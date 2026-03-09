Γιατί ΗΠΑ και ΕΕ δεν στρέφονται ακόμα στα στρατηγικά αποθέματα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι Βρυξέλλες δεν θεωρούν ότι συντρέχουν λόγοι αυτή τη στιγμή ώστε να αποδεσμευτούν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου. Οι μεν ΗΠΑ δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό αυτάρκεις λόγω της δικής τους παραγωγής, ενώ η Ευρώπη κρίνει ότι τα πράγματα δεν έχουν φτάσει ακόμα σε ακραίο σημείο ως προς τον εφοδιασμό. Το ίδιο θεωρεί και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), που χαρακτηρίζει την αγορά ως καλά εφοδιασμένη.

Πάντως, οι ειδικοί πιστεύουν ότι Κομισιόν και Ουάσιγκτον έχουν άλλο λόγο που δεν θέλουν να ανακοινώσουν μια τέτοια κίνηση: Ξέρουν ότι η αγορά θα το εκλάβει ως μήνυμα ότι υπάρχει όντως πρόβλημα και οι τιμές του βαρελιού θα αντιδράσουν προς τα επάνω αντί προς τα κάτω. Έτσι, οι κυβερνήσεις και ο ΙΕΑ θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να λάβουν την απόφαση.

Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει, οι επιπτώσεις του ήρθαν για να μείνουν…

Ακόμα και αν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις της Moody’s πως ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει άνω των έξι εβδομάδων, οι επιπτώσεις του δεν θα μας «εγκαταλείψουν» τόσο εύκολα… Και αυτό διότι, αν «καιγόμαστε» για το πού θα φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω μιας παρατεταμένης διάρκειας του πολέμου (συμπαρασύροντας όλη την οικονομία), κανείς δεν μας εξασφαλίζει πως αυτές θα επιστρέψουν στα επίπεδα των 65 δολαρίων το βαρέλι μόλις τελειώσουν οι εχθροπραξίες. Δεν αναφερόμαστε μόνο στην καθυστερημένη αντίδραση της αγοράς, αλλά σε δομικά ζητήματα. Οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας σε «λουκέτο», όπως και τη μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, η οποία βρίσκεται στο Κατάρ. Υποδομές, διυλιστήρια και αεροδρόμια έχουν βομβαρδιστεί, ενώ μένει να δούμε ποιες άλλες καταστροφές εγκαταστάσεων έπονται. Ακόμα και αν «αύριο» τερματίζονταν οι εχθροπραξίες, είναι άγνωστο πόσο καιρό θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί η προσφορά και οι προμήθειες του πετρελαίου στον υπόλοιπο κόσμο. Άγνωστες παραμένουν και οι επιπτώσεις στις τσέπες μας…

Γκρίζα σύννεφα στην απασχόληση των ΗΠΑ

Δεν είναι και τόσο ευχάριστα τα νέα που προέρχονται από τον τομέα της απασχόλησης στις ΗΠΑ όπου χάθηκαν 92.000 θέσεις εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο 4,4%. Λόγω των επιδόσεων αυτών αυξάνονται οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed, παρότι οι αγορές-μετά τον πόλεμο στο Ιράν- δίνουν πιθανότητα μόλις 40% για μία τέτοια κίνηση από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό όταν αναμένεται αύξηση των τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων λόγω της ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή κι ενώ έχει προηγηθεί, το 2025, ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης από την ύφεση του 2003. Οι αναλυτές έχουν καρφωμένο το βλέμμα στους επόμενους μήνες για να φανεί εάν η μείωση της απασχόλησης έχει βάθος, αλλά και εάν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις περί αύξησης της ανεργίας.

