Αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με το οικονομικό επιτελείο και τους υπουργούς άλλων τομέων της κυβερνητικής πολιτικής, προκειμένου να καταλήξει στα μέτρα, τις μεταρρυθμίσεις αλλά και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία θα στείλει από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κορυφαίος υπουργός που έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο στόχος είναι η ΔΕΘ να αποτελέσει τον βατήρα ώστε η ΝΔ να πατήσει στέρεα σε ένα 30+ στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν ανεβάζοντας την συσπείρωση της ενόψει και του κόμματος Σαμαρά το οποίο θα πρέπει να προσμετρά, ανεξαρτήτως του πότε θα το ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Το ποσοστό των ευρωεκλογών

Το γαλάζιο επιτελείο θεωρεί ότι το μικρότερο ποσοστό που θα μπορούσε να πάρει η ΝΔ είναι εκείνο των ευρωεκλογών του 2024, το 28,3% όταν εισέπραξε ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας που την προσγείωσε απότομα μετά το θριαμβευτικό 41% που κέρδισε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023. Εάν η βελόνα δεν κινηθεί, και δεν υπάρξει μία θετική ανταπόκριση των πολιτών που να αποτυπώνεται τουλάχιστον σε 2-3 μονάδες, θα είναι δύσκολο η ΝΔ να αναπτύξει τέτοια δυναμική που να φρενάρει τους αντιπάλους της. «Θα πρέπει τώρα να κάνουμε τη διαφορά» τόνισε η πηγή της στήλης. Μία ανεβασμένη ΝΔ θα έχει άλλη απήχηση στους πολίτες, το 2027 όταν θα αρχίσουν να βλέπουν στην τσέπη τους τις αυξήσεις και τα άλλα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Αντίθετα οι χαμηλές πτήσεις θα της περιορίσουν τα περιθώρια των διαπραγματεύσεων και των ελιγμών.

Σύγκρουση

Ο εμφύλιος είναι ο πιο ανελέητος πόλεμος. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Ν.Δ και το κόμμα Σαμαρά– ανεξαρτήτως του πότε θα ανακοινωθεί– θα είναι από τις πιο άγριες που έχουμε δει σε προεκλογικό αγώνα. Ο πρώην γενικός διευθυντής της ΝΔ Θανάσης

Σκορδάς ο οποίος υπήρξε και κυβερνητικό στέλεχος, σήμερα βρίσκεται στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού και θα κατεβεί υποψήφιος στην Δυτική Αθήνα με το κόμμα που θα δημιουργηθεί. Χαρακτηριστικό των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά είναι αυτό που έγραψε ο κ.Σκορδάς σε άρθο του στην τοπική εφημερίδα των Βορείων Προαστίων «Αμαρυσία». Εμφάνισε το κόμμα Σαμαρά ως έναν αξιόπιστο κυβερνητικό έτερο της Ν.Δ!

«Παράγοντας πολιτικής σταθερότητας»

«Αν η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;» επισήμανε ο

κ.Σκορδάς. «Αν οι δυνάμεις του σημερινού κεντροαριστερού χώρου δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, θα αναζητήσουμε άραγε εκ των υστέρων μια κυβέρνηση σε έναν ετερόκλητο συνδυασμό δυνάμεων, με διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία, τους θεσμούς, τη γεωπολιτική τοποθέτηση της χώρας και τα εθνικά μας θέματα; Αυτό δεν είναι σοβαρός σχεδιασμός για τη διακυβέρνηση της χώρας». Θεωρεί ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς, δεν αποτελεί παράγοντα αστάθειας. «Είναι ακριβώς το αντίθετο. Προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας» τόνισε.

Τρεις λόγοι

Είναι αυτονόητο ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να έχει τον ρόλο του ρυθμιστή των εξελίξεων της επόμενης μέρας και όχι μόνο. Σε μία συγκυβέρνηση Ν.Δ. με Σαμαρά, αναγκαία προϋπόθεση θα είναι να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας άλλος λόγος που από τώρα συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού τονίζουν ότι το κόμμα του θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός εταίρος της Ν.Δ., είναι ότι θέλει να στείλει το μήνυμα πως δεν κινδυνεύει η παράταξη από εκείνον. Επισημαίνεται ότι όλο και περισσότερα στελέχη της ΝΔ τον κατηγορούν ότι θέλει να ζημιώσει την παράταξη θυμίζοντας το 1993 όταν έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι υπάρχει η προσδοκία μεταξύ των πολιτικών του φίλων να πάει πολύ καλά στις εκλογές το κόμμα του οπότε να κληθεί εκείνος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας αφού έχει και την εμπειρία, ειδικά σε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Γι’ αυτό είναι και πολύ σημαντικό με ποιο ποσοστό θα καθίσει στο τραπέζι για κυβέρνηση συνεργασίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλο είναι το 26% και άλλο το 32-33%.

