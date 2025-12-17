Η ακρίβεια «τρώει τον παρά»

Τα εισοδήματα αυξάνονται, η ανεργία μειώνεται, αλλά και πάλι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο των δεικτών για το διαθέσιμο εισόδημα στην Ευρώπη. Στο γ’ τρίμηνο του 2025, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 7,4%, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 6,4%, ωστόσο ο Έλληνας εξακολουθεί να «τη βγάζει» πιο δύσκολα από πολλούς Ευρωπαίους. Ένας βασικός λόγος δεν είναι άλλος από την ακρίβεια, καθώς, όπως αναφέρει σε έκθεσή της η ΤτΕ, οι υπηρεσίες και η ενέργεια είναι οι κλάδοι που κάνουν την Ελλάδα να ξεχωρίζει αρνητικά σε σχέση με τα επίπεδα του πληθωρισμού. Πιο απλά, τα χρήματα που φεύγουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε μήνα για ρεύμα, ενοίκια και κάθε λογής υπηρεσίες είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με τους μισθούς, παρά τις αυξήσεις.

Δεν είναι «φθηνές» οι τιμές στα σούπερ μάρκετ

Αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Σε καθημερινό επίπεδο, στο ράφι του σούπερ μάρκετ, τα νοικοκυριά «αιμορραγούν». Η έκθεση του ΙΕΛΚΑ με την αποτίμηση της πορείας των τιμών του 2025 δείχνει πως ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,06%. Διόλου ευκαταφρόνητη αύξηση, αν και η έκθεση σημειώνει ότι η Ελλάδα για το έτος «κλείνει» χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει πως στην Ελλάδα –περισσότερο από άλλες χώρες της Ευρώπης– τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε ένα ιστορικό ράλι τιμών στα τρόφιμα, το οποίο δεν αντιστράφηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η ακρίβεια να έχει παγιωθεί σε δυσθεώρητα επίπεδα. Κάτι που αποτυπώνεται και στο πόσο «φωτεινά» βλέπουν τα πράγματα οι Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι, στην τελευταία έρευνα της Klarna, δήλωσαν σε ποσοστό 95,1% πως η ακρίβεια θα περιορίσει τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Δύο μήνες για να αποφύγει προσφυγή στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα

Δύσκολη άσκηση αποδεικνύεται η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. που αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Κομισιόν έδωσε περιθώριο δύο μηνών στην Ελλάδα και σε αρκετές ακόμη χώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά και να επιβληθούν πρόστιμα. Στο επίκεντρο της οδηγίας βρίσκονται ζητήματα όπως η δημιουργία ειδικών ζωνών ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, η ραγδαία επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας, αλλά και το «repowering», δηλαδή η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού με καινούριο.

Σχετική αλληλογραφία αντάλλαξε η κυβέρνηση με την Κομισιόν το καλοκαίρι, ωστόσο οι απαντήσεις κρίθηκαν ανεπαρκείς από τις Βρυξέλλες. Όλα αυτά, ενώ χρονίζει και το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, το οποίο περιμένει η αγορά εδώ και αρκετά χρόνια.

Τι σημαίνει η εξαγορά της AXIA από Alpha

Η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της AXIA Ventures Group, κλείνοντας μια συναλλαγή που είχε προαναγγελθεί από τον Μάρτιο και οριστικοποιηθεί συμβατικά τον Αύγουστο του 2025. Μετά τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, η AXIA συγχωνεύεται με την Alpha Finance και τη μονάδα Investment Banking της τράπεζας, δημιουργώντας μία ενιαία πλατφόρμα Investment Banking & Capital Markets. Η διοικητική ομάδα της AXIA αναλαμβάνει κεντρικούς ρόλους, εξασφαλίζοντας συνέχεια και επιχειρησιακή συνοχή. Η σημασία της κίνησης είναι πρωτίστως στρατηγική. Οι ελληνικές τράπεζες, μετά τον κύκλο εξυγίανσης των ισολογισμών τους, περνούν στη φάση ενίσχυσης των προμηθειών και των μη επιτοκιακών εσόδων. Η επενδυτική τραπεζική και οι κεφαλαιαγορές αποτελούν κρίσιμο πυλώνα αυτής της μετάβασης. Με την AXIA, η Alpha Bank αποκτά άμεσα εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο, αποδεδειγμένο track record σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&A) και ολιστικές υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής μεταξύ άλλων στους τομείς κεφαλαιαγορών (ECM/DCM) και χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ισχύος» για τον ισολογισμό της Alpha Bank: η AXIA φέρνει συμβουλευτική τεχνογνωσία και πρόσβαση σε συναλλαγές, ενώ η τράπεζα προσθέτει χρηματοδοτική δυνατότητα, πελατειακή βάση και διεθνή εμβέλεια μέσω της στρατηγικής σχέσης με τη UniCredit. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν κεφάλαια για επενδύσεις και εξαγορές, η ενοποίηση αυτή δημιουργεί έναν πιο «βαρύ» και ανταγωνιστικό παίκτη στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει το business mix της Alpha Bank, βελτιώνει τη διατηρησιμότητα των εσόδων και την τοποθετεί πιο κοντά στο μοντέλο των ευρωπαϊκών τραπεζών με ισχυρή δραστηριότητα investment banking.

