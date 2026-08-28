Όχι Τζαννετάκη (Motor Oil) στο φόρο υπερκερδών

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας. Παρουσιάζοντας στους αναλυτές τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου, χαρακτήρισε «τιμωρητική» την πιθανή επιβολή νέου φόρου στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα τιμωρούσε ακριβώς το επιχειρηματικό μοντέλο που επέλεξε η εταιρεία, τη διατήρηση δηλαδή ενεργών των διυλιστηρίων της, την ώρα που άλλοι όμιλοι στην Ευρώπη επέλεξαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Όπως είπε, από το 2000 η Ευρώπη έχει χάσει περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους διυλιστικής δυναμικότητας, καθώς κράτη και πολυεθνικές προχώρησαν σε κλείσιμο μονάδων ή αποχώρησαν εντελώς από τη συγκεκριμένη αγορά. Η Ελλάδα ακολούθησε αντίθετη πορεία: διατήρησε δύο ομίλους, τη Motor Oil και τη HELLENiQ Energy, με τέσσερα διυλιστήρια και συνολική δυναμικότητα περίπου 25 εκατ. τόνων. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό της δυναμικότητας της Γαλλίας, παρότι το γαλλικό ΑΕΠ είναι πολλαπλάσιο του ελληνικού. Σημειωτέον πως το μεγαλύτερο μέρος της αυξημένης κερδοφορίας της Motor Oil δεν προέρχεται από την εγχώρια αγορά, αλλά από τις εξαγωγές. Στο α’ εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας έφτασαν το 78,1% του συνολικού όγκου της Motor Oil, από 71,6% πέρυσι.

Η αδύναμη Κύπρος και η ισχυρή Ελλάδα

Πολιτικές αναταράξεις προκαλεί η διαρροή σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (GSI), σύμφωνα με την οποία η γαλλική εταιρεία Meridiam προτίθεται να ενημερώσει την τουρκική πλευρά προτού συνεχιστούν οι εργασίες στην Κάσο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη, η χώρα μας προχωρά σε σαφή υποχώρηση από τα εθνικά της συμφέροντα, δημιουργώντας παράλληλα προηγούμενο για το πλαίσιο υλοποίησης κάθε μελλοντικού έργου στο Αιγαίο.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι, όταν την περασμένη δεκαετία η -υποτίθεται «ασθενέστερη»-Κυπριακή Δημοκρατία πραγματοποίησε έρευνες υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της, βρέθηκε αντιμέτωπη με παρόμοιες απειλές. Εντούτοις, ουδέποτε ζήτησε ή έλαβε την άδεια της Τουρκίας, προχωρώντας κανονικά στην εκτέλεση του σχεδιασμού της.

Τα καταστήματα σέρνουν το χορό των deals

Στο 1,27 δισ. ευρώ έφτασαν οι επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με την Cushman & Wakefield Proprius. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στο 1,2 δισ. ευρώ.

Το λιανεμπόριο παραμένει ο βασικός πυλώνας της αγοράς, συγκεντρώνοντας 700 εκατ. ευρώ, το 55% του συνόλου. Ακολουθεί ο κλάδος της φιλοξενίας με 300 εκατ. ευρώ και μερίδιο 24%, ενώ τα γραφεία προσέλκυσαν 140 εκατ. ευρώ. Η βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα έφτασαν τα 90 εκατ. ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες αντιστοιχούν 40 εκατ. ευρώ.

Στο προφίλ των αγοραστών, οι τράπεζες πρωταγωνιστούν με 550 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά κεφάλαια που κινήθηκαν στην αγορά. Τα hospitality funds συνεισέφεραν 300 εκατ. ευρώ, ενώ διεθνή private equity σχήματα τοποθέτησαν 160 εκατ. ευρώ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα απορρόφησαν 130 εκατ. ευρώ, μεμονωμένοι επενδυτές και family offices 110 εκατ. ευρώ, και οι ΑΕΕΑΠ συμπληρώνουν τη λίστα με 50 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αυτή δείχνει μια αγορά όπου η τραπεζική ρευστότητα εξακολουθεί να κινεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, με το λιανεμπόριο να λειτουργεί ως πυξίδα για τους επενδυτές και τη φιλοξενία να διατηρεί σταθερή παρουσία, παρά τη μικρή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Τα ρεκόρ της Allwyn

