιχειρηματικό ρίσκο αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα σε μια περίοδο υψηλού κόστους, ακριβού δανεισμού και συμπιεσμένης κατανάλωσης. Έτσι, περιορίζεται και ο αριθμός όσων είναι διατεθειμένοι να εισέλθουν στην αγορά και να τοποθετήσουν νέα κεφάλαια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία.

Ανακατεύει την τράπουλα η ΔΕΗ

Η απόφαση της ΔΕΗ να μειώσει το σταθερό οικιακό της τιμολόγιο για τον Σεπτέμβριο κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς, η οποία κατέγραψε άνοδο 20% τον προηγούμενο μήνα.

Δεδομένης της δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης στον τομέα της προμήθειας, οι υπόλοιποι πάροχοι υποχρεώνονται να αναπροσαρμόσουν τα δικά τους τιμολόγια, αναθεωρώντας τους αρχικούς τους σχεδιασμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ανταγωνισμός στα σταθερά («μπλε») τιμολόγια αναζωπυρώνεται, έπειτα από ένα διάστημα σχετικής στασιμότητας.

Γιατί παραμένει σε επιφυλακή το Ισραήλ

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό για τυχόν επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τη Jerusalem Post. Το δυσμενέστερο σενάριο για το Τελ Αβίβ αφορά πιθανές κινήσεις της Άγκυρας σε Συρία και Γάζα, ωστόσο οι ισραηλινές δυνάμεις παρακολουθούν στενά και τις θαλάσσιες ζώνες πλησίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Παράλληλα, το δημοσίευμα αναφέρεται σε παρότρυνση προς την Αίγυπτο να συνεργαστεί στενότερα με το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο την ανάσχεση της τουρκικής προκλητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Ελευθέριος Κατάρας, επισκέφθηκε το Ισραήλ, όπου πραγματοποίησε επαφές με τον ομόλογό του και επικυρώθηκε η εμβάθυνση της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Γιατί η UBS ξεχωρίζει την τράπεζα Πειραιώς

Τη σύσταση «overweight» διατηρεί για τις ευρωπαϊκές τράπεζες η UBS για έκτη συνεχόμενη χρονιά, με τον κλάδο να έχει ενισχυθεί κατά 130% από το 2021. Ο νέος κύκλος εταιρικού δανεισμού τροφοδοτεί τις προοπτικές των τραπεζών, ενώ η πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις έχει επιταχυνθεί στο 4,2%, από 1,6% πριν έναν χρόνο, με Ελλάδα, Βρετανία, Ολλανδία και Βέλγιο να ξεχωρίζουν με ρυθμούς 8%-10%. Οι αποτιμήσεις, στις 9,2 φορές τα κέρδη του 2028, παραμένουν με έκπτωση 28% έναντι της αγοράς. Η UBS προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή 12% φέτος και 15% το 2027, με συνολική απόδοση διανομών και επαναγορών στο 7%-8%. Στη λίστα κορυφαίων επιλογών μπαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με σύσταση «Buy», τιμή-στόχο τα 12 ευρώ και περιθώριο ανόδου 18%. Για την Πειραιώς, που θεωρείται επενδυτική επιλογή λόγω και της ενίσχυσης των εταιρικών επενδύσεων, ο οίκος βλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16,2% το 2028 και μέση αύξηση κερδών 13,7%. Ο κίνδυνος για τον τραπεζικό κλάδο; Μια μεγάλη χρηματιστηριακή διόρθωση ή ένας στασιμοπληθωρισμός.

Τα μεγέθη ρεκόρ της Capital Tankers

Ισχυρή πρώτη πλήρη τριμηνιαία εικόνα ως εισηγμένη κατέγραψε η Capital Tankers Corp. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 92,9 εκατ. δολαρίων για το β’ τρίμηνο του 2026, με έσοδα 148,6 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA 104,2 εκατ. δολάρια. Η μέση ημερήσια απόδοση του στόλου έφτασε τα 116.260 δολάρια, με τα Suezmax να αποδίδουν 166.754 δολάρια την ημέρα στη spot αγορά. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 3,0 νορβηγικών κορωνών ανά μετοχή, εξαπλάσιο του «παρθενικού» μερίσματος του α’ τριμήνου, ένδειξη της ταχείας ενίσχυσης της κερδοφορίας μετά την πλήρη ενεργοποίηση του στόλου.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 451,5 εκατ. δολάρια μέσα σε ένα τρίμηνο, φτάνοντας τα 2,06 δισ. δολάρια, ενώ ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 167,2 εκατ. δολάρια. Ο στόλος αριθμεί πλέον 15 πλοία μέσης ηλικίας 2,2 ετών, με άλλα 18 υπό ναυπήγηση έως το 2028.

