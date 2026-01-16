Όπου φύγει-φύγει προς τη σύνταξη οι εργαζόμενοι

Δεν δίνει και το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την αγορά εργασίας, αλλά και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα, το γεγονός ότι μέσα στο 2025 καταγράφηκε ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης σε πανελλαδικό επίπεδο. Στον e-ΕΦΚΑ υποβλήθηκαν 225.803 αιτήσεις, με το μεγαλύτερο κύμα να καταγράφεται μετά τον Σεπτέμβριο, από εργαζόμενους οι οποίοι σπεύδουν προς την έξοδο φοβούμενοι αλλαγές στα όρια ηλικίας, λόγω της σύνδεσής τους με το προσδόκιμο ζωής μετά τα 65, αλλά και με ανησυχίες για επιδείνωση των όρων συνταξιοδότησης, όπως τα πλασματικά έτη, το κόστος εξαγοράς και ο τρόπος υπολογισμού. Βέβαια, ρόλο παίζουν και οι ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία συνταξιούχων χωρίς περικοπή σύνταξης. Αν και το υπουργείο Εργασίας σημειώνει ότι δεν διαφαίνεται αναπροσαρμογή ορίων την επόμενη τριετία, η «μεγάλη έξοδος» αναμένεται να κορυφωθεί το 2027.

Νομοσχέδιο που σηκώνει πολλή συζήτηση

Πέρα από τις συλλογικές συμβάσεις, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, φέρνει διατάξεις που αλλάζουν τους κανόνες στο παρασκήνιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι αν μια συνδικαλιστική οργάνωση δεν είναι εντάξει με την τήρηση των μητρώων της, «μπλοκάρεται» το δικαίωμα πρόσβασης σε επέκταση κλαδικής σύμβασης, μεσολάβηση και διαιτησία, ενώ εισάγεται αυστηρή διαδικασία για τα πρακτικά ηλεκτρονικών εκλογών προς το Πρωτοδικείο. Ενισχύεται η μετενέργεια και πέφτει το όριο κάλυψης για επέκταση στο 40%, ενώ στη διαιτησία προβλέπεται 10ήμερη αναστολή απεργίας και η αγωγή παγώνει την απόφαση. Πρόκειται για διατάξεις που, σίγουρα, θα συναντήσουν έντονες συνδικαλιστικές αντιδράσεις.

Ο Παπασταύρου «έψησε» Έρικ Τραμπ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Το Trump Organization ενδιαφέρεται να επεκταθεί στην Ευρώπη, μετά τα έργα που έχει αναλάβει σε περιοχές του πλανήτη, όπως η Μέση Ανατολή. Άλλωστε, ο όμιλος ήδη έκανε είσοδο στη Ρουμανία, καθώς εντός του 2025 ανακοινώθηκε συμφωνία για την υλοποίηση πύργου πολυτελών διαμερισμάτων στο Βουκουρέστι. Με βάση όσα δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έρικ Τραμπ προ ημερών στη Σαουδική Αραβία, η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι ένας από τους πιθανούς επενδυτικούς προορισμούς. Ο υπουργός δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, πάντως από τα λόγια του φάνηκε ότι η κυβέρνηση θα ήταν ιδιαίτερα δεκτική σε μια τέτοια προοπτική.

Συμβουλές Σταθόπουλου προς απόφοιτους

Συμβουλές προς… ναυτιλομένους και συγκεκριμένα στους αποφοίτους του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έδωσε ο πρόεδρος της BC Partners (ελέγχει το ίδρυμα), Νίκος Σταθόπουλος. Όπως είπε, σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ραγδαία, το πτυχίο αποτελεί το «διαβατήριο» για την είσοδο στον επαγγελματικό στίβο, αλλά η «πυξίδα» που θα καθορίσει την πορεία είναι η νοοτροπία. Εστίασε σε τρεις πυλώνες: την καλλιέργεια του χαρακτήρα μέσα από αξίες όπως η ακεραιότητα και η αυτοπειθαρχία, την υιοθέτηση μιας αισιόδοξης και ανθεκτικής νοοτροπίας απέναντι στις προκλήσεις και τη διαρκή επένδυση στη γνώση. «Η γνώση που δεν ανανεώνεται, χάνει γρήγορα την αξία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σαρώνουν τα φθηνά ακίνητα οι ξένοι

