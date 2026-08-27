Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και δηλώνει παρών στις πολιτικές εξελίξεις και τις εκλογές. Στις άδειες που έπαιρνε από τη φυλακή, λόγω καλής διαγωγής, κρατούσε σε εγρήγορση τους οπαδούς του. «Ο παροξυσμός του Συστήματος έχει χτυπήσει κόκκινο! Φανταστείτε τι έχει να γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου που αποφυλακίζομαι…» έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Δούρειος ίππος

Το Α1 τμήμα του Άρείου Πάγου το 2023 απέκλεισε το «Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ», με βάση τα στοιχεία που εξέτασε και τα οποία έδειχναν ότι ο Κασιδιάρης ήταν ο πραγματικός αρχηγός. Το 2024 ο Άρειος Πάγος απέκλεισε τους Σπαρτιάτες από τις ευρωεκλογές, διότι θεωρήθηκε ότι ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο έγκλειστος στις φυλακές και καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης. Η «καύσιμη ύλη» που βοήθησε στην είσοδο του κόμματος στη Βουλή, όπως παραδέχτηκε ο πρόεδρος Βασίλης Στίγκας. Μετά ήρθαν οι καταγγελίες του για τις πρακτικές «Ντον Κορλεόνε» στη Βουλή και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη διάλυση των «Σπαρτιατών». Οπότε τώρα αναζητεί νέο Δούρειο Ίππο. Ο Ο ίδιος υποστηρίζει άλλωστε ότι, επειδή εκκρεμεί η αναίρεσή που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο, διατηρεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, καθώς δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα.

Ζητείται κόμμα

Υπήρξαν πληροφορίες και φήμες ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πολιτική διεκδικώντας την είσοδο στην Βουλή μέσα από ένα νέο κόμμα, στο οποίο όμως δεν θα είναι αρχηγός διότι αυτό απαγορεύεται με τις ρυθμίσεις του υπ.Εσωτερικών του 2023. Άλλα σενάρια λένε ότι ο αδερφός του κατοχύρωσε ένα όνομα κόμματος, το οποίο άλλες πηγές δεν επιβεβαιώνουν. Γίνεται συζήτηση ότι θα επιχειρήσει να μπερδέψει το πολιτικό σύστημα και με τη δημιουργία άλλων κομμάτων. Ο Κασιδιάρης είναι ικανός για όλα, αλλά πολύ δύσκολα θα μπορέσει να κρύψει να κρύψει αν ο ίδιος είναι ο κρυφός αρχηγός.

«Παράθυρο»

Με την εμπειρία που ήδη απέκτησε ο Άρειος Πάγος θεωρείται σχεδόν αδύνατον ο Κασιδιάρης να μπορέσει να τον κοροϊδέψει. Υπάρχει όμως ένα «παράθυρο» το οποίο μπορεί να ανοίξει την επιστροφή του ακροδεξιού ναζιστή στη Βουλή. Όπως προκύπτει από έγκυρες δικαστικές και νομικές πηγές της στήλης, εάν κατεβεί υποψήφιος με ένα κόμμα που ήδη έχει άλλον αρχηγό, δεν είχε καμία σχέση με τη χρυσή Αυγή και δοκιμάστηκε στις εκλογές, θα είναι πολύ δύσκολο να εμποδιστεί δεδομένου ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεται όντως συνεχίζει να το έχει και σήμερα.

Ποιο κόμμα;

Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουν τα κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος αρχηγός ακόμα και μικρού κόμματος μπορεί να εμπιστευτεί τον Κασιδιάρη να τον βγάλει βουλευτή και να είναι ήσυχος ότι δεν θα του αλώσει το κόμμα; Βέβαια υπάρχει και μία ακόμη σοβαρή παράμετρος. Αν ένα κόμμα πέτυχε στις προηγούμενες εκλογές να μπει στη Βουλή οριακά ή ήταν κοντά στο 3%, και τώρα βλέπει τα δημοσκοπικά ποσοστά του να είναι πολύ πεσμένα, κινείται επίσης προς στα δεξιά, ενδεχομένως να έμπαινε στον πειρασμό να πάρει τον Κασιδιάρη για να σωθεί. Ποιο θα είναι αυτό, αν υπάρξει; Θα το δείξει η ζωή. Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ, όλα τα έχουμε δει.

Ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο!

Με την ευκαιρία θα σας διηγηθώ ένα παρασκήνιο το οποίο σε μία συζήτηση μας είχε διηγηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η δική του κυβέρνηση με υπουργό Δημόσιας Τάξης τον Νίκο Δένδια ενοποίησε σε ένα φάκελο τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, στοιχειοθετώντας την εγκληματική οργάνωση και άνοιξε ο δρόμος για την καταδίκη του Μιχαλολιάκου, του Κασιδιάρη, του Λαγού, του Παππά κα. Το γραφείο του Σαμαρά στη Βουλή ήταν πολύ κοντά με της ΧΑ, και περνούσε από μπροστά. Όταν στην απέναντι πλευρά του διαδρόμου ήταν ο Κασιδιάρης και οι παρατρεχάμενοι του, ο ένας αντάλλασε βαριές εκφράσεις με τον άλλον, προχωρώντας μπροστά, όμως, χωρίς, να κυττάζονται. Τώρα πώς γίνεται κάποιοι να χαρακτηρίζουν ακροδεξιό το Σαμαρά που έκλεισε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή δυσκολεύομαι να το κατανοήσω.