Jumbo: Τι δείχνουν τα μεγέθη ‘α διμήνου

Με επιδόσεις που υπερβαίνουν την περσινή υψηλή βάση σύγκρισης κινείται ο Όμιλος Jumbo τη φετινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου διμήνου, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά +6%, ενώ ο Φεβρουάριος έκλεισε στο +3%, παρά το γεγονός ότι φέτος στερήθηκε τη θετική επίδραση της περιόδου των Αποκριών, η οποία πέρυσι είχε τονώσει σημαντικά τον τζίρο. Η Ελλάδα (+8%) και η Βουλγαρία (+11%) αποτέλεσαν τις «ατμομηχανές» του διμήνου. Στον αντίποδα, η Ρουμανία καταγράφει κάμψη -4%, πιεζόμενη από τον πληθωρισμό-ρεκόρ (9,6%), τις αυξήσεις στον ΦΠΑ και την υποτίμηση του νομίσματος. Στην Κύπρο, οι πωλήσεις διμήνου ενισχύθηκαν κατά +4%, παρά τη μικρή κάμψη του Φεβρουαρίου. Παράλληλα, το άνοιγμα του πέμπτου καταστήματος στο Ισραήλ του συνεργάτη της Jumbo Fox Group συνέπεσε με τη γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, που αναπόφευκτα επηρεάζει την κατανάλωση. Ωστόσο, η Jumbo υποστηρίζει ότι παραμένει θωρακισμένη απέναντι στις εφοδιαστικές αρρυθμίες, έχοντας διασφαλίσει εγκαίρως ευνοϊκούς όρους. Σημειώνεται ότι η διοίκηση, προχωρά σε έκτακτη χρηματική διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή με την αποκοπή του δικαιώματος να έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου και την καταβολή να ξεκινά στις 30 Μαρτίου. Για την μετοχή της εταιρείας η Citi, όπως προκύπτει από το τελευταίο report της, δίνει τιμή – στόχο 27 ευρώ.

Στα κάγκελα η αγορά

Πάντως, το κόστος της ενέργειας, όπως είναι προφανές, δεν απασχολεί μόνο τα νοικοκυριά και όσους οδηγούν. Η αγορά δεν κρύβει τη δυσφορία της, από τη μία για το ενεργειακό κόστος και από την άλλη για την ιδέα νέων παρεμβάσεων τύπου fuel pass. Όπως το έχει εκφράσει με σαφήνεια ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, «ένα ακόμη βοήθημα» δεν λύνει το πρόβλημα, όσο η τιμή στην αντλία «φουσκώνει» από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον ίδιο τον φόρο.

Με την απαίτηση να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις, υπενθυμίζει και το παράδοξο της Κύπρου, που αγοράζει από την Ελλάδα αλλά πουλά φθηνότερα. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος λέει πως με τέτοιο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να περιμένουν επενδύσεις μεγάλης αξίας. Μήπως οι ιθύνοντες να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με το ζήτημα;

Εκτόξευση τζίρου για Amazon Greece

Σημαντική άνοδο μεγεθών κατέγραψε το 2025 η Amazon Data Services Greece που έχει αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καταχώρησης και αποθήκευσης δεδομένων (data hosting services). Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες σχεδόν διπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε 5.396.727 ευρώ έναντι 2.797.314 ευρώ το 2024. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σημαντικά στα 5.027.530 ευρώ, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος των data hosting υπηρεσιών. Παρά την εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 247.302 ευρώ, λόγω της αναλογικής ανόδου των λειτουργικών δαπανών και των αποσβέσεων. Συγκριτικά, το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας αυξήθηκε στα 19.890.061 ευρώ, με κύριο μοχλό τις επενδύσεις σε εξοπλισμό (€4,93 εκατ.) και μισθώσεις κτιρίων (€8,16 εκατ.). Αντιθέτως, τα ταμειακά διαθέσιμα υποχώρησαν σημαντικά σε 3.276.014 ευρώ από 7.397.606 ευρώ, εξαιτίας των αυξημένων ταμειακών ροών για επενδυτικές δραστηριότητες και αποπληρωμές μισθώσεων.

Παρόλο που η εταιρεία απασχολεί μόλις ένα άτομο, η οικονομική της θέση παραμένει στιβαρή με ίδια κεφάλαια 12.681.090 ευρώ, παραμένοντας ωστόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία και τις στρατηγικές του ομίλου Amazon.

Οι «διαβασμένες» ΔΕΗ και Metlen

Μόλις μια ημέρα μετά τη σημαντική ανακοίνωση της σύμπραξης ΔΕΗ-Metlen για έργα αποθήκευσης ενέργειας 1.500 MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, η Κομισιόν έδωσε την Παρασκευή το «πράσινο φως» για στήριξη ύψους 150 εκατ. ευρώ της Ρουμανίας προς έργα αυτού του είδους. Η στήριξη θα δοθεί από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού με βάση τις προβλέψεις του πλαισίου CISAF για τις κρατικές ενισχύσεις. Θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές, ανάμεσα στους οποίους ασφαλώς συγκαταλέγονται ως υποψήφιοι και οι δύο ελληνικοί όμιλοι.