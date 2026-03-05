Στην ΕΕ το «γάντι»

Με το όπλο παρά πόδα βρίσκονται τα αρμόδια υπουργεία της κυβέρνησης για την περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβουν, προκειμένου να αναχαιτιστούν οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ήδη, μάλιστα, το πράττουν «σκανάροντας» την αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ωστόσο, και το ίδιο το οικονομικό επιτελείο γνωρίζει πολύ καλά πως οι άξονες της άμυνας που η ίδια η κυβέρνηση έχει περιγράψει (έλεγχοι στις τιμές και ενδεχόμενο ενίσχυσης τύπου pass) δεν επαρκούν… Αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, η αισχροκέρδεια θα είναι μόνο ένα μέρος του προβλήματος, καθώς οι τιμές θα είναι ήδη υψηλές. Επιπλέον, από την εμπειρία τους, οι καταναλωτές γνωρίζουν πως οι παρεμβάσεις με voucher και pass μόνο ως «ασπιρίνες» μπορούν να λειτουργήσουν, και μόνο για λίγους – τους πιο ευάλωτους. Άρα, ας ετοιμαστούμε για άλλη μια μάχη με την ακρίβεια· η προσοχή θα πρέπει να πέφτει στις Βρυξέλλες και στην ελπίδα να αποφασιστεί «κάτι» σε κεντρικό επίπεδο.

Αναζητείται αντίδραση

Αυτόν τον σκοπό είχαν, άλλωστε, και οι συναντήσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες ενόψει του Eurogroup της 9ης Μαρτίου, αλλά και της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Μαρτίου, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα (ευρώ και Ένωση Αποταμιεύσεων), αλλά -ας μην γελιόμαστε- το κυρίαρχο θέμα είναι τι θα γίνει με τις τιμές της ενέργειας και πώς θα αντιδράσει η ΕΕ. Ωστόσο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Ένωση για άλλη μια φορά εμφανίζει πολύ αργά αντανακλαστικά, σε όλα τα επίπεδα. Και η περίπτωση της Ισπανίας, με τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων από πλευράς ΗΠΑ, θα δείξει αν η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι μια ιδέα που μένει στα χαρτιά ή αν θα γίνει πράξη.

Η επένδυση των Σαουδαράβων που κάνει τη διαφορά

Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή θέτει στο προσκήνιο, συν τοις άλλοις, την προσπάθεια που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια μεγάλοι παραγωγοί της περιοχής, ώστε να μην εξαρτώνται τόσο από τα Στενά του Ορμούζ. Η μεν Σαουδική Αραβία υλοποίησε παλαιότερα έναν τεράστιο αγωγό πετρελαίου δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών/ημέρα, που τη διασχίζει από τα ανατολικά ως τα δυτικά και ενώνει τον Περσικό με την Ερυθρά Θάλασσα. Σήμερα βλέπει την επιλογή της να δικαιώνεται, καθώς είναι σε θέση να ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών μέσω του τερματικού στο Γιάνμπου. Το ίδιο δεν ισχύει για τα Εμιράτα, που υλοποίησαν το τερματικό της Φουτζέιρα στην έξω πλευρά των Στενών, το οποίο όμως δέχτηκε βομβαρδισμούς, οπότε και αποδείχθηκε στην πράξη ευάλωτο.

Το πρόβλημα των 300 εκατ. δολαρίων

Ανάμεικτες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη ναυτιλιακή αγορά η πρόταση Τραμπ να προσφέρει φθηνή ασφάλιση στα τάνκερ και τα εμπορικά πλοία, ώστε να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ και να συνεχιστεί ο ομαλός εφοδιασμός. Πολλοί στέκονται στις λεπτομέρειες και στο πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη το σχέδιο, όμως το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι τα ασφάλιστρα. Βλέπετε, ναυτιλιακές και πετρελαϊκοί παραγωγοί χρησιμοποιούν τάνκερ που έχουν αξία έως και 300 εκατ. δολάρια έκαστο (στην περίπτωση του LNG). Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούν να τα ριψοκινδυνεύσουν, εκτός αν κρίνουν ότι οι συνθήκες είναι εντελώς ασφαλείς. Επίσης, την άποψη που έχουν τα πληρώματα των πλοίων για όλα αυτά, τη φαντάζεστε…