Σενάρια!!

Στελέχη της ΝΔ που αναφέρονταν προσεκτικά στο όνομα του πρώην πρωθυπουργού, άρχισαν να συμπαρατάσσονται στη γραμμή του Μαξίμου και επιχειρούν να αποδομήσουν την νεοδημοκρατική συνείδηση του Αντώνη Σαμαρά. Ανάμεσα τους είναι ο Άδωνις

Γεωργιάδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Μάκης Βορίδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Παύλος Μαρινάκης που μιλάει και ως αντ’ αυτού (του πρωθυπουργού). Άλλοι θεωρούν ότι θα δυσκολευτεί να μπει στη Βουλή και άλλοι του δίνουν πάνω από 5-6%. Χαρακτηριστική όμως ήταν και η φράση του διευθυντή του γραφείου τύπου του πρώην πρωθυπουργού, του Νίκου Τσιούτσια. Χαρακτήρισε την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη «μόρφωμα».

Παλιές και νέες λίστες

Μετά το σενάριο για εκλογές τον Σεπτέμβριο που κάηκε, οι συζητήσεις για τα ψηφοδέλτια πάγωσαν λόγω ΔΕΘ. Αυτό όμως που μαθαίνω είναι ότι μπορεί κάποιες υποψηφιότητες να τις ξαναδούν τα κομματικά επιτελεία καθώς υπάρχει πλέον ο χρόνος για να αξιολογηθούν και να αναζητηθούν και νέα πρόσωπα. Είναι και οι βουλευτές οι οποίοι ακόμη δεν ξέρουν αν θα βγουν με το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, αν θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο μικρό κόμμα και αν βέβαια και αυτό το μικρό

κόμμα τους θέλει. Πάνω στην βιασύνη των εκλογών για τον Σεπτέμβριο που έκανε τους πάντες να τρέχουν, ακούστηκαν από επιτελεία ονόματα που δεν είχαν ιδέα είτε για το Επικρατείας είτε για εκλογικές περιφέρειες…. Τώρα ακούς τη φράση «α εκείνες είναι οι παλιές λίστες τώρα ετοιμάζουμε άλλες!»

Πιο κοντά, πιο μακριά…

Έμαθα ότι η Βούλα Πατουλίδου είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Εχει δυσαρεστηθεί από τη ΝΔ. Πολιτικοί της φίλοι θεωρούν ότι εκείνη έπρεπε να γίνει περιφερειάρχης μετά την μετακόμιση Τζιτζικώστα στην Κομισιόν.

Υπάρχουν κι άλλοι προσωπικοί λόγοι . Είναι στη γραμμή Σαμαρά στην woke ατζέντα και τρέφει μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Έχουν συναντηθεί. Έχει κλειδώσει υποψηφιότητά της για την Α Θεσσαλονίκης . Αντίθετα ο ανεξάρτητος βουλευτής που προέρχεται από τους Σπαρτιάτες Χάρης

Κατσιβαρδάς μάλλον πιο κοντά στη ΝΔ είναι. Δεν φαίνεται να είναι στους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά, αν και είχε γίνει κάποια κρούση πριν από καιρό. Έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια και τους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη εκτός από το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Unfair

Ακόμη και το καυστικό «χιούμορ» που στόχο έχει τον πολιτικό αντίπαλο έχει τα όρια του. Τα ξεπέρασε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά δεν ξέρω πως το σκέφτηκε να επικαλεστεί τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Κωνσταντέλια, που πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ και είχε την μεγάλη ατυχία να τραυματιστεί σοβαρά στο πρώτο του παιχνίδι με τη Ντόρτμουντ στη Bundesliga. «Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά γιατί είδατε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές», είπε γελώντας ο Τσίπρας, υπονοώντας ότι ο Μητσοτάκης είναι «γκαντέμης».

Ποιο είναι το χειρότερο;

Ο πρωθυπουργός όταν εγκαινίασε την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη διηγήθηκε ότι άκουσε σε τοπικό ραδιόφωνο έναν νεαρό ακροατή να λέει εμφανώς εκνευρισμένος: «Ποιο Μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!»

«Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα», σχολίασε, εκφράζοντας παράλληλα την χαρά του που Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες του εξωτερικού. Ακολούθησε ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια που μπορεί να τον κρατήσει εκτός γηπέδων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν χειρότερο, να θεωρήσουμε ότι ο Τσίπρας έχει κακό χιούμορ ή ότι μιλάει χωρίς να σκέφτεται.