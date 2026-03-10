Τα «ακραία σενάρια» είναι ήδη εδώ…

Μπορεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξή του στο Euronews να ήταν κατηγορηματικός πως η Ευρώπη είναι πλέον καλύτερα προετοιμασμένη από το 2022 για ένα νέο ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ, αλλά η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορεί κάποιος να καθησυχαστεί σε αυτό το περιβάλλον. Διότι με την τιμή του Brent στα 120 δολάρια το βαρέλι (έστω και πρόσκαιρα), έχουμε ξεπεράσει τα κακά σενάρια (100 δολάρια το βαρέλι) για τα οποία όλοι συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, και φλερτάρουμε ήδη με τα ακραία σενάρια, με τις πολύ βαριές συνέπειες, οι οποίες δεν θα αργήσουν να φανούν αν δεν υπάρξει μια ταχεία αποκλιμάκωση.

Ο πρόεδρος του Eurogroup λέει πως έχουμε έτοιμη την «εργαλειοθήκη» από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Όμως επαρκεί αυτό; Διότι ένα νέο σοκ θα έρθει να προστεθεί στα απόνερα του προηγούμενου (καθώς ο πληθωρισμός, ειδικά στην Ελλάδα, ποτέ δεν «συνήλθε» εντελώς, παραμένοντας πέριξ του 3%), με την αγορά και τα νοικοκυριά χωρίς αντοχές, εξαντλημένα ήδη από την ακρίβεια και την έλλειψη εισοδήματος.

«Καμπανάκια» της Scope για την Ιταλία

Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα το πρόβλημα. Και άλλες, μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η γειτονική Ιταλία βρίσκεται σε διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, από την οποία σχεδίαζε να βγει εντός του 2026. Ωστόσο, παρά το γεγονός πως το έλλειμμα περιορίστηκε στο 3,1% του ΑΕΠ το 2025, με βασικό στήριγμα την αύξηση των εσόδων και τη συγκράτηση των δαπανών, και η χώρα πέρασε σε πρωτογενές πλεόνασμα, τα καμπανάκια άρχισαν ήδη να χτυπούν.

Όπως επισημαίνει σε σχετική έκθεση ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, μια παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να φρενάρει την ανάπτυξη, να κρατήσει ακριβή την ενέργεια και να δυσκολέψει την έξοδο της Ιταλίας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος φέτος.

Η αγαπημένη φράση της επικεφαλής του ΔΝΤ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο» φαίνεται να είναι η αγαπημένη έκφραση της επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνας Γκεοργκίεβα. Μιλώντας σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο, κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να προετοιμαστεί για το αδιανόητο, καθώς η παρατεταμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να πλήξει τις αγορές και τις οικονομίες. Με τα δεδομένα αυτά, όπως είπε, θα πρέπει οι χώρες να αναπτύξουν τις κατάλληλες πολιτικές για να αντιμετωπίσουν τα σοκ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Γκεοργκίεβα είχε χρησιμοποιήσει την ίδια έκφραση τον Φεβρουάριο του 2023, διατυπώνοντας τις εκτιμήσεις της για την πορεία του κόσμου μετά την Covid-19, την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους σεισμούς (τότε) σε Τουρκία και Συρία. Αλλά και τον Απρίλιο του 2024 η επικεφαλής του ΔΝΤ ζητούσε να «προετοιμαστούμε για το αδιανόητο», επειδή οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν το ρίσκο κατακερματισμού της παγκόσμιας οικονομίας.

Η τόλμη του Προκοπίου βοηθά και τις ΗΠΑ

Εκτός από τα πολλά χρήματα που αποκομίζει μεταφέροντας ακόμα και τώρα ποσότητες πετρελαίου διά μέσου των Στενών του Ορμούζ, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου πιθανώς κάνει και μια μεγάλη χάρη στα κράτη-παραγωγούς της περιοχής και στις ΗΠΑ.

