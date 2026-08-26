ΝΤΙΝ «Από Αύγουστο χειμώνα» λέει ο θυμόσοφος λαός και μπορεί ο υδράργυρος να έχει σκαρφαλώσει στα ύψη, στο τηλεοπτικό τοπίο όμως προβλέπεται οι υψηλές θερμοκρασίες να παραμείνουν όλη την ερχόμενη περίοδο. Με δεδομένο ότι η νέα σεζόν έχει και εκλογικό άρωμα, η θερινή άδεια των ενημερωτικών τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες και ήδη το γυαλί γεμίζει σιγά σιγά ξανά με κοστούμια, γραβάτες και παρουσιαστές που επιστρέφουν στις γνώριμες επάλξεις για να δώσουν τη μάχη της ενημέρωσης… αλλά και της τηλεθέασης, βεβαίως, βεβαίως…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η μάχη ξεκινά από το χάραμα, με κάποιους να έχουν πιάσει ήδη στασίδι και άλλους να ετοιμάζονται να πουν την πρώτη «καλημέρα». Παρεμπιπτόντως… και μιας και το έφερε η λέξη… εκεί στον ΑΝΤ1 δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον άλλον τίτλο για την πρωινή ενημερωτική τους εκπομπή; Ας άφηναν το «Καλημέρα Ελλάδα» να «αναπαυθεί» μαζί με τον σπουδαίο δημιουργό του, Γιώργο Παπαδάκη, έτσι… ως φόρο τιμής στον «πατριάρχη της πρωινής ζώνης». Αυτό, και δεν θα σχολιάσω το… χιουμοριστικό τρέιλερ με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη, για να μην θεωρηθώ κακός. Βέβαια, όταν ένα τρέιλερ είναι τόσο κακό, περιμένεις ότι με τη «χιουμοριστική αισθητική τους» θα βγάζουν σε έκτακτο breaking news την πρόγνωση του καιρού για… την προηγούμενη ημέρα. Πάντως… σχολιάζοντας στη «γραμμή» του χιούμορ τους… θα ήταν λογικό μόνο αν το συγκεκριμένο τρέιλερ ήταν ιδέα στελεχών του ΣΚΑΪ ώστε να τους… τιμωρήσουν για την αποχώρηση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και ήρθαμε στον ΑΝΤ1, παραμένουμε μεν, αλλά μεταπηδώντας στο «καθαρόαιμο» ψυχαγωγικό και προσπερνώντας την εντελώς αποτυχημένη προσπάθεια για… χιούμορ (?!?) στο τρέιλερ της προαναφερόμενης εκπομπής. Στο κανάλι του Αμαρουσίου, λοιπόν, θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες οι οριστικές αποφάσεις για αρκετές εκκρεμότητες, όπως το αν θα περάσει τελικά στο στάδιο της παραγωγής το «Dancing With The Stars». Έως τώρα υπάρχει θετική διάθεση… ως προς το μπάτζετ, αλλά το ερώτημα είναι αν θα έχει την ίδια θετική στάση και η Ζέτα Μακρυπούλια, την οποία, λογικό είναι, να επιθυμούν να αναλάβει την παρουσίαση. Λογικό όμως και η παρουσιάστρια να είναι δυσαρεστημένη, όταν προβλέπεται το αγαπημένο της -και αγαπημένο μου, για να είμαι ειλικρινής- «Ρουκ Ζουκ» να μην περάσει στον αέρα… αλλά στο αρχείο του καναλιού, οπότε όλα τα σενάρια είναι… ανοικτά. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και περνάμε στο ΟΡΕΝ, που έχει ακόμα πολλά θέματα ανοικτά στον ψυχαγωγικό του τομέα. Ένα βήμα πριν από την οριστική συμφωνία, όμως, βρίσκεται η Ελπίδα Ιακωβίδου, η οποία, μετά την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία της στην Κύπρο, αναμένεται να βρεθεί στο «τιμόνι» ενός νέου καθημερινού μεσημεριανού μαγκαζίνου που ετοιμάζουν στο κανάλι της Παιανίας. Η παρουσιάστρια, που άφησε τη μεγαλόνησο λόγω του γάμου της με το έμπειρο στέλεχος της μιντιακής αγοράς, Τζώνη Καλημέρη, αναμένεται να έχει… δικαιολογημένα… χώρο και στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Χώρο στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ φαίνεται πως βρίσκει και η εκπομπή με τον Νάσο Γουμενίδη και την Άρια Καλύβα, οι οποίοι, μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Μικρούτσικου, μαθαίνω ότι θα έχουν δίπλα τους τον Ανδρέα Καραγιάννη… και τους συμπονώ! Μία ακόμα… έκπληξη είναι ότι, με τον έως τώρα προγραμματισμό, η εκπομπή προγραμματίζεται να μεταδίδεται καθημερινά στις 8 το βράδυ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ελπίζω να μην θυμόμαστε το Real View… και κλαίμε από νοσταλγία! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