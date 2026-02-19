Παραμένει μεγαλοοφειλέτης το Δημόσιο

Η αποκλιμάκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Δεκέμβριο του 2025, κατά 561 εκατ. ευρώ, δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Το συνολικό υπόλοιπο, μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, έμεινε στα 3,221 δισ. ευρώ, ενώ είναι υψηλότερο κατά 170 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να «κρατούν» το μεγαλύτερο βάρος, με 1,397 δισ. ευρώ. Η μείωση ήρθε κυρίως από συμψηφισμούς clawback και rebate, όχι από ισόποση εκταμίευση, άρα δεν σημαίνει και μεγαλύτερη ρευστότητα για την αγορά. Γι’ αυτό στο ΥΠΟΙΚ υπάρχει προβληματισμός για την αντοχή των προμηθευτών και την ταχύτητα εκκαθάρισης των οφειλών, όχι μόνο για την πίεση που δέχεται η αγορά αλλά και για το προφίλ του Δημοσίου το οποίο πλήττεται.

Με το σταγονόμετρο η ρευστότητα στους μικρομεσαίους

Πέραν των οφειλών του Δημοσίου, ακόμα και εκεί που «πέφτει» ρευστότητα στην αγορά, δεν φτάνει σε όλους, τουλάχιστον όχι με την ίδια ευκολία. Όπως προκύπτει από μελέτη του ΙΟΒΕ, οι τράπεζες κατευθύνουν τα περισσότερα νέα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης σε μεγάλους ομίλους. Οι μικρομεσαίοι μένουν πίσω, επειδή τα κριτήρια παραμένουν αυστηρά και συχνά δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις. Αναντιστοιχία υπάρχει και στα επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα, τα οποία παραμένουν χαμηλά, στο 0,31% στις νέες καταθέσεις και 0,03% στις καταθέσεις μίας ημέρας νοικοκυριών, όταν τα νέα δάνεια κινούνται στο 4,24%.

To mega deal της Sunlight

Η πρόσφατη στρατηγική συμφωνία της Lehmann Marine, θυγατρικής της Sunlight Group, για τον εξοπλισμό των πρώτων αμιγώς ηλεκτρικών επιβατηγών πλοίων στον λιμένα του Αμβούργου, αποτελεί μια ηχηρή επιβεβαίωση ότι η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας έχει περάσει στο πεδίο της εφαρμογής. Η μεγαλύτερη παραγγελία στην ιστορία της εταιρείας, με ορίζοντα υλοποίησης το 2028, προβλέπει όχι μόνο την προμήθεια τεχνολογίας, αλλά και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου αστικής κινητικότητας στον ποταμό Έλβα. Με τη χρήση προηγμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας CUBE και τεχνολογίας Φωσφορικού Σιδήρου Λιθίου (LFP), δημιουργείται μια πρωτοποριακή «made in Greece» τεχνολογική λύση. Με χωρητικότητα 3,8 MWh ανά πλοίο και δυνατότητα μεταφοράς 250 επιβατών ανά δρομολόγιο, το έργο αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση στη ναυτιλία εξασφαλίζει σαφή οικονομικά οφέλη μέσω της μείωσης του κόστους συντήρησης και της βελτιστοποιημένης κατανάλωσης.

Νέο έργο για ΤΕΡΝΑ

Τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΣΕ αναλαμβάνει η κοινοπραξία «ΟΣΕ Ψηφιακός Μετασχηματισμός» όπου συμμετέχουν με 70% η ΤΕΡΝΑ και με 30% η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων. Πρόκειται για έργο, συνολικού προϋπολογισμού 30,7 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ),το οποίο αποσκοπεί στο ψηφιακό εκσυγχρονισμό του πολύπαθου ΟΣΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναβαθμιστούν οι υφιστάμενες υποδομές και θα βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία του οργανισμού μέσω καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων. Πέρα από τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, η ψηφιοποίηση αναμένεται να αναβαθμίσει την εμπειρία του επιβατικού κοινού, προσφέροντας πιο αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU) και διαθέτει ορίζοντα υλοποίησης τους πέντε μήνες.

Στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη η Ελλάδα

Την παρουσία της στις στρατηγικές αγορές εκτός Ευρώπης εδραιώνει η Ελλάδα, με το 2025 να αποτελεί έτος-ορόσημο για το εγχώριο τουριστικό brand. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η χώρα μας διατηρεί μια σταθερά ισχυρή θέση στις παραδοσιακές αγορές της Δύσης, καταλαμβάνοντας την 11η θέση στην Αυστραλία, τη 12η στον Καναδά και τη 13η στις ΗΠΑ. Αν και στις δύο πρώτες καταγράφηκε οριακή υποχώρηση μιας θέσης, η απόσταση από τους προπορευόμενους προορισμούς παραμένει εξαιρετικά μικρή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προορισμού στο top 15 των προτιμήσεων.

Η πραγματική είδηση, ωστόσο, έρχεται από την Ανατολή. Η Ινδία και η Κίνα αναδεικνύονται στους πλέον δυναμικούς παίκτες για το επόμενο δωδεκάμηνο. Η Ελλάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα 9 θέσεων στην Ινδία (27η θέση) και 3 θέσεων στην Κίνα (29η θέση), κεφαλαιοποιώντας την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων και την αυξημένη συνδεσιμότητα. Με τις εισπράξεις από αυτές τις πέντε αγορές να αγγίζουν ήδη το 11% των συνολικών εσόδων, η στόχευση σε ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος από την Ασία αναδιαμορφώνει τον τουριστικό χάρτη, καθιστώντας το brand «Ελλάδα» πιο ελκυστικό από ποτέ.

Υψηλή ρευστότητα για Costamare

Υψηλές επιδόσεις εμφάνισε τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Costamare Inc., με τη χρονιά να είναι καθοριστική λόγω της απόσχισης του κλάδου ξηρού φορτίου τον Μάιο. Σε επίπεδο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, η κερδοφορία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αγγίζουν τα 375,6 εκατ. δολάρια και τη ρευστότητα να διαμορφώνεται στα 589,6 εκατ. δολάρια στο τέλος του έτους.

Η διοίκηση, υπό τον CFO Γρηγόρη Ζήκο, εστίασε στη θωράκιση των μελλοντικών ταμειακών ροών, προχωρώντας σε στρατηγικές προναυλώσεις 12 πλοίων μεγάλης χωρητικότητας. Η κίνηση αυτή πρόσθεσε 940 εκατ. δολάρια στα συμβολαιοποιημένα έσοδα, τα οποία πλέον ανέρχονται συνολικά στα 3,4 δισ. δολάρια. Με την απασχόληση του στόλου να αγγίζει το 96% για το 2026 και τη ναυλαγορά να παραμένει ισχυρή λόγω της περιορισμένης προσφοράς πλοίων, η Costamare διασφαλίζει μακροπρόθεσμη ορατότητα και σταθερότητα. Η διατήρηση του ανενεργού στόλου κάτω από το 1% υπογραμμίζει την υψηλή ζήτηση για χωρητικότητα, επιτρέποντας στην εταιρεία να κεφαλαιοποιεί το υγιές περιβάλλον της αγοράς με αξιόπιστους αντισυμβαλλόμενους.

Μπλόκο ΔΕΣΦΑ σε επένδυση της Motor Oil στο LNG

Εκτός και του νέου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (2026-2035) τέθηκε ο σταθμός φυσικού αερίου για τη σύνδεση του τερματικού LNG που σχεδιάζει η Motor Oil στην Κόρινθο. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην έντονη αντίδραση της Motor Oil , η οποία έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη ενέργεια που δεν επιτρέπει την υλοποίηση της επένδυσης. Από την πλευρά του, ο ΔΕΣΦΑ σημειώνει πως η εταιρεία δεν κάλυψε εγκαίρως συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως τη διεξαγωγή market test, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί το έργο.

Μάλιστα, η όλη διαφωνία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία οι προοπτικές υλοποίησης νέων τερματικών LNG στη χώρα μας έχουν λάβει ώθηση, λόγω των διεθνών εξελίξεων και της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας.