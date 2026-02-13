Όλα τα «καθαρίζει» η ΑΑΔΕ

Αν εξετάσει κάποιος προσεκτικά τη λίστα των ακινήτων που βγάζει η ΑΑΔΕ «στο σφυρί», θα δει πως, αν μη τι άλλο, κανείς δεν γλιτώνει. Ιδιοκτησίες όλων των αξιών και όλων των «πορτοφολιών» βγαίνουν σε πλειστηριασμό σε έναν ορίζοντα λίγων μηνών. Οι τιμές πρώτης προσφοράς, ενδεικτικά, κινούνται από 7.000 ευρώ έως 2,5 και 3,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν μεγάλα επαγγελματικά ή βιομηχανικά ακίνητα. Στις χαμηλότερες ζώνες καταγράφονται πολλές καταχωρίσεις μεταξύ 100.000-400.000 ευρώ, κυρίως διαμερίσματα και οικόπεδα. Και εκεί είναι το πρόβλημα, καθώς πέραν των στρατηγικών κακοπληρωτών ή των μεγαλεπήβολων επενδύσεων που έπεσαν έξω, και παρά όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το ιδιωτικό χρέος, ακόμα υπάρχουν «μεροκαματιάρηδες» οι οποίοι χάνουν λόγω οφειλών το σπιτάκι ή το χωραφάκι που κληρονόμησαν από τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό.

Οι βαθύτεροι στόχοι του Τούρκου προέδρου

Αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν οφείλεται σε ξαφνικά αισθήματα «αγάπης» προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, ούτε λόγω μιας αλλαγής στάσης όσον αφορά την αδιαλλαξία του. Όπως εξηγούν πηγές των Βρυξελλών, στο «πίσω μέρος» του μυαλού του Τούρκου προέδρου βρίσκεται η προσπάθεια ένταξης της γειτονικής χώρας στον αμυντικό μηχανισμό της ΕΕ, SAFE, όπως άλλωστε το δήλωσε ευθαρσώς και ο ίδιος, και γι’ αυτό πρέπει να δείξει ένα καλό και διαλλακτικό πρόσωπο. Τι θα σήμαινε αυτό για την Τουρκία; Τα πιθανά οφέλη θα είναι μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρωπαϊκές αμυντικές παραγγελίες μέσω SAFE και χρηματοδοτούμενα έργα, σταθερότερη ένταξη σε ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες, αναβάθμιση τεχνολογικών πιστοποιήσεων λόγω ευρωπαϊκών απαιτήσεων, και γεωπολιτική-θεσμική αναβάθμιση μέσω πιο δομημένης συνεργασίας με την ΕΕ στην άμυνα. Αποτελέσματα που, για την Ελλάδα, μπορούν να έχουν, ενδεχομένως, και θετική και αρνητική σημασία.

Δύσκολες οι μειώσεις φόρων στο ρεύμα

Η Κομισιόν καλεί εκ νέου τις κυβερνήσεις να μειώσουν τους φόρους στο ηλεκτρικό ρεύμα για να ανακουφιστούν οι καταναλωτές. Πρόκειται, όμως, για συστάσεις που δεν αναμένεται να βρουν ευήκοα ώτα, ιδίως όσον αφορά τη χώρα μας. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει σημαντικά έσοδα από τους συγκεκριμένους φόρους: Μόνος του ο ΕΦΚ στο ρεύμα και το αέριο αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ για φέτος. Εφόσον όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είδαμε μειώσεις στα πετρελαιοειδή όπου οι φόροι είναι στα ύψη, μάλλον δεν πρόκειται να δούμε στο ρεύμα σύντομα.

Ανεβάζουν στροφές ορυχεία και λατομεία

Σταθεροποίηση και ήπια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, σε σχέση με το 2024. Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,6%, στα 492 δισ. ευρώ, με την ανάλυση να αποκαλύπτει ότι η οικονομία «τρέχει» (τουλάχιστον) με πολλές ταχύτητες. Έτσι, τον κλάδο των ορυχείων και λατομείων που εμφάνισε αύξηση τζίρου κατά 11,2% λόγω και της αυξημένης ζήτησης για πρώτες ύλες (όπως μάρμαρα ή βιομηχανικά ορυκτά) και της ανόδου των εξαγωγών. Αυξημένο κατά 8,9% τζίρο εμφανίζει και η εκπαίδευση λόγω και της ενισχυμένης δραστηριότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στον αντίποδα, ο κύκλος εργασιών των φορέων και οργανισμών της δημόσιας διοίκησης υποχώρησε κατά 11,6%, εξέλιξη που θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως θετική εάν απορρέει από τον εξορθολογισμό των κρατικών δαπανών.

