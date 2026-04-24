Ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων μέτρων;

Ερωτηθείς ο Κυριάκος Πιερρακάκης για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος παρεμβάσεων κοινωνικής στήριξης το καλοκαίρι, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κράτησε χαμηλά τον πήχη, αλλά δεν απέκλεισε τίποτα. Ο λόγος γίνεται για ένα «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για φέτος, για το οποίο υπήρξε παραδοχή από πλευράς οικονομικού επιτελείου πως κρατήθηκε στην άκρη λόγω της αβεβαιότητας από την ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς εξελίξεις. Η γραμμή του υπουργού είναι πως η κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και αν χρειαστεί θα παρέμβει, κάτι που σημαίνει πως δεν αποκλείεται —εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή— να έχουμε νέες ανακοινώσεις… καλοκαιριάτικο.

Η προέλευση και τα όρια του δημοσιονομικού «χώρου»

Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει και ένα ακόμα «μαξιλάρι» για το 2027. Ωστόσο, αυτός ο δημοσιονομικός «χώρος» δεν είναι a priori κεφάλαιο που θα πάει σε παροχές, καθώς εντάσσεται στον πολύ «στενό» ευρωπαϊκό λογαριασμό. Το επιτελείο τον τοποθετεί στο 0,4% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1 δισ. ευρώ. Η διαδρομή του ποσού δείχνει και τα όρια της αξιοποίησής του. Από τα περίπου 800 εκατ. ευρώ που είχαν ήδη προβλεφθεί από το πολυετές, προστέθηκαν άλλα 800 εκατ. ευρώ μόνιμου χώρου και το σύνολο έφτασε στο 1,6 δισ. ευρώ. Από εκεί, όμως, αφαιρούνται 300 εκατ. ευρώ για μόνιμα μέτρα, άλλα 100 εκατ. ευρώ για συντάξεις και περίπου 200 εκατ. ευρώ από πληθωριστικές πιέσεις στις δαπάνες. Χωρίς τον ειδικό χειρισμό των αμυντικών δαπανών, το περιθώριο αυτό θα ήταν μηδενικό.

Στα 15 δισ. ευρώ η «λυπητερή» το καλοκαίρι στο αέριο

Η Ευρώπη θα χρειαστεί να πληρώσει 10-15 δισ. ευρώ παραπάνω για να εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες LNG το καλοκαίρι, ώστε να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστή ACER, με βάση μια τιμή στα 50 ευρώ για το συμβόλαιο αναφοράς TTF.

Όπως είναι φυσικό, η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή πρόκειται να επηρεάσει τα παραπάνω μεγέθη, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Σε όλα αυτά αξίζει να προσθέσουμε και την εκτίμηση του επικεφαλής της Άκτωρ, Αλέξανδρου Εξάρχου, ότι τον επόμενο χειμώνα διαφαίνεται έλλειψη στο LNG διεθνώς.

Το τεχνολογικό παιδί της Πειραιώς

Στο DNA της τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται η τεχνολογία, όπως είπε, χθες, στο Φόρουμ των Δελφών ο CEO Χρήστος Μεγάλου. Για του λόγου το ασφαλές ανέφερε τη neobank Snappi, η οποία αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη Natech, έχοντας, ήδη, 100.000 πελάτες. «Η εμπειρία αυτή ενδυνάμωσε την Τράπεζα, επιτρέποντάς της να αξιολογεί και να χρηματοδοτεί μη παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, στηρίζοντας έμπρακτα εταιρείες όπως οι Navarino, Yodeck και Epignosis» ανέφερε ο κ. Μεγάλου. «Η πορεία από το 2022 όταν ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τη δημιουργία μιας ψηφιακής τράπεζας ήταν απαιτητική και δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανταποδοτική. Ήταν μια πορεία μάθησης -μια διαδικασία ενδυνάμωσης των ανθρώπων μας ώστε να μπορούν να αξιολογούν επιχειρηματικά μοντέλα που δεν ήταν παραδοσιακά ενσωματωμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μας έδειξε τι σημαίνει πραγματικά να εμπλέκεσαι ουσιαστικά και να επιχειρείς με την καινοτομία» πρόσθεσε.

«Απογειώθηκε» ο διαγωνισμός για τα 22 μικρά αεροδρόμια

Πιο γρήγορα από όσο αναμενόταν, αρχικά, προχωρούν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των 22 μικρών αεροδρομίων της χώρας (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελλόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη). Πρόκειται για τους τελευταίους αερολιμένες που βρίσκονται υπό κρατική διαχείριση και αυτό γίνεται αισθητό και στους χρήστες τους, καθώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Έτσι, λοιπόν, το Υπερταμείο ξεκίνησε την πρώτη φάση του διαγωνισμού που προβλέπει την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ τα σπουδαία αναμένονται μετά. Όταν δηλαδή, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Το ράλι της ΕΥΔΑΠ

Ράλι 6,57%, που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, έκανε χθες η μετοχή της ΕΥΔΑΠ, της οποίας η τιμή έκλεισε στα 10,06 ευρώ. Στην αγορά διακινήθηκαν σενάρια περί γενναίας επιστροφής κεφαλαίου της τάξεως του 1,5 ευρώ ανά μετοχή, τα οποία δεν επιβεβαιώνονται επισήμως. Ήταν όμως, αρκετά για να ανοίξουν την όρεξη στους κυνηγούς των μερισματικών αποδόσεων. Να σημειώσουμε ότι τον Φεβρουάριο ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της ΕΥΔΑΠ η Πειραιώς Securities, η οποία έδωσε τιμή -στόχο τα 10,20 ευρώ, θέτοντας τον πήχη των λειτουργικών κερδών (Ebitda) για το 2025 στα 100 εκατ. ευρώ. Η χρηματιστηριακή έχει δώσει σύσταση outperform στην μετοχή, θεωρώντας ως ένας από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας το επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ.

Πού «μπλοκάρει» ο Κάθετος Διάδρομος

Μένουμε στο ευαίσθητο θέμα του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα στον Κάθετο Διάδρομο που ενώνει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Προχθές πραγματοποιήθηκε ακόμη μια άκαρπη δημοπρασία, αφού η βαλκανική αγορά δεν εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει ποσότητες.

Πέρα από την ακριβή τιμή του ίδιου του αερίου, σημασία έχουν και τα τέλη μεταφοράς που χρεώνουν οι διαχειριστές του δικτύου. Με βάση πάντα τον ACER, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας τα τέλη είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, ενώ ανεβαίνουν αρκετά ψηλά στα σύνορα Βουλγαρίας-Ρουμανίας. Για αυτόν τον λόγο, γίνεται προσπάθεια να εξορθολογιστούν στο εξής.