Η διοίκηση αποδίδει τις υψηλές αποδόσεις στην κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που ανάγκασε τα ασιατικά διυλιστήρια να στραφούν στον Ατλαντικό. Για το γ’ τρίμηνο έχει ήδη κλείσει το 78% των διαθέσιμων ημερών στα 115.268 δολάρια.

Motor Oil: Πώς χτίζει ισχυρό ψηφιακό πυλώνα

Η Motor Oil απέκτησε μειοψηφική συμμετοχή στην ελληνική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης και data analytics Satori Analytics. Το deal έγινε μέσω της Ireon Technologies, της θυγατρικής που λειτουργεί ως ο τεχνολογικός βραχίονας του ομίλου, η οποία απέκτησε στις 23 Ιουλίου το 24,8% της Satori έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτιμά το σύνολο της εταιρείας γύρω στα 20,6 εκατ. Η Satori, που ιδρύθηκε το 2014, απασχολεί περίπου 125 μηχανικούς ΤΝ και δεδομένων, με πελάτες σε Ενέργεια, Χρηματοοικονομικά, Λιανεμπόριο, Υγεία, Βιομηχανία και Κατασκευές. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 82% το 2023-2025 και αναμένεται να ενισχυθεί πάνω από 50% φέτος. Πρόκειται για το τρίτο τεχνολογικό «χτύπημα» της Ireon μέσα σε τρεις μήνες, μετά τη συμμετοχή 11,73% στη Real Consulting και την αγορά του 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. Η Motor Oil δεν αποκτά μόνον μερίδιο σε μία εταιρεία ΑΙ. Χτίζει συστηματικά, έναν τεχνολογικό βραχίονα. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση μεγάλων ελληνικών ομίλων να επενδύουν σε εγχώριους AI/data παίκτες με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας, αντί να εξαρτώνται από ξένους παρόχους λογισμικού.

Η Emirates προσλαμβάνει

Νέο γύρο προσλήψεων πληρώματος καμπίνας πραγματοποιεί η Emirates, λίγες εβδομάδες μετά τα αντίστοιχα Open Days μέσα στο καλοκαίρι. Ο κρατικός αερομεταφορέας του Ντουμπάι θα βρεθεί στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στο Divani Corfu Palace της Κέρκυρας, και στις 18 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, στο Monasty Hotel Autograph Collection της Θεσσαλονίκης και στο Divani Caravel της Αθήνας. Με τριάντα χρόνια παρουσίας στη χώρα και δύο καθημερινές πτήσεις από Αθήνα προς Νιούαρκ και Ντουμπάι, η Emirates προσφέρει βασικό μισθό περίπου 1.160 ευρώ και ωριαία αμοιβή πτήσης γύρω στα 16 ευρώ, με τις μέσες μηνιαίες απολαβές να διαμορφώνονται σε περίπου 2.620 ευρώ. Προσφέρει ακόμη δωρεάν στέγη στο Ντουμπάι και ταξιδιωτικά προνόμια.

Λογοκρισία Τραμπ στην ενεργειακή πληροφόρηση

Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη, που προκάλεσε έντονους κλυδωνισμούς στους παράγοντες της αμερικανικής αγοράς πετρελαίου, η Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (ΕΙΑ) έχει παύσει να δημοσιεύει εγκαίρως τις μηνιαίες εκθέσεις της για την κατάσταση στον κλάδο.

Η έκθεση του Ιουνίου, η οποία επρόκειτο να δημοσιευτεί στα τέλη Ιουλίου, αναβλήθηκε τελικά για τον Σεπτέμβριο. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δριμεία κριτική από ειδικούς και ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες διαβλέπουν παρεμβάσεις του Λευκού Οίκου πίσω από τις τεχνικές δικαιολογίες που επικαλείται η ΕΙΑ. Όπως είναι φυσικό, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αποτρέψει τη δημοσιοποίηση στοιχείων που θα επιβάρυναν περαιτέρω την πολιτική της θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.