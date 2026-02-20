Τα παράδοξα του ελληνικού real estate

Χειρότερος θα ήταν ο εφιάλτης του στεγαστικού εάν η Ελλάδα δεν είχε τόσο υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης που ξεπερνούν το 60%. Σύμφωνα με έρευνα της REMAX Europe 2025, περίπου ένας στους τρεις Έλληνες (27%)-που δεν διαθέτει δικό του ακίνητο- δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι πολίτες (34%) δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης, περίπου ένας στους δέκα (11%) ξοδεύει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης. Αποτέλεσμα όλων αυτών; Το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του (Ευρώπη: 12%) και το 59% αυτών δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Επιπλέον, οι Έλληνες αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 35 έτη, σε σύγκριση με τα 31 έτη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όταν πάντως, έρχεται η ώρα της απόκτησης πρώτης κατοικίας, η στήριξη της οικογένειας είναι παρούσα. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές—ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.

Στο κυνήγι του φθηνού τα νοικοκυριά

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το λιανικό εμπόριο δείχνουν μια τάση η οποία λέει πολλά για το πόσο «άνετα» αισθάνονται με το διαθέσιμο εισόδημά τους οι Έλληνες καταναλωτές. Ο πιο γρήγορα ανερχόμενος κλάδος στο λιανεμπόριο το 2025 ήταν τα ειδικευμένα καταστήματα μεταχειρισμένων, με ετήσια άνοδο τζίρου 31,7%. Αν και το μέγεθος παραμένει μικρό, η εικόνα, ωστόσο, δείχνει μια στροφή «εκτάκτου ανάγκης». Γιατί όταν ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου κινήθηκε γύρω στο 2%, χαμηλότερα από τις αυξήσεις τιμών, όλο και περισσότερα νοικοκυριά ρίχνουν τον πήχη της ποιότητας και αναζητούν φθηνότερες λύσεις. Ενδεικτικά, σε σχέση με το 2021 ο τζίρος των μεταχειρισμένων έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί. Από περίπου 15 εκατ. ευρώ έφτασε στα 57 εκατ. ευρώ, σημάδι ότι η κατανάλωση «φρενάρει» και μετατοπίζεται σε χαμηλότερο κόστος πλέον.

Το χαρτοφυλάκιο μαμούθ του Υπερταμείου

Χαρτοφυλάκιο μαμούθ 12 δισ. ευρώ που αφορά 11 τομείς διαθέτει το Υπερταμείο. Αιχμή του δόρατος είναι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), η οποία από το 2021 έχει δημοπρατήσει έργα άνω των 10 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων 150 εκατ. από εκπτώσεις των αναδόχων στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα, μεταξύ άλλων, σε διαγωνισμούς που περιλαμβάνουν το Logistics Park στη Φυλή (>200 εκατ. ευρώ), η μετεγκατάσταση των Φυλακών Κορυδαλλού (>600 εκατ. ευρώ) και το Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» (421 εκατ. ευρώ), για το οποίο αναμένονται δεσμευτικές προσφορές το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ενεργειακός σεισμός από Μελόνι

Σε ευθεία ρήξη έχει έρθει πλέον η Ιταλία με την Κομισιόν, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρέμβει άμεσα στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού, ο οποίος θεωρείται από τις Βρυξέλλες ως «ιερή αγελάδα». Η Ρώμη θα αφαιρέσει στο εξής το κόστος των ρύπων από τις συμβατικές μονάδες της, ώστε να μειώσει το τελικό κόστος που πληρώνουν οι καταναλωτές. Το μέτρο αναμένεται να προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Κομισιόν, ενώ ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγορά παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

Η ΔΕΗ και η ιταλική πρόταση

Το ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η πρόσφατη ιταλική πρόταση για τεχνητή μείωση των τιμών χονδρικής προκαλεί τριγμούς στη στρατηγική μεγάλων παικτών. Το «ιταλικό σχέδιο» στοχεύει στην άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όμως η Axia Research προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση αποκλίνει από το ευρωπαϊκό Target Model, καθιστώντας την έγκρισή της από τις Βρυξέλλες εξαιρετικά αβέβαιη. Οι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι τέτοιες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να «παγώσουν» τις πράσινες επενδύσεις, καθώς η συμπίεση των τιμών πλήττει την κερδοφορία των υφιστάμενων έργων ΑΠΕ και αποθαρρύνει την είσοδο νέων κεφαλαίων.