Αι ειδοί του Μαρτίου για αερομεταφορές

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίστηκαν δυναμικά και τον Φεβρουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η συνολική επιβατική κίνηση τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 1,98 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 13,1% σε σύγκριση με το 2025. Ιδιαίτερη ώθηση έδωσε η διεθνής κίνηση, η οποία εκτινάχθηκε κατά 14,4%, ενώ συνολικά στο πρώτο δίμηνο του έτους ο αερολιμένας εξυπηρέτησε 3,97 εκατ. επιβάτες (+10,8%). Ωστόσο, το κλίμα ευφορίας όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται να δοκιμαστεί τον Μάρτιο και τους επόμενους ενδεχομένως μήνες. Όπως υπογράμμισε ο Olivier Jankovec, Γενικός Διευθυντής του ACI EUROPE, η σύγκρουση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τις υφιστάμενες προβλέψεις, καθιστώντας το μέλλον εξαιρετικά αβέβαιο. «Η Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο Κόλπος αποτελούν πλέον ζωτικό κομμάτι της συνδεσιμότητας για τους ευρωπαϊκούς κόμβους. Δεν αφορά μόνο την άμεση κίνηση, αλλά και την έμμεση σύνδεση με την Ασία και τον Ειρηνικό», σημείωσε. Παρόλο που η τουριστική ζήτηση ίσως μετατοπιστεί σε άλλους προορισμούς, ο ίδιος προειδοποιεί ότι αυτή η απώλεια κίνησης δεν είναι εύκολα υποκατάστατη, θέτοντας σε εγρήγορση την αεροπορική αγορά για τη συνέχεια της χρονιάς. Σημειωτέον ότι η μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών χθες έκλεισε με άνοδο 5,54%, στα 10,66 ευρώ.

Η ακύρωση ενός deal

Σε μια κίνηση στρατηγικής επαναξιολόγησης, η Allwyn International AG ανακοίνωσε τη ματαίωση της εξαγοράς της Novibet. Η απόφαση ελήφθη από κοινού με τη Logflex MT Holding Limited, καθώς οι δύο πλευρές απέσυραν τη συναλλαγή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (HCC) κατόπιν της σχετικής ανατροφοδότησης που έλαβαν. Παρά την υποβολή προσεκτικά διαμορφωμένων προτάσεων, η Allwyn παραμένει προσηλωμένη αποκλειστικά σε εξαγορές που διασφαλίζουν σαφή αξία για τους μετόχους της, κρίνοντας ότι οι υφιστάμενες συνθήκες δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως ανακοίνωσε. Την ίδια στιγμή, οι επιδόσεις του ομίλου παραμένουν υψηλές. Το 2025 αποτέλεσε έτος-σταθμό, με τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) να καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ στα 2,407 δισ. ευρώ (+4,9%), χάρη στη δυναμική ανάπτυξη σε online και επίγεια δίκτυα. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο 1,018 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 483,4 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα ισχυρά οικονομικά εχέγγυα, ο όμιλος επικεντρώνεται πλέον στην ενοποίηση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του 2026.

Σε πλήρη ανάπτυξη τα My Market

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πλάνο ανάπτυξης της αλυσίδας My Market, της οποίας η μητρική συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας φέτος. Με συνολική επένδυση 16,75 εκατ. ευρώ, η αλυσίδα ενισχύει την παρουσία της μέσω της ίδρυσης νέων καταστημάτων και της ανακαίνισης υφιστάμενων μονάδων. Πρόσφατα προστέθηκαν στο δίκτυο δύο νέα σημεία στην Κέρκυρα και το Λουτράκι, τα οποία διαθέτουν διευρυμένους χώρους πώλησης, αυτοματοποιημένα συστήματα πληρωμών και εξειδικευμένα τμήματα τροφίμων και ειδών προσωπικής φροντίδας. Παράλληλα, ύστερα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, τα καταστήματα της Μάνδρας και των Σπάτων αναβαθμίστηκαν, ενσωματώνοντας σύγχρονες παροχές προσβασιμότητας και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο ευρύτερος σχεδιασμός για το τρέχον έτος προβλέπει τη λειτουργία πέντε νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση έξι ακόμη. Ευρύτερα, στόχος της My Market είναι η επέκταση των καταστημάτων γειτονιάς («My market Local») των οποίων ο αριθμός επιδιώκεται να αγγίξει τα 100 σημεία έως το τέλος του έτους, σε διεισδύοντας σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως η Λάρισα και το Ηράκλειο, καθώς και σε τουριστικούς προορισμούς.