«Τοξικότητα»

Με το που ανακοινώθηκε η απόφαση της προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένας Δούρου να προτείνει για Ε ´ αντιπρόεδρο της Βουλής την Έλενα Ακρίτα, στη θέση της Όλγας Γεροβασίλη η οποία ανεξαρτητοποιήθηκε και οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα, το επιτελείο του Μαξίμου και της ΝΔ στη Βουλή, αποφάσισαν ότι δεν θα την στηρίξουν και χωρίς την ψήφο της ΝΔ δεν μπορεί να εκλεγεί. Τα επιχειρήματα που επικαλούνταν κυβερνητικές πηγές ήταν ότι η Έλενα Ακρίτα είναι «τοξικό πρόσωπο», «έχει εξαπολύσει και προσωπικές επιθέσεις» και «από το προεδρείο της Βουλής δεν θα μπορούσε με το τοξικό λόγο της να συγκρατήσει τους βουλευτές». Οι τελευταίοι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές θα επιδίδονται σε σόου για τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό. Μου εξήγησαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει για παράδειγμα τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο ή κάποιον άλλον βουλευτή με ήπιο λόγο, δεν θα έχει αντίρρηση να τον ψηφίσουν.

«Προσδεθείτε»

Στην ίδια λογική του αποκλεισμού κατάλαβα ότι εντάσσεται και ο Παύλος Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξοργίστηκε. Δεν αποκλείεται να μην προτείνει άλλο πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση η ΝΔ σχολιάζει ότι μπορεί η Βουλή να λειτουργήσει και με έναν αντιπρόεδρο λιγότερο. Όπως καταλαβαίνετε η σύγκρουση θα έχει πολλές μορφές καθώς γεννούνται συνεχώς νέες εστίες. Προσδεθείτε έρχονται αναταράξεις.

Διεύρυνση!

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πραγματικά μετέτρεψε την Α Θεσσαλονίκης σε εκλογική περιφέρεια στην οποία έκανε πράξη την διεύρυνση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατεβάζει υποψήφιους τον Πέτρο Παππά και την Ράνια Θρασκιά που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και προσφάτως προσέθεσε και τον Μιχάλη που προέρχεται από την Πλεύση Ελευθερίας μετακόμισε στο κόμμα του Κασσελάκη και τώρα τα βρήκε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θρασκιά και Χουρδάκης καταθέτουν και κοινές ερωτήσεις στη Βουλή. Εάν θα κάνουν δίδυμο στις εκλογές– δηλαδή ο ένας να λέει στους δικούς του ψηφοφόρους να βάλουν κι ένα δεύτερο σταυρό στον άλλον– είναι πολύ νωρίς ακόμη να το πούμε. Αντίθετα ο Πέτρος Παππάς δραστηριοποιείται μόνος του. Δεν αφήνει εκδήλωση για εκδήλωση που να μην δώσει το παρόν. Προχθές έκανα τραπέζι και στους δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης.

Η κυρία Νίκη

Έμαθα και μια ενδιαφέρουσα ιστορία για την μητέρα του Πέτρου Παππά, την κυρία Νίκη, 74 χρόνων. Παραθέριζε στην Σίβηρη της Χαλκιδικής όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά. Ήταν ανάμεσα στους εκατοντάδες που απομακρύνθηκαν με καΐκια κι άλλα μέσα. Τους μετέφεραν στο Σάνι και από εκεί σε κατασκηνώσεις όπου και κοιμήθηκαν ένα βράδυ. Έκανε και δηλώσεις στην τηλεόραση η κυρία Νίκη, χωρίς όμως να πει ότι είναι η μητέρα του Πέτρου Παππά. Έδειξε ψυχραιμία δεν πανικοβλήθηκε. Επαίνεσε και τους εθελοντές. Ο γιος της έλειπε σε διακοπές αλλά επέστρεψε επειγόντως και τέλος καλό όλα καλά.

Επανακάμπτει η Αυγέρη

Μαθαίνω ότι άρχισε να δραστηριοποιείται στην Β Θεσσαλονίκης η δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη. Ήταν εκπρόσωπος τύπου όταν πρόεδρος εξελέγη ο Στέφανος Κασσελάκης . Πολύ γρήγορα όμως αποστασιοποιήθηκε. Στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Οι σχέσεις τους δεν είναι ιδιαίτερα στενές αλλά υπάρχει επαφή. Άλλωστε είναι νωρίς ακόμη για τις υποψηφιότητες της ΕΛΑΣ.