Ισχυρά διψήφια μεγέθη εμφάνισε η Allwyn στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Τα καθαρά έσοδα εκτινάχθηκαν 27% στα 1,246 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 458 εκατ. (+29%) και τις ταμειακές ροές να έχουν ενισχυθεί κατά 43%. Ο Robert Chvatal και ο Kenneth Morton, CEO και CFO αντίστοιχα, δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους, ειδικά μετά την ενσωμάτωση της PrizePicks, που με τα prediction markets (σημ.: οι παίκτες στοιχηματίζουν για την έκβαση ενός μελλοντικού γεγονότος) και ποσά στοιχημάτων αυξημένα πάνω από 35% σε ετήσια βάση, φαίνεται να δικαιώνει το deal. Το Μουντιάλ 2026 έδωσε επιπλέον ώθηση, με πάνω από 26 εκατομμύρια στοιχήματα μόνο τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, και τώρα όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της σεζόν του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Από τι εξαρτάται η χάραξη στο καλώδιο με τη Σ. Αραβία

Εταιρεία ειδικού σκοπού έχει συστήσει ο ΑΔΜΗΕ με τον αντίστοιχο διαχειριστή δικτύου της Σαουδικής Αραβίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι επρόκειτο να ολοκληρωθούν οι πρώτες μελέτες βιωσιμότητας.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, το καλώδιο μπορεί να ακολουθήσει δύο πιθανές διαδρομές: η πρώτη εκτείνεται από τη Σαουδική Αραβία προς την Αίγυπτο και ακολούθως στην Ελλάδα, ενώ η δεύτερη διέρχεται μέσω Ιορδανίας και Ισραήλ. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το «σουνιτικό ΝΑΤΟ» φαίνεται να ευνοούν πλέον το πρώτο σενάριο, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

ΔΥΠΑ: Πάνω από 19 εκατ. ευρώ για κτίριο που δεν παραδόθηκε

Το ακίνητο επί της Λεωφόρου Αθηνών 118 αγοράστηκε προκειμένου να μεταφερθεί εκεί η Κεντρική Διοίκηση της ΔΥΠΑ από τον Άλιμο. Παρότι, σύμφωνα με τον σύλλογο εργαζομένων, το έργο δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί, οι πληρωμές προς τον πωλητή ξεπερνούν τα 19 εκατ. ευρώ. Η πρόσφατη καταβολή, ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, εμφανίζεται ως «πρώτη πιστοποίηση σύμβασης».

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς πιστοποιήθηκε: ποιες εργασίες ολοκληρώθηκαν, ποια παραδοτέα ελέγχθηκαν και τι παρέλαβε η ΔΥΠΑ προτού εγκριθεί η νέα εκταμίευση; Ο ΠΑΝΣΥΠΟ ζητά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών και των τεχνικών εκθέσεων της αρμόδιας επιτροπής, καθώς η πραγματική πρόοδος παραμένει ασαφής και η παράδοση καθυστερεί χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.

Ληγμένες προθεσμίες και ανοιχτά ερωτήματα για τις άδειες

Το δεύτερο ανοικτό μέτωπο αφορά τον χρόνο παράδοσης και τη νομιμότητα των εργασιών. Ο ΠΑΝΣΥΠΟ αναφέρει ότι το ακίνητο έπρεπε να είναι έτοιμο στα τέλη Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» όριζε ως καταληκτική ημερομηνία τα τέλη Ιουλίου. Καμία από τις δύο προθεσμίες δεν τηρήθηκε, χωρίς να έχει ανακοινωθεί εάν δόθηκε επίσημη παράταση.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η άδεια μικρής κλίμακας που εκδόθηκε τον Μάιο κάλυπτε το σύνολο των παρεμβάσεων, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αλλαγή χρήσης χώρων. Οι σχετικές καταγγελίες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί από αρμόδια αρχή. Ο σύλλογος δηλώνει ότι έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας αυτοψία και αναστολή κάθε επόμενης πιστοποίησης έως ότου διαπιστωθεί η απόλυτη νομιμότητα του κτιρίου.

«Στερεύει» η Ευρώπη από προμηθευτές ενέργειας

Η αρχή έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εν μια νυκτί στέρησε από την Ευρώπη σημαντικό μέρος των εισαγωγών φυσικού αερίου, με τις γνωστές συνέπειες. Πλέον, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αφαιρέσει οριστικά τις ποσότητες του Κατάρ, ενισχύοντας την εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Το φυσικό αέριο δεν αποτελεί, ωστόσο, το μοναδικό προβληματικό πεδίο για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό. Η Νορβηγία, βασικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπει τη στάθμη στους υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες της να υποχωρεί σε χαμηλό 30 ετών εξαιτίας της ξηρασίας. Η κυβέρνηση της χώρας έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι, εάν βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένες εγχώριες τιμές, θα επιλέξει τον περιορισμό των εξαγωγών. Πράγματι, οι τιμές κινούνται ανοδικά το τελευταίο διάστημα, ενώ έντονος είναι ο προβληματισμός για τις συνέπειες σε περίπτωση που ούτε ο φετινός χειμώνας συνοδευτεί από επαρκείς βροχοπτώσεις.