Μια τροπολογία αλλιώτικη από τις άλλες

Με τροπολογία που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025) στη Βουλή, μπήκε στην τελική του ευθεία η επίλυση ενός προβλήματος που κρατούσε δέσμιους περίπου 40.000 δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Η πλειονότητα αυτών είχε λάβει δάνεια την περίοδο 2005-2009, επωφελούμενη από τα τότε ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια. Όταν όμως ανατράπηκε η ισοτιμία ευρώ–ελβετικού φράγκου, βρέθηκαν να οφείλουν ποσά δυσανάλογα με το αρχικό τους χρέος. Παρά το γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οδηγήθηκαν εν μία νυκτί σε οικονομική ασφυξία, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 20 χρόνια για να δοθεί μια λύση. Και αυτό μόνο αφότου οι δανειολήπτες εξάντλησαν -χωρίς επιτυχία- όλα τα ένδικα μέσα, αναμένοντας την τελική κρίση του Αρείου Πάγου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, έστω και μέσω νομοθέτησης δια τροπολογίας, διαδικασία που όχι σπάνια έχει αρνητικό χρώμα.

Πρόσωπο από την αγορά

«Λευκός καπνός» βγήκε από τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του πρώτου διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Το «χρίσμα» δόθηκε στη Δέσποινα Τσαγγάρη, της οποίας την επαγγελματική διαδρομή εξήρε ο υπουργός. Και όχι άδικα, καθώς το βιογραφικό της κ. Τσαγγάρη κάθε άλλο παρά «φτωχό» είναι. Τη θυμόμαστε σε καίριες θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Procter & Gamble, η Pepsico και η Νίκας, στο πλευρό του Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Μια διαδρομή που εγγυάται βαθιά γνώση της αγοράς και των μηχανισμών της.

Εγνατία δίχως Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Μπορεί η απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών να ανεστάλη, ωστόσο ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει ένα από τα 20 αιτήματα που είχαν θέσει σύσσωμοι οι φορείς για θέματα μεταφορών. Πρόκειται για την ανυπαρξία χώρων στάθμευσης, εξυπηρέτησης και ανάπαυσης των οδηγών και ανεφοδιασμού οχημάτων στην Εγνατία Οδό. Η δημιουργία τους είναι «νομική και θεσμική υποχρέωση της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της ΕΕ» αναφέρουν στην επιστολή τους. Εδώ που τα λέμε, ως ένα βαθμό, υφίσταται και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: οι εποχούμενοι -επαγγελματίες και μη- στο δρόμο που ενώνει την Ανατολή με τη Δύση, εύχονται να μην χρειαστεί να κατέβουν από το όχημά τους για οποιοδήποτε λόγο , είτε πρόκειται για βιολογική ανάγκη είτε για ανεφοδιασμό… Περιττό να αναφερθεί ότι, στην πράξη, η μετακίνηση με αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα… απαγορεύεται πολύ απλά διότι οι σταθμοί φόρτισης είναι ανύπαρκτοι. Όλα δείχνουν ότι αυτές οι τριτοκοσμικές συνθήκες είναι θέμα χρόνου να εκλείψουν. Από το νέο χρόνο, την λειτουργία του πλέον παραμελημένου αυτοκινητόδρομου της χώρας αναλαμβάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis. Τις βοηθητικές υποδομές της Εγνατίας -για την έλλειψη των οποίων διαμαρτύρονται οι μεταφορείς- θα έπρεπε να είχε υλοποιήσει εδώ και δεκαετίες το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, τα κάστανα από τη φωτιά, για μια ακόμη φορά, θα αναλάβει να βγάλει ξανά ο ιδιώτης. Όσοι έχουν στοιχειώδη γνώση, αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολο είναι να αναβαθμίζεται ένας αυτοκινητόδρομος ενώ παραμένει σε πλήρη λειτουργία.

