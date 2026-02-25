Νέο «χαστούκι» στους servicers

Άλλο ένα «ταρακούνημα» δέχτηκαν οι servicers καθώς το πλαίσιο λειτουργίας τους ολοένα και «σφίγγει». Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών ακύρωσε διαταγή πληρωμής περίπου 118.000 ευρώ, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε εγγράφως το βασικό στοιχείο, δηλαδή η καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Το δικαστήριο έκρινε ότι μεταγενέστερο εξώδικο που απλώς αναφέρει πως η σύμβαση είχε ήδη καταγγελθεί δεν υποκαθιστά το ίδιο το έγγραφο καταγγελίας. Η συγκεκριμένη απόφαση ανεβάζει τον πήχη για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, ειδικά σε παλαιά δάνεια όπου λείπουν κρίσιμα αρχεία μετά από συγχωνεύσεις και μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων καθώς η νομολογία θα έχει πιθανό αντίκτυπο και σε άλλες υποθέσεις.

Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην απορρόφηση πόρων

Ράπισμα πάντως δεν δέχτηκαν μόνο οι servicers, αλλά και η Ελλάδα, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναμίες στην αξιοποίηση των πόρων για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα πρακτικά παρακολούθησης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με την Κομισιόν και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να επισημαίνουν καθυστερήσεις, παρατυπίες και γραφειοκρατικές εμπλοκές. Η απορρόφηση αναφέρεται μόλις στο 17% επί συνόλου 3,85 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφονται 206 καταγγελίες και ανάγκη επιτάχυνσης για 19 εκκρεμείς υποθέσεις, από τις οποίες πέντε αφορούν το 2025. Ζητούνται ταχύτερες αξιολογήσεις σε κρίσιμα έργα, στήριξη μικρών επιχειρήσεων και άμεσες δράσεις κατάρτισης, καθώς μόνο το 12% των εργαζομένων συμμετέχει σε προγράμματα εκπαίδευσης.

Τρίτη φθηνότερη χώρα στο ρεύμα η Ελλάδα

Μερικά χρόνια πριν θα φάνταζε εξωπραγματικό, όμως η χώρα μας έχει εξελιχθεί αυτόν τον μήνα σε μια από τις φθηνότερες πανευρωπαϊκά στην τιμή του ηλεκτρισμού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος της σχετικής λίστας και πιο φθηνές από εμάς είναι μόνο η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία. Πρόκειται πρωτίστως για το αποτέλεσμα από τις έντονες βροχοπτώσεις που ενίσχυσαν αναγκαστικά την παραγωγή των υδροηλεκτρικών αυτόν τον μήνα. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι παράγοντες όπως οι έντονοι άνεμοι που κυριάρχησαν το τελευταίο διάστημα, όπως και ο σχετικά ήπιος καιρός για την εποχή.

Το πιο σημαντικό ερώτημα, βέβαια, είναι η πορεία στο υπόλοιπο του έτους για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μια δομική βελτίωση ή αν η επίδοση τον Φεβρουάριο αποτελεί “φωτοβολίδα”.

Πρώτο τεστ για Σφερούτσα στην Ουάσιγκτον

Τα πρώτα δείγματα της δικής της ηγεσίας καλείται να δείξει η νέα διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Σφερούτσα, στις συναντήσεις της Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για τον Κάθετο Διάδρομο.

Ο ελληνικός διαχειριστής ήδη σημείωσε μια επιτυχία υπό τη νέα διοίκηση, καθώς η πιο πρόσφατη δημοπρασία για ποσότητες προς τα βόρεια αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένη την Καθαρά Δευτέρα.

Έτσι, με αυτό το σημαντικό εφόδιο η νέα διοίκηση θα επιχειρήσει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις συνθήκες και τους εμπορικούς όρους στο νευραλγικό αυτό ενεργειακό άξονα.