Το γεγονός ότι ορισμένα τάνκερ τολμούν ακόμα να κάνουν τον διάπλου των Στενών αναδεικνύει τα όρια της παρακολούθησης της περιοχής από το Ιράν, αλλά και των δυνατοτήτων του να πλήξει τα πλοία. Πρόκειται για πολύτιμα μαθήματα, αν είναι να αποπειραθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να ανοίξουν τα Στενά στο επόμενο διάστημα. Συνάμα, είναι μια κίνηση που, να είστε σίγουροι, δεν θα ξεχαστεί μελλοντικά…

ΕΥΔΑΠ, η ανθεκτική

Η οριακή πτώση (-0,01%, στα 8,41 ευρώ) της μετοχής της ΕΥΔΑΠ, χθες, εν μέσω της γεωπολιτικής καταιγίδας στη Μέση Ανατολή και της γενικευμένης πτώσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στις διεθνείς αγορές εξηγείται από έναν συνδυασμό στρατηγικών και θεμελιωδών παραγόντων που την καθιστούν επενδυτικό «καταφύγιο». Σύμφωνα με τους αναλυτές, πρωταρχικό ρόλο παίζει το ισχυρό «δίχτυ ασφαλείας» που δημιούργησε η απόκτηση από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ του 9,71% που πώλησε ο Πόλσον. Το γεγονός ότι η εξαγορά αυτή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 10€ ανά μετοχή, δηλαδή με premium έναντι της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας, λειτουργεί ως ανάχωμα στις ρευστοποιήσεις, καθώς η αγορά αναγνωρίζει μια «δίκαιη τιμή» πολύ υψηλότερη από τα τρέχοντα επίπεδα. Επιπλέον, η φύση της ΕΥΔΑΠ ως αμυντική μετοχή την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική σε περιόδους κρίσης, καθώς το νερό αποτελεί αγαθό με απόλυτα ανελαστική ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα της εταιρείας παραμένουν ουσιαστικά ανεπηρέαστα από τις διεθνείς τιμές ενέργειας ή την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, προσφέροντας την απαραίτητη προβλεψιμότητα που αναζητούν τα μεγάλα χαρτοφυλάκια για να μετριάσουν το ρίσκο τους. Η ανθεκτικότητα της ΕΥΔΑΠ ενισχύεται και από το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, το οποίο μέσω της αναπροσαρμογής των τιμολογίων διασφαλίζει αυξημένη ρευστότητα. Εν μέσω όλων αυτών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο 2,5 δισ. ευρώ της ΕΥΔΑΠ.

Απόβαση στην Αίγυπτο από Alumil

Περαιτέρω ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα η Alumil μέσω μιας νέας επένδυσης στην Αίγυπτο. Η ελληνική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου θα χρηματοδοτήσει με 13,7 εκατ. ευρώ την κατασκευή και εγκατάσταση νέας γραμμής διέλασης στο εργοστάσιο της θυγατρικής Alumil Misr for Trade & Industry SAE στη βιομηχανική ζώνη Polaris στο Κάιρο. Η κίνηση αυτή μόνο οφέλη δημιουργεί για την Alumil, εάν ληφθούν υπόψη η στρατηγική θέση της Διώρυγας του Σουέζ και η δυνατότητα για περαιτέρω εξαγωγές προς Αφρική και Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, η θυγατρική στα ΗΑΕ επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές εντάσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εφοδιαστική αλυσίδα και την κερδοφορία της μέσω αναλογικής αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης.

Στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό φόρουμ του Τέξας ο Τσάφος

Στο Τέξας θα μεταβεί αυτόν τον μήνα ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, ώστε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο μεγαλύτερο πετρελαϊκό φόρουμ διεθνώς, το CeraWeek. Ο ίδιος θα έχει παράλληλα την ευκαιρία για επαφές με πετρελαϊκές εταιρείες, όπως οι ExxonMobil και Chevron, με αφορμή τις νέες έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Να θυμίσουμε ότι σε έναν χρόνο από σήμερα προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, οπότε οι δύο πλευρές θα έχουν πολλά να συζητήσουν.