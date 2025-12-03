Ώρα Euronext

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση του CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, χθες, στο πλαίσιο του επενδυτικού roadshow της Morgan Stanley στο Λονδίνο. «Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, όλες οι χώρες που κάποτε αποκαλούνταν PIGS δανείζονται φθηνότερα από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε ο Μπουζνά. Όπως ανέφερε, η ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην ενιαία αγορά της Euronext, αλλά και όλου του οικοσυστήματος γύρω από αυτήν, ήταν μια φυσική εξέλιξη σε μια χώρα που παράγει περισσότερο από όσο μπορεί να απορροφήσει. «Υπήρχε κάτι παρωχημένο στην Ελλάδα: οι αγορές ήταν υπερβολικά απομονωμένες. Και όπως η Ελλάδα παράγει πολύ περισσότερα χρηματοοικονομικά ταλέντα απ’ όσα μπορεί να απορροφήσει, έτσι υπήρχε το εξής παράδοξο: ότι μια σπουδαία εταιρεία (σημ.: η ΕΧΑΕ), με εξαιρετικούς ανθρώπους, που έχει σημειώσει τόσο εντυπωσιακή ανάκαμψη, παρέμενε απομονωμένη» σημείωσε. Πρόσθεσε πως η συνολική κεφαλαιοποίηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς της Euronext αγγίζει τα 6,5 τρισ. ευρώ, με το CEO της Euronext να επιδιώκει να εντάξει τις ελληνικές κεφαλαιαγορές, και όλο το οικοσύστημα γύρω τους, σε αυτό το πλαίσιο. Για να δούμε.

Η αεικίνητη κυρία Γκιλφόιλ

Μπορεί να καθυστέρησε να αναλάβει καθήκοντα, αλλά από την πρώτη ημέρα παρουσίας της στην Ελλάδα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δεν έχει σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις. Χθες (2.12.2025) βρέθηκε στο 36th Economic Summit, ενώ προσεχώς αναμένεται να μεταβεί και στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και πύλης εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της ανεξαρτητοποίησης από τη ρωσική ενέργεια.

Έχει θετική πλευρά το brain drain;

Στο ίδιο summit, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος του Ομίλου Titan υπογράμμισε ότι, σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, «ούτε κατά διάνοια δεν έχουμε όσα χρειαζόμαστε». Ωστόσο, τόνισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρά σημεία πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί. Συμπλήρωσε ότι ακόμη και το brain drain μπορεί να αξιοποιηθεί, εφόσον δημιουργεί γέφυρες με ξένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Τι φέρνει το deal Νίκας-Υφαντής

Γεγονός αποτελεί η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Π.Γ. Νίκας –μέχρι πρότινος θυγατρικής της Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου– από τον όμιλο Υφαντής. Η ενοποίηση Νίκας–Υφαντής δημιουργεί ένα σχήμα με μεγαλύτερο όγκο, χαμηλότερο κόστος μονάδας, ευρύτερο δίκτυο διανομής και ενισχυμένη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι σε προμηθευτές και αλυσίδες λιανικής. Αυτό μεταφράζεται σε υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), ισχυρότερες ταμειακές ροές και καλύτερη θέση σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. Με δύο ιστορικά brands στο ίδιο χαρτοφυλάκιο, ο νέος όμιλος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και πιο σταθερή παρουσία σε κατηγορίες προϊόντων υψηλής ζήτησης, γεγονός που ενισχύει την οργανική ανάπτυξη, διευρύνει τον χώρο για νέα προϊόντα και δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω διεθνή επέκταση.

Ανεβάζει στροφές η Intralot

Ανεβάζει στροφές η Intralot, με δύο οίκους —Ambrosia Capital και Jefferies— να βλέπουν σημαντικό περιθώριο ανόδου για τη μετοχή. Η Ambrosia αυξάνει την τιμή-στόχο στο 1,65 ευρώ και διατηρεί τη σύσταση «αγοράς», εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 68%, ενώ η Jefferies ξεκινά την κάλυψη με τιμή-στόχο 1,35 ευρώ και επίσης σύσταση «buy». Και οι δύο οίκοι συγκλίνουν στο ότι η εξαγορά της Bally’s International Interactive δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογίας για iGaming και λαχεία, με ευρεία δυνατότητα ανάπτυξης στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Ambrosia επισημαίνει ότι η ενοποιημένη τεχνολογική πλατφόρμα ενισχύει την ικανότητα της Intralot να διεκδικήσει νέα συμβόλαια στις ΗΠΑ —ιδίως στην αγορά των iLottery— και να επεκταθεί στην Ευρώπη στον τομέα του iGaming. Παράλληλα, η διοίκηση προβλέπει υψηλούς μονοψήφιους ρυθμούς αύξησης εσόδων μεσοπρόθεσμα, με νέες ευκαιρίες να ενεργοποιούνται από το 2026. Η αύξηση του free float στα 700-800 εκατ. ευρώ διευρύνει το επενδυτικό κοινό της εταιρείας.

Παρά την αύξηση της φορολογίας στα online τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δύο οίκοι εκτιμούν ότι το υψηλό περιθώριο EBITDA της BII (περίπου 40%) και οι συνέργειες κόστους θα απορροφήσουν μεγάλο μέρος του πλήγματος. Για το 2026, η εισηγμένη τοποθετεί το EBITDA στα 420-440 εκατ. ευρώ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναγοράς μετοχών.

Χαμηλές πτήσεις για «Υδροπλάνα Ελλάδας»

Χαμηλές πτήσεις εμφάνισαν οι οικονομικές επιδόσεις του 2024 της Υδροπλάνα Ελλάδας. Πρόκειται για εύλογη εξέλιξη, καθώς το εγχείρημα των πτήσεων με υδροπλάνο μοιάζει να έχει ναυαγήσει. Ο τζίρος της χρήσης ανήλθε σε μόλις 141.653 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση έναντι του 2023, αλλά η εταιρεία κατέγραψε ζημίες -543.768 ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια -212.328 ευρώ. Παράλληλα, ο ορκωτός ελεγκτής εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη, λόγω αδυναμίας επιβεβαίωσης στοιχείων και αβεβαιότητας ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας. Η εικόνα ενισχύεται από τα οικονομικά μεγέθη: τα διαθέσιμα είναι οριακά (€1.177), οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία, ενώ η έλλειψη κύκλου εργασιών υπονομεύει τη ρευστότητα.

Ένα βήμα πιο κοντά τα πορτοκαλί τιμολόγια

Απομακρύνθηκε μία σημαντική εκκρεμότητα στην πορεία προς τα δυναμικά (ή πορτοκαλί) τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΡΑΑΕΥ έθεσαν σε διαβούλευση τις απαιτούμενες αλλαγές στον Κώδικα Διαχείρισης και το Εγχειρίδιο Μετρητών, ώστε να είναι έτοιμη η τεχνική πλευρά του εγχειρήματος. Εκκρεμεί πλέον το ρυθμιστικό πλαίσιο του ΥΠΕΝ, το οποίο έχει καθυστερήσει, ενώ παράλληλα η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών συνεχίζεται σε όλη τη χώρα.

Ψηφιακό “λίφτινγκ” στην ΕΔΕΥΕΠ

Μετά τις υπογραφές για τους υδρογονάνθρακες, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) προχωρά σε αναβάθμιση κρίσιμων λειτουργιών ώστε να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα τη νέα φάση και την ενημέρωση του κοινού. Μία από τις πρώτες κινήσεις είναι η δημιουργία νέας ψηφιακής πύλης, έργο για το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα κονδύλι 3,5 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΝ.