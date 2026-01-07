Restart μετά το μπλακάουτ στις αερομεταφορές

Ελπίζουμε να καταλήξει γρήγορα σε συμπεράσματα η Ειδική Επιτροπή που συγκρότησε το υπουργείο Υποδομών για το πρόβλημα στις συχνότητες του FIR Αθηνών. Η συμμετοχή στην Επιτροπή ειδικών, όπως ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο μηχανικός επικοινωνιών και επιτελής του ΓΕΕΘΑ, Συνταγματάρχης Δ. Ζαμπακόλας, καθώς και εκπρόσωπος του Eurocontrol, ενισχύει την αξιοπιστία της διαδικασίας. Από την άλλη, είναι γνωστή η ρήση «έχεις πρόβλημα; Κάνε μια επιτροπή». Με τα σημερινά δεδομένα, ουδείς είναι σε θέση να πει εάν πρόκειται για τεχνική βλάβη, κακόβουλη ενέργεια ή ανθρώπινο λάθος. Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών δρομολογεί τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας και την αναβάθμιση βασικών υποδομών.

Ένα ακόμη «μπλόκο»

Στα ανοιχτά μέτωπα που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση προστίθεται, από σήμερα, και αυτό των πωλητών στις λαϊκές αγορές. Στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές, που ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) προχωρά σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Έτσι, σήμερα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 09:30 στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών, στην οδό Νίκης. Τι ζητά η Ομοσπονδία; Την αλλαγή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, την κατάργηση των τριετιών στη φορολόγηση και τη φορολόγηση με βάση τον μέσο όρο του ΚΑΔ, καθώς και την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Επιπλέον, οι πωλητές διεκδικούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, προκειμένου να διασφαλιστούν χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, αλλά και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Αυξάνονται τα «φέσια» ιδιωτών

Στα 50,68 δισ. ευρώ έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 το χρέος προς το ΚΕΑΟ, αυξανόμενο κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο. Επτά στους δέκα οφειλέτες (1.464.877) χρωστούν έως 15.000 ευρώ και το 87,31% έως 30.000 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται κυρίως για μικρούς οφειλέτες που πιέζονται συστηματικά. Την ίδια ώρα, 2.904 μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ συγκεντρώνουν το 24,23% του συνολικού υπολοίπου, ενώ οι νέοι οφειλέτες συνεχίζουν να αυξάνονται. Παρά τις εισπράξεις ύψους 504,3 εκατ. ευρώ το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, το υπόλοιπο εξακολουθεί να διογκώνεται, δείχνοντας ότι το πρόβλημα αναπαράγεται ταχύτερα από τη θεραπεία. Έτσι, το συνολικό ζήτημα του ιδιωτικού χρέους δείχνει να μην βρίσκει ουσιαστική λύση, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις. Μόνο το 2025 παρουσιάστηκε πακέτο έξι πρωτοβουλιών, ενώ λίγο πριν την αυλαία του έτους δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με ειδικό εργαλείο για ευάλωτους οφειλέτες.

Εμφύλιος στη Lululemon

Ενόσω η εταιρεία αθλητικού ρουχισμού Lululemon Athletica ετοιμάζεται να εγκαινιάσει την παρουσία της στην Ελλάδα, στον Καναδά βρίσκεται σε εξέλιξη ένας proxy war (πόλεμος δι’ αντιπροσώπων). Ο ιδρυτής της Lululemon, Chip Wilson, έχει προτείνει τρία ανεξάρτητα μέλη για το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, η οποία παραμένει ακέφαλη, καθώς ο τέως CEO, Calvin McDonald, αποχώρησε στα μέσα Δεκεμβρίου χωρίς να έχει αντικατασταθεί.

Το 2025 η μετοχή της εταιρείας έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας της, με τη Lululemon να δυσκολεύεται να προσελκύσει νεότερους και πιο εύπορους καταναλωτές, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με οξύ ανταγωνισμό αλλά και με τα βέλη του fund Elliott Investment Management. Το τελευταίο έχει επενδύσει στην εταιρεία ποσό της τάξεως του 1 δισ. δολαρίων, προκρίνοντας για τη θέση του CEO την πρώην επικεφαλής της Ralph Lauren, Jane Nielsen. Στόχος του Wilson είναι να διαμορφώσει τη σύνθεση του Δ.Σ., το οποίο θα καταλήξει στην επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου.

Το «δωράκι» του ΥΠΟΙΚ

Ίσως λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί επαγγελματίες και επιχειρήσεις, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να δώσει ένα μικρό «δωράκι» εν μέσω εορτών. Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 31.12.2025, δίνεται παράταση έως τις 30.06.2026, ώστε οι επιχειρήσεις που εκδίδουν αποδείξεις μέσω αυτόματων πωλητών να μην είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ειδική φορολογική ταμειακή συσκευή.

Η παράταση αφορά μηχανήματα όπως αυτόματους πωλητές αναψυκτικών και τροφίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και αντίστοιχες υπηρεσίες. Η απόφαση παρέχει μεταβατικό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές στην αγορά, χωρίς την επιβολή προστίμων. Πρόκειται για μια έμμεση αναγνώριση ότι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν σηκώσει μεγάλο μέρος του βάρους της ψηφιακής φορολογικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών και χρειάζονται λίγο περισσότερο «αέρα» για να αναπνεύσουν.

Έτοιμα, αλλά χωρίς σύνδεση, 300MW μονάδων αποθήκευσης

Σημαντικός αριθμός έργων από τους τρεις διαγωνισμούς για αποθήκευση ενέργειας που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο σύνδεσμος φωτοβολταϊκών ΣΕΦ, από τα 900 MW σε μπαταρίες που απονεμήθηκαν στο σύνολο, τα 300 MW είναι σήμερα έτοιμα και εγκατεστημένα. Εντούτοις, δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το δίκτυο. Οι επενδυτές στρέφονται ενάντια στις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις των δημόσιων φορέων, τις οποίες και προσδιορίζουν ως το βασικό λόγο.