Το επενδυτικό αφήγημα της ΕΥΔΑΠ

Ένα επενδυτικό στόρι με…ισχυρή ροή βλέπει για την ΕΥΔΑΠ η Piraeus Securities, δίνοντας τιμή-στόχο 10,20 ευρώ (περιθώριο ανόδου +42%) και σύσταση Outperform. Οι αναλυτές ποντάρουν στη μεταμόρφωση της εταιρείας σε έναν ισχυρό utility παίκτη. Το «κλειδί» της ανάλυσης βρίσκεται στον συνδυασμό της αναπροσαρμογής των τιμολογίων -μετά από χρόνια στασιμότητας- και του θηριώδους επενδυτικού πλάνου 2,5 δισ. ευρώ. Η αγορά προεξοφλεί ότι το 2026 θα αποτελέσει το «σημείο καμπής», με τα EBITDA να εκτοξεύονται πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ, αφήνοντας πίσω τις χαμηλότερες επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Για τους κυνηγούς των μερισμάτων, η αναμενόμενη απόδοση που αγγίζει το 5,2% το 2026 καθιστά τη μετοχή εξαιρετικά ελκυστική. Παρά το πρόσφατο ράλι, η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται με σημαντικό discount σε σχέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους της. Με «γερά» ταμεία και καθαρή στρατηγική, η εταιρεία φαίνεται έτοιμη για ένα ουσιαστικό rerating στο ταμπλό.

Η ψαλίδα νεόδμητων και παλιών κατοικιών

Η ψαλίδα μεταξύ νεόδμητων και παλιών είναι ένα χαρακτηριστικό που θα σημαδεύει την ελληνική αγορά ακινήτων για πολλά χρόνια. Αποτέλεσμα; Τα καινούργια να πωλούνται ακριβά και στα παλιά οι ζητούμενες τιμές να τραβούν την ανηφόρα. Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία της Spitogatos, το πιο αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ ακινήτων παλαιότητας και νεόδμητων εντοπίζεται στον Δήμο Αθηναίων, όπου το «καινούργιο» κοστίζει σχεδόν τα διπλάσια από το «παλιό» (4.000€ έναντι 2.250€/τ.μ.). Ο λόγος; Μόλις το 7% των διαθέσιμων ακινήτων προς πώληση στο κέντρο είναι νεόδμητα, ποσοστό που συρρικνώνεται στο δραματικό 3% για τις ενοικιάσεις. Παρόμοια δυναμική αναπτύσσεται στα Δυτικά Προάστια και τον Πειραιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη η στροφή προς σύγχρονες υποδομές οδηγεί τις τιμές στα προάστια σε ένα premium της τάξεως του 41,7% έναντι των παλαιότερων κατασκευών. Να σημειώσουμε ότι στα Νότια Προάστια η μέση τιμή πώλησης νεόδμητου αγγίζει τα 5.122€/τ.μ., αφήνοντας πίσω τα Βόρεια Προάστια με 4.495€/τ.μ.

Πρώτα στη Γερμανία και μετά στις ΗΠΑ ο Παπασταύρου

Διαδοχικά ταξίδια στο εξωτερικό περιλαμβάνει το πρόγραμμα του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αρχικά ο υπουργός θα επισκεφτεί το Μόναχο στις 13-15 Φεβρουαρίου για να συμμετέχει στην 62η Διάσκεψη για την Ασφάλεια MSC, η οποία περιλαμβάνει ξεχωριστό συνέδριο για τα ενεργειακά με την παρουσία και στελεχών της Κομισιόν. Ακολουθεί στις 24 του μήνα η κρίσιμη συνάντηση στην Ουάσιγκτον, που θα κρίνει το μέλλον του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος προς το παρόν έχει «φρακάρει».