Ενισχύεται ο τομέας άμυνας της Metlen

Ενισχύεται συνεχώς ο τομέας αμυντικών έργων της Metlen, η οποία, μέσω της M Technologies, υπέγραψε με τη γερμανική KNDS Deutschland σύμβαση για την προμήθεια 200 τμημάτων για το LEOPARD 2A8, ένα από τα πλέον προηγμένα άρματα μάχης διεθνώς. Βάσει της συμφωνίας, η M Technologies θα αναλάβει την παραγωγή των συγκεκριμένων τμημάτων στο Αμυντικό Hub της Metlen στον Βόλο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα προηγμένων αμυντικών συστημάτων για τις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, η Metlen προχωρεί στην επέκταση του βιομηχανικού της συγκροτήματος στον Βόλο, με στόχο τη δημιουργία ενός hub παραγωγής μεταλλικών κατασκευών υψηλής εξειδίκευσης για αμυντικές εφαρμογές. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους επενδύσεις αποτελούν προϋπόθεση για να καταστεί εφικτή η πολυσυζητημένη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

«Αυγατίζει» η περιουσία του Τραμπ

Πόσο πλούτισε ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του από την επανεκλογή του το 2024; Το ποσό είναι ιλιγγιώδες: η περιουσία του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος διέθετε ήδη ένα ευρύ πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, φέρεται να αυξήθηκε κατά περίπου 4 δισ. δολάρια. Όπως σημειώνουν ξένοι σχολιαστές, η δεύτερη θητεία του Trump συνοδεύτηκε από τη διεύρυνση της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας, με είσοδο σε τομείς όπως τα κρυπτονομίσματα, οι επικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και, προσφάτως, μια συμφωνία στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από πυρηνική σύντηξη. Αν και ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έχει τονίσει ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η οικογένειά του εμπλέκονται σε δραστηριότητες που εγείρουν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, δεν υπάρχει προηγούμενο πλανητάρχη με τόσο εκτεταμένο πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και σε τομείς που ανήκουν ρυθμιστικά στο δικό του πεδίο.

Real estate: Οι ξένοι επιμένουν ελληνικά

Παραμένει ελκυστική η ελληνική αγορά ακινήτων για τους ξένους, παρότι το δέλεαρ της χρυσής βίζας έχει εκλείψει. Υπενθυμίζουμε ότι, μέχρι σχετικά πρόσφατα, μπορούσε να αγοράσει κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας σπίτι με 250.000 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας, εξασφαλίζοντας άδεια διαμονής στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σύμφωνα λοιπόν, με την ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς, Αυξημένη προτίμηση για την απόκτηση ακινήτων στην Ελλάδα έδειξαν το 2025 οι ξένοι αγοραστές. Στην Αττική, την πλειονότητα των ξένων αγοραστών αποτελούν οι Ισραηλινοί, ενώ ακολουθούν Τούρκοι και Λιβανέζοι. Στη Θεσσαλονίκη κυριαρχούν επίσης οι Ισραηλινοί, με σημαντική παρουσία αγοραστών από Βουλγαρία και Γερμανία. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι Γερμανοί κατέχουν την πρώτη θέση. Η κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα είναι οι 41–50 ετών (40%), ενώ το 68% των αγοραστών επισκέπτεται τη χώρα 2–3 φορές πριν την αγορά. Τέλος, το 75% εξετάζει ή δηλώνει θετικό στο ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Ισχυρές επιδόσεις για malls της Lamda

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν τα εμπορικά κέντρα της Lamda Development στο εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του χαρτοφυλακίου της θυγατρικής Lamda malls. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα (Athens Mall, Golden Hall, Designer Outlet Athens, Mediterranean Cosmos) που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), το οποίο ανήλθε στα 68,7 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καθώς και στην άνοδο των εσόδων από στάθμευση κατά 10%. Παράλληλα, η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 2%, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων κατέγραψε νέο ρεκόρ, φτάνοντας τα 620 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται και για τις δύο υπό ανάπτυξη εμπορικές αναπτύξεις στο Ελληνικό. Έχουν ήδη συμφωνηθεί Heads of Terms για το 66% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο The Ellinikon Mall και για το 76% στη Riviera Galleria, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα των έργων. Και οι δύο αναπτύξεις βρίσκονται πλέον στη φάση κατασκευής, ενώ η συνολική αξία χαρτοφυλακίου της Lamda Malls ξεπερνά τα 1,7 δισ. ευρώ.