Οι συστάσεις Στουρνάρα

Ευελιξία στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, δεδομένης της γεωπολιτικής αβεβαιότητας συνέστησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Γιάννης Στουρνάρας στη χθεσινή συνέντευξή του στο Reuters. Όπως εκτίμησε, οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθούν άμεσα από τη διάρκεια και το βάθος των εχθροπραξιών. Ο Έλληνας κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή ως ένα νέο, σοβαρό «σοκ», το οποίο απειλεί να αυξήσει τον πληθωρισμό μέσω της ανόδου των τιμών στην ενέργεια και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το πλήγμα στην ήδη ασθενική οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης, η οποία ανακάμπτει ακόμη από την ενεργειακή κρίση του 2022 και τους πρόσφατους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ. Τόνισε ότι, εφόσον δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για την εξέλιξη του πολέμου, η ΕΚΤ δεν πρέπει να βιαστεί να αλλάξει τις παραμέτρους της πολιτικής της, αλλά να παραμείνει σε επιφυλακή.

Ό,τι αυξάνεται δύσκολα μειώνεται

Τα «μαντάτα» από τη Μέση Ανατολή δεν είναι καλά, όχι μόνο για την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά και για την τσέπη μας. Η νέα άνοδος της ενέργειας δεν πρόκειται να μείνει στην αντλία της βενζίνης ή στο χρηματιστήριο, αλλά περνά στα μεταφορικά, στα τιμολόγια ρεύματος, σε όλα τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που είχαν απορροφήσει μέρος των προηγούμενων αυξήσεων βλέπουν τώρα τα περιθώρια να στενεύουν. Και το δυσάρεστο είναι πως, ακόμα και αν υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση και οι τιμές πετρελαίου και αερίου υποχωρήσουν, οι δευτερογενείς επιδράσεις θα διατηρηθούν στην αγορά για καιρό. Αναλυτές κάνουν λόγο για… εβδομάδες. Σίγουρα αυτό είναι ένα σοκ το οποίο δεν χρειάζονταν τα ήδη ζορισμένα νοικοκυριά, τα οποία περιορίζουν την κατανάλωσή τους.

Κατάρ όπως Σαουδική Αραβία

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον Περσικό Κόλπο αποτελούν μεγάλη δοκιμασία για τους παραγωγούς πετρελαίου και αερίου της περιοχής, αλλά συνάμα και μια σπάνια ευκαιρία ώστε να αναδείξουν τη σημασία τους, καθώς μέχρι τώρα τους θεωρούσαν εν πολλοίς δεδομένους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται η απόφαση του Κατάρ να διακόψει την παραγωγή LNG και να επικαλεστεί συνθήκες ανωτέρας βίας στα συμβόλαια που έχει υπογράψει με τους πελάτες του. Η ανωτέρα βία επιτρέπει στο κρατίδιο αφενός να μην πληρώσει αποζημιώσεις για το αέριο που δεν θα παραδώσει και αφετέρου να παίξει για ένα διάστημα τον ρόλο του απώτατου ρυθμιστή της παγκόσμιας αγοράς, όπως δηλαδή έχει κάνει στο παρελθόν η Σαουδική Αραβία στο πετρέλαιο.

Στα επίπεδα του 2008 η ανεργία

Τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων 15 ετών καταγράφει η απασχόληση στη χώρα μας, με το ποσοστό της ανεργίας να υποχωρεί στο 7,7% τον Ιανουάριο. Όσο δηλαδή βρισκόταν τον Μάιο του 2008. Η εντυπωσιακή μείωση από το 9,8% του προηγούμενου έτους αναδεικνύει μια ισχυρή δυναμική ανάκαμψης, η οποία εδραιώνεται από την αύξηση των απασχολούμενων στα 4,4 εκατομμύρια άτομα. Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ταυτόχρονη μείωση του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πολίτες επανεντάσσονται ενεργά στην αγορά εργασίας. Αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, τόνωση της εγχώριας ζήτησης και σταδιακή σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη οικονομικής σταθερότητας, η οποία ωστόσο εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα δυσμενή διεθνή συγκυρία.

Στην ΕΥΔΑΠ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ισχυροποιεί το αποτύπωμά του ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Χθες το απόγευμα, η εισηγμένη έκανε γνωστό ότι απέκτησε το ποσοστό που ήλεγχε από τον Μάιο του 2014 η Paulson & Co στην ΕΥΔΑΠ. Μέσω λοιπόν, της θυγατρικής του Urban Services, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε, έναντι 103,4 εκατ. ευρώ, το 9,71% που κατείχε ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος John Paulson. Μένει σήμερα να φανεί πώς θα αντιδράσουν σήμερα και το επόμενο διάστημα οι μετοχές τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σφίγγει ο κλοιός για τα ανασφάλιστα οχήματα

Με νέα τροποποίηση της κοινής απόφασης για τα ανασφάλιστα ΙΧ, μεταφέρεται η «ημερομηνία αναφοράς» για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων από συγκεκριμένες ημερομηνίες (01.03 και 01.08) σε οποιαδήποτε ημέρα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο αυτών των μηνών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο. Στο παλιό καθεστώς, οι σταθερές ημερομηνίες μπορεί να έπεφταν σε Σαββατοκύριακο ή να συνέπιπταν με ημέρες με βαρύ φορτίο στις πλατφόρμες, αυξάνοντας τις καθυστερήσεις και τα λάθη. Το δεκαήμερο δίνει περιθώριο για να τρέξει ο έλεγχος όταν είναι έτοιμα τα αρχεία και να μειωθούν τα προβλήματα από καθυστερημένες ενημερώσεις.

Επανέρχεται η Δαμόκλειος Σπάθη των υπερκερδών

Στη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τον ενεργειακό εφοδιασμό συμμετείχε το σύνολο σχεδόν των μεγάλων ενεργειακών ομίλων της χώρας, πράγμα λογικό δεδομένης της κατάστασης. Πάντως, να είστε σίγουροι ότι οι διευθύνοντες που συνομίλησαν με το Σταύρο Παπασταύρου είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και κάτι ακόμα πέρα από τον εφοδιασμό και τις τιμές. Οι μετοχές τους σημειώνουν πτώση τις τελευταίες ημέρες και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η νέα κρίση μοιραία επαναφέρει και σενάρια για φορολόγηση των όποιων υπερκερδών προκύψουν, πράγμα που η αγορά αντιλαμβάνεται και μυρίζει «αίμα στο νερό».

Πιο ξέγνοιαστοι όσοι επέλεξαν σταθερά τιμολόγια

Οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που διάλεξαν σταθερά τιμολόγια βλέπουν την επιλογή τους να δικαιώνεται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ιδίως όσοι έκλεισαν αυτά τα συμβόλαια πέρυσι, όταν οι τιμές τους ήταν οι πλέον χαμηλές, παραμένουν τώρα ανεπηρέαστοι από τις εξελίξεις και ό,τι θα φέρουν αυτές στις ελληνικές τιμές της λιανικής.

Να προσθέσουμε και κάτι ακόμα που απασχολεί τους συγκεκριμένους καταναλωτές: Στα σταθερά συμβόλαια υπάρχει μεν ρήτρα που λέει ότι σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις η τιμή μπορεί να αναπροσαρμοστεί, είναι όμως κάτι που δεν συνέβη ούτε στην κρίση του 2022, όταν οι τιμές του αερίου και του ρεύματος είχαν φτάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι είναι σήμερα.