Ισχυρά μεγέθη για HelleniQ Energy

Ισχυρή κερδοφορία αναμένουν για την HELLENiQ ENERGY οι αναλυτές της Optima bank, με τον ενεργειακό όμιλο να ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης του 2025 αύριο Πέμπτη. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναμένεται να διαμορφωθούν στα 361 εκατ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη τοποθετούνται σε 181 εκατ. ευρώ, έναντι 117 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στα ενισχυμένα περιθώρια διύλισης ($10,7 ανά βαρέλι), τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις από τη διολίσθηση του δολαρίου και την υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού. Στον τομέα της εμπορίας, η συνεισφορά αναμένεται αυξημένη κατά 77,9%, ενώ οι ΑΠΕ και η Enerwave (ενοποιείται 100% από τις αρχές της χρονιάς) εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν 14 εκατ. ευρώ στο EBITDA.

Η διοίκηση αναμένεται να προτείνει μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική ανταμοιβή των μετόχων για τη χρήση του 2025 στα 0,60 ευρώ. Παρά τη θετική εικόνα, ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται αυξημένος στα 2,4 δισ. ευρώ λόγω επενδύσεων και αναγκών αποθεμάτων. Η Optima διατηρεί σύσταση «Neutral» με τιμή-στόχο τα 9,80 ευρώ.

Το Uber κάνει καλό στην οικονομία

Διόλου ευκαταφρόνη είναι η συνεισφορά της πλατφόρμας της Uber στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τη δεκαετή παρουσία της αμερικανικής εταιρείας στην Ελλάδα. Για το 2024, η συνολική συνεισφορά της στο ΑΕΠ εκτιμάται στα 110 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,05% του συνόλου, με την άμεση επίδραση να προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Uber υποστηρίζει περισσότερες από 6.900 θέσεις εργασίας, με τη βάση των οδηγών να αυξάνεται θεαματικά από 244 το 2015 σε σχεδόν 5.000 το 2024, καλύπτοντας πλέον το 10% του κλάδου των ταξί. Λόγω της αποκλειστικής χρήσης ψηφιακών πληρωμών, το 2024 υπήρξαν επιπλέον 6,6 εκατ. ευρώ σε έσοδα ΦΠΑ, ενώ τα συνολικά δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές ανήλθαν σε 34,2 εκατ. ευρώ. Η μελέτη του ΙΟΒΕ κάνει λόγο για ανάγκη εξορθολογισμού του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά τις υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο φορέας προτείνει το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου ο τομέας των υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων με οδηγό έχει απλοποιηθεί, γεγονός που οδήγησε στην μεγέθυνσή του. Εκτιμάται πως μια ανάλογη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα θα μπορούσε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του κλάδου κατά 284 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 2.900 επιπλέον θέσεις εργασίας.

Πόσα θα είναι φέτος τα έσοδα από ρύπους;

Κάθε χρόνο εκδίδεται μια πολύ σημαντική υπουργική απόφαση, που θέτει την κατανομή των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών CO2 της χώρας μας. Από τα χρήματα αυτά καλύπτεται μια πληθώρα από “πράσινες” δραστηριότητες που εκτείνονται από το Πράσινο Ταμείο και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι τις πληρωμές των παραγωγών ΑΠΕ.

Τα δεδομένα σήμερα δείχνουν σημαντικό πρόβλημα στον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ, καθώς οι χαμηλές τιμές χονδρικής (που σας λέγαμε παραπάνω) διαβρώνουν τα έσοδά τους. Η εκτίμηση της αγοράς είναι ότι το θέμα μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο: Καθώς η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι καταναλωτές έμεινε σταθερή για φέτος, πρέπει να ενισχυθεί έντονα το ποσοστό που λαμβάνει ο λογαριασμός από τους ρύπους σε σχέση με το περσινό 9%. Κάτι που με τη σειρά του θα στερήσει έσοδα από άλλες κυβερνητικές στοχεύσεις, όπως είναι φυσικό.