Ανοίγεται σε νέες δραστηριότητες η Motor Oil

Σε νέα εποχή εισέρχεται ο όμιλος EFA GROUP μετά την είσοδο στο μετοχικό του κεφάλαιο της Motor Oil (μέσω της θυγατρικής IREON Ventures) και της EOS Capital Partners (μέσω του Eos Hellenic Renaissance fund II). Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 80 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί τόσο από υφιστάμενους όσο και από νέους μετόχους. Η είσοδος των δύο θεσμικών επενδυτών ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό του και στηρίζει το στρατηγικό όραμα για τεχνολογική υπεροχή και διεθνή παρουσία. Η συναλλαγή σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας φάσης ανάπτυξης για το EFA Group, με αιχμή τέσσερα τεχνολογικά Clusters που ενσωματώνουν συνολικά 13 εξειδικευμένες εταιρείες και καλύπτουν τομείς όπως τα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, τα συστήματα αποστολής, προσομοίωσης και εκπαίδευσης, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες και τους αισθητήρες και τα συστήματα στόχευσης. Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση σε κρίσιμους τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, το διάστημα και οι υπηρεσίες MRO (συντήρηση, επισκευή και ολική ανακατασκευή).

Να σημειώσουμε ότι η είσοδος της Motor Oil στην EFA Group δεν προκάλεσε έκπληξη σε όσους είχαν μελετήσει τις ανακοινώσεις του ενεργειακού ομίλου πριν από έναν μήνα. Η έμφαση πλέον δίνεται, εκτός από την παραδοσιακή δραστηριότητα του πετρελαίου, σε τομείς όπως ο ηλεκτρισμός, η πράσινη ενέργεια, τα ανανεώσιμα καύσιμα, αλλά και η κυκλική οικονομία με αιχμή την τεχνολογία. Η θυγατρική IREON Ventures έχει ήδη εισέλθει στους μικροδορυφόρους μέσω της Open Cosmos. Επίσης, ο όμιλος εξαγόρασε στις αρχές του 2025 την TWENTY 4 SHOPEN, εξασφαλίζοντας σημαντική παρουσία στη λιανική.

Μόνο άνοδο αναμένει η ElvalHalcor

Η βιομηχανία αλουμινίου και χαλκού ElvalHalcor βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ώστε να κεφαλαιοποιήσει την πράσινη μετάβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την αυξανόμενη ζήτηση για συσκευασίες αλουμινίου, επισημαίνει η Pantelakis Securities, η οποία εκκινεί κάλυψη της μετοχής με σύσταση «overweight» και τιμή-στόχο τα 4,65 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, χάρη στην εξομάλυνση του capex, την πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και τη σταθερή αύξηση των προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών (a-EBITDA). Καθώς ο επενδυτικός κύκλος ωριμάζει, το ROIC (απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων) εκτιμάται στο 9,3% το 2027, υπερβαίνοντας το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου – WACC (~8,6%), σηματοδοτώντας την μετάβαση από την κεφαλαιακή ανάπτυξη στη δημιουργία αξίας και ανοίγοντας τον δρόμο για αυξημένες μερισματικές αποδόσεις από το 2026.

Καταλύτες ανόδου αποτελούν, μεταξύ άλλων, πιθανή ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους για ενεργοβόρες βιομηχανίες και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό της διαρροής scrap εκτός Ένωσης, ενισχύοντας την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της ElvalHalcor.

Ο πρωτοχρονιάτικος μπονάμας της Ideal

Πολλαπλά και καθαρά σήματα στην αγορά στέλνει η απόφαση της διοίκησης της Ideal για επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ-συνολικού ύψους 8,4 εκατ. ευρώ- προς τους μετόχους της. Πρώτον, αποτελεί ένδειξη πλεονάζουσας κεφαλαιακής επάρκειας. Όταν μια εταιρεία επιστρέφει κεφάλαιο –και όχι απλώς μέρισμα– δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και κεφάλαια που δεν είναι απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας ή των επενδυτικών της σχεδίων. Με άλλα λόγια, το ισοζύγιο μεταξύ ανάπτυξης και ρευστότητας είναι υγιές, όπως εξηγούν αναλυτές. Δεύτερον, βελτιώνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Η μείωση του κεφαλαίου που «κάθεται» στον ισολογισμό αυξάνει τους δείκτες απόδοσης (ROE, ROIC), στοιχείο που αποτιμάται θετικά από θεσμικούς επενδυτές, ειδικά σε ομίλους συμμετοχών.

Τρίτον, σε επίπεδο αγοράς, η επιστροφή κεφαλαίου ενισχύει την αξιοπιστία της διοίκησης, η οποία δεν διακρατά ρευστότητα για λόγους εντυπώσεων, αλλά διαχειρίζεται ενεργά το κεφάλαιο με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη αξία ανά μετοχή. Σημειωτέον οι μέτοχοι της Ideal σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 θα εγκρίνουν την επιστροφή κεφαλαίο