Σύμφωνα με έρευνα της Re/Max Ελλάς, το 2025 η πλειονότητα των αλλοδαπών επενδυτών στο ελληνικό real estate απέκτησε ακίνητα αξίας έως 200.000 ευρώ. Το 47% των συναλλαγών αφορούσε ακίνητα αξίας από 100.001 έως 200.000 ευρώ, ενώ το 17% από 50.001 έως 100.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, το 64% των ξένων αγόρασε «φθηνά», ενώ μόλις το 3% απέκτησε ακίνητα αξίας από 500.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Ερώτημα παραμένει πώς βρέθηκαν ακίνητα έως 100.000 ευρώ, εκτός κι αν πρόκειται για ιδιοκτησίες που απαιτούν πλήρη ανακαίνιση. Σύσταση «neutral» (ουδέτερη) και τιμή-στόχο 27 ευρώ από 32 ευρώ αποδίδει η Citi Research στη μετοχή της Jumbo, εκτιμώντας ότι ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης. Η χρηματιστηριακή υπολογίζει απόδοση 2,6%, υποστηριζόμενη από εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 5,4%, ενώ περιορίζει τις προβλέψεις για κέρδη ανά μετοχή κατά 2% το 2026 και κατά 6% το 2027.

Αυξημένες αποδοχές στον ΟΤΕ

Αυξημένες αποδοχές στον ΟΤΕ φέρνει η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) τριετούς διάρκειας. Συγκεκριμένα, ο βασικός μισθός αυξάνεται στα 1.000 ευρώ από 1.1.2026 και στα 1.150 ευρώ για τους εργαζομένους στο ΙΤ και την Τεχνολογία, με τους ελάχιστους μισθούς να φτάνουν σταδιακά έως 1.100 και 1.250 ευρώ αντίστοιχα, αυξήσεις που αγγίζουν το 22% σε βάθος τριετίας. Προβλέπεται επίσης αύξηση 3% στις μικτές αποδοχές εργαζομένων με σταθερούς μισθούς επί σειρά ετών, καθώς και αναβάθμιση της παροχής Be-flexi στα 1.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ενισχύεται το ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, θεσπίζονται νέα χρηματικά βραβεία για σπουδές εργαζομένων και παιδιών τους και αυξάνονται οι παροχές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Στήριξη EBRD σε Metlen

Το στόχο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας ως προς την προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών υπηρετεί η χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη Metlen για επενδύσεις στο συγκρότημα της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» στη Στερεά Ελλάδα. Μέσω των επενδύσεων επιδιώκεται η ενίσχυση του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βωξίτη και γάλλιο. Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, καθώς και την ανάπτυξη νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου. Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν στην περιοχή Παρνασσού – Γκιώνας και στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου.

Το παράδειγμα της Γερμανίας θα μελετήσει η κυβέρνηση για βιομηχανίες και μονάδες αερίου

Η Γερμανία έλαβε το πράσινο φως της Κομισιόν για δύο σημαντικά προγράμματα. Το πρώτο αφορά τη στήριξη που θα προσφέρει, ώστε να υλοποιηθούν αρκετοί νέοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το Βερολίνο θα διαθέσει 12 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος. Τα παραπάνω αφορούν και την Αθήνα, η οποία πρόσφατα προσέκρουσε στην αντίσταση της Κομισιόν όσον αφορά το σχέδιο για την ενίσχυση της δικής της βιομηχανίας. Παράλληλα, όμως, αυτή την περίοδο προετοιμάζεται και ο μηχανισμός για τις μονάδες αερίου της χώρας μας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Έλληνες γραφειοκράτες έχουν διάβασμα μπροστά τους — και μάλιστα… στα γερμανικά.