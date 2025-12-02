SAFE: Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν

Η πρώτη -και ίσως ευκολότερη- φάση του SAFE, του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, παρήλθε. Πρόκειται για την έγκαιρη υποβολή των σχεδίων 19 κρατών-μελών που διεκδικούν χαμηλότοκα δάνεια μέσω του μηχανισμού, με τη μεγάλη πλειονότητα (15 από τα 19) να έχει συμπεριλάβει και την Ουκρανία στα σχέδιά της. Η Ελλάδα έχει ζητήσει δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ από το SAFE, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ήδη εγκρίνει ένα πρώτο ποσό 787,67 εκατ. ευρώ. Τώρα, όμως, ξεκινά η πιο απαιτητική φάση: η ορθή και αξιοκρατική αξιολόγηση των προτάσεων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κι αυτό διότι οι ψίθυροι περί ένταξης στο SAFE έργων που δεν θα έπρεπε καν να έχουν προταθεί παραμένουν έντονοι, δημιουργώντας ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να κατανεμηθούν τα κεφάλαια.

Με το αριστερό μπήκε ο Δεκέμβριος στη χονδρική ρεύματος

Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησε ο φετινός χειμώνας για τη χονδρική τιμή του ρεύματος, καθώς τη Δευτέρα βρέθηκε στα 133 ευρώ και την Τρίτη στα 124. Πρόκειται για αισθητή άνοδο σε σχέση με τα 94 – 110 ευρώ της περασμένης εβδομάδας, αλλά και συγκριτικά με τα 108 ευρώ του ολόκληρου Νοεμβρίου. Αν οι ακριβές τιμές συνεχιστούν, τότε η κυβέρνηση θα κληθεί σε ένα μήνα από τώρα να δώσει επιδότηση στους καταναλωτές, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί ότι θα πράξει.

Θετική εξέλιξη για 12 ελληνικά ενεργειακά έργα

Χωρίς αρνητικές εκπλήξεις για τη χώρα μας καταρτίστηκε ο φετινός κατάλογος με τα ενεργειακά έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της ΕΕ. Στο σύνολο, 12 ελληνικά έργα εντάχθηκαν και τη φετινή χρονιά ώστε να λάβουν ευρωπαϊκή στήριξη, δίχως να αφαιρεθεί κανένα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επενδύσεις σε νέες διασυνδέσεις, πράσινο υδρογόνο και αποθήκευση ενέργειας από ομίλους όπως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Energean, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΣΦΑ.

Με φαγητό και ποτό στο σπίτι οι Έλληνες

Μια μετατόπιση τάσης σημειώνεται αργά αλλά σταθερά, δείγμα της ακρίβειας των υπηρεσιών στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, από εκεί που θεωρούνταν γλεντζέδες καταναλώνοντας παραδοσιακά πολλά σε ταβέρνες και μπαρ, τώρα δείχνουν την τάση να κλειστούν στο σπίτι. Αυτό δείχνει ο τζίρος των σούπερ μάρκετ στο γ΄ τρίμηνο 2025, που έφτασε τα περίπου 5,72 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,6%, την ώρα που η εστίαση υποχώρησε στα 3,98 δισ., με μείωση 1,7% σε σχέση με το 2024. Η αντίθετη αυτή κατεύθυνση δείχνει ότι, λόγω ακρίβειας, ο κόσμος περιορίζει τις εξόδους και στρέφεται σε αγορές τροφίμων και ποτών από το σούπερ μάρκετ, προκειμένου να ψυχαγωγηθεί πιο φθηνά, μόνος ή και με παρέα.

Τραπεζική «μαύρη» Παρασκευή

Στον αντίποδα αυτής της «στενότητας» είναι η εικόνα που σημειώθηκε κατά την Black Friday. Από τη μαζική καταναλωτική κινητικότητα κατέρρευσαν τα ηλεκτρονικά συστήματα των τραπεζών, οδηγώντας χιλιάδες πολίτες σε ταλαιπωρία, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε με κάρτα σε POS καταστημάτων λιανικής μπορούσαν να πληρώσουν. Η κατάσταση αυτή οδήγησε αναγκαστικά τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στο να παρέχουν παρατάσεις σε πληρωμές κάθε είδους βεβαιωμένων υποχρεώσεων και ρυθμίσεων που έληγαν στις 28.11.2025, για να μην υπάρξουν μαζικές αθετήσεις.

«Γάργαρα» τα Νερά Κρήτης

Με ισχυρή λειτουργική επίδοση ολοκλήρωσε το 2024 η Νερά Κρήτης, εμφανίζοντας αυξημένο κατά 14,6% τζίρο, στα 32,3 εκατ. ευρώ και ενισχυμένο μικτό κέρδος κατά 29,2%, το οποίο διαμορφώθηκε στο 46,4%. Η λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) κατέγραψε άνοδο 30% στα 6,2 εκατ.ευρώ, με περιθώριο 19,2%, αποτέλεσμα τόσο των οικονομιών κλίμακας όσο και της μείωσης κόστους μέσω ενεργειακών και παραγωγικών επενδύσεων. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 1,6 εκατ., ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε κατά 2,8 εκατ. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις: εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 5 MW σε καθεστώς net metering, νέα γραμμή εμφιάλωσης στο Βαρύπετρο, αναβάθμιση μονάδας Preform και παραγωγής πωμάτων, καθώς και πιστοποίηση του εργοστασίου Αξιούπολης ως carbon-neutral. Στρατηγικά, λανσάρισε φιάλες με το χαμηλότερο βάρος πλαστικού στην ελληνική αγορά και προετοιμάζει την πρώτη παγκοσμίως χάρτινη συσκευασία 6×1,5 λίτρων. Οι δείκτες ROE (Return on Equity-Απόδοση ιδίων κεφαλαίων) και ROCE (Return on capital employed-απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου) βελτιώθηκαν σημαντικά (24,1% και 6,1%), ενώ η ρευστότητα ενισχύθηκε. Η μοναδική επιφύλαξη του ορκωτού αφορά μη σχηματισμένη πρόβλεψη €2,028 εκατ. για επισφαλείς απαιτήσεις. Συνολικά, η εταιρεία εμφανίζει ανοδική πορεία με σαφές μονοπάτι ανάπτυξης.

Ισχυρό ενδιαφέρον για δύο οδικά ΣΔΙΤ

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι όμιλοι, μεταξύ των οποίων, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Άκτωρ και η ΑΒΑΞ και η Metlen, κατέθεσαν προσφορές για τα δύο οδικά έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα συνολικής αξίας 700 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, διεκδικούν την ανάληψη του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης της αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και την λειτουργία – συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας, της τάξεως των 445 εκατ. ευρώ. Καθώς και τον κάθετο άξονα Δράμα-Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουν άμεσα τα δύο έργα, με την ΕΟ2 (Έδεσσα – Γιαννιτσά – Χαλκηδόνα) και τον κάθετο άξονα Δράμα – Αμφίπολη να «σηκώνουν» μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος, χαμηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας και κενά διασυνδεσιμότητας.