Παρά τη νευρικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά, το επενδυτικό προφίλ της ΔΕΗ φαίνεται να παραμένει αλώβητο. Η Axia θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση παρόμοια μέτρα, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τον εθνικό στόχο για ταχεία ενεργειακή μετάβαση. Ακόμη κι αν το ιταλικό μοντέλο εφαρμοζόταν, η επίδραση στην ελληνική αγορά θα ήταν περιορισμένη λόγω της σχετικά μικρής διασύνδεσης των 500MW και των ήδη υψηλών τιμών χονδρικής στην Ιταλία. Επομένως, το αναπτυξιακό «story» της ΔΕΗ παραμένει ισχυρό, με την εταιρεία να «αντέχει» έναντι εξωγενών πιέσεων, διασφαλίζοντας ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός της δεν θα εκτροχιαστεί από τις ρυθμιστικές αναταράξεις των γειτονικών χωρών.

Έρχονται καθυστερήσεις στις πτήσεις

Στο «κόκκινο» φαίνεται ότι παραμένει η ασφάλεια των πτήσεων στην Ελλάδα, με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας να επισημαίνουν, για μια ακόμη φορά, ελλείψεις και αστοχίες από την πλευρά της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Όπως αναφέρουν, χθες χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό που η Υ.Π.Α. «αξιολογούσε» από τον Μάιο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί. Αποτέλεσμα; Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το «Ελευθέριος Βενιζέλος», έμεινε με ένα μόνο ραντάρ αντί για τρία και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε πολλά άλλα που έχουν συμβεί από τις αρχές της χρονιάς. Για παράδειγμα, στις 4 Ιανουαρίου υπήρξε ολική απώλεια επικοινωνιών του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Όλα αυτά θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις πτήσεις, διότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αναφέρουν ότι θα προχωρήσουν και σε μείωση της χωρητικότητας των πτήσεων με στόχο την «προστασία της ασφάλειας του επιβατικού κοινού».

Η τεχνολογία προστατεύει από νέους ΟΠΕΚΕΠΕ

Εάν το ελληνικό Δημόσιο είχε ενσωματώσει νωρίτερα στη λειτουργία του τις πιο προηγμένες μεθόδους, θα είχαμε γλιτώσει ως χώρα από μπελάδες, όπως είναι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα εκ Βρυξελλών επακόλουθα. Και αυτό γιατί, αφού έγιναν οι αποκαλύψεις για ψευδείς δηλώσεις και επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε δορυφορικό έλεγχο των αγροτεμαχίων ώστε να αποτυπώνεται τι υπάρχει πραγματικά στο χωράφι. Τα αποτελέσματα του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2025 και όπου ο αλγόριθμος δεν «ταιριάζει» τη δηλωμένη χρήση γης με τις εικόνες, το αγροτεμάχιο παίρνει σήμανση 80100 (κίτρινο) για πρόσθετη απόδειξη. Οι ενδείξεις μπορεί να αφορούν εγκατάλειψη, λάθος όρια, απουσία ελάχιστης καλλιεργητικής δραστηριότητας ή μη επιλέξιμα στοιχεία, όπως κατασκευές. Στόχος είναι να κλείσουν τα περιθώρια παρατυπίας και να πληρώνονται μόνο πραγματικές εκτάσεις και όχι κατά φαντασία καλλιέργειες.

Έρχονται νέα πρόσωπα στη ΡΑΑΕΥ

Μετά την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο τιμόνι της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων, ενέργειας και υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στα τέλη του 2025, αλλά και την αντίστοιχη του Δημήτρη Ψυχογιού ως αντιπροέδρου του τομέα υδάτων, σειρά παίρνει και ο αντίστοιχος τομέας της ενέργειας. Το Υ.Π.Ε.Ν. προχώρησε σε πρόσκληση για τη θέση του αντιπροέδρου, όπως και τριών μελών του κλάδου ενέργειας και ενός μέλους του κλάδου υδάτων. Να σημειώσουμε ότι σήμερα αντιπρόεδρος ενέργειας είναι ο Δημήτρης Φούρλαρης, ο οποίος έχει το δικαίωμα για μια νέα θητεία εφόσον επιλεγεί, με τις πληροφορίες να του δίνουν σημαντικές πιθανότητες.