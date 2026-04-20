Πλεόνασμα πάνω από το στόχο, αλλά όχι όλο «χώρος» για παροχές

Μεγαλύτερο πλεόνασμα από το στόχο προανήγγειλε (και) ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη της προηγούμενης εβδομάδας, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι άλλο είναι το ύψος της υπεραπόδοσης και άλλο ο δημοσιονομικός χώρος που μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί. Πηγές της στήλης τοποθετούν το πρωτογενές αποτέλεσμα αισθητά πάνω από το στόχο του 3,8% του ΑΕΠ, ακόμη και προς την περιοχή του 5%, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντικό carry-over για το 2026. Ωστόσο, για να μη δημιουργούνται υπέρμετρες προσδοκίες, το τελικό περιθώριο θα κριθεί από τον ευρωπαϊκό κανόνα δαπανών και τη συνεννόηση με τις Βρυξέλλες, όχι μόνο από το ύψος του πλεονάσματος.

Η διάρκεια της κρίσης θα κρίνει και το εύρος των παρεμβάσεων

Και αυτό γιατί το οικονομικό επιτελείο πρέπει να συνυπολογίσει άλλον έναν καθοριστικό παράγοντα, που δεν είναι μόνο το μέγεθος του νέου ενεργειακού σοκ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως η διάρκειά του. Όπως λέει και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, άλλο σενάριο έχεις αν η αναταραχή κρατήσει δύο εβδομάδες και άλλο αν παραταθεί για δύο ή τρεις μήνες, συνδέοντας τις τελικές αποφάσεις με την πορεία της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και με τις επιπτώσεις στην ενέργεια και τις τιμές. Οι πηγές της στήλης εκτιμούν ότι όσο το σοκ παραμένει σύντομο, η κυβέρνηση μπορεί να κινηθεί με στοχευμένα μέτρα, όπως αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το diesel, το fuel pass και τα λιπάσματα. Αν, όμως, η κρίση αποκτήσει διάρκεια, τότε αλλάζει όχι μόνο το κόστος των παρεμβάσεων αλλά και η συνολική μακροοικονομική εικόνα, και απαιτούνται… άλλου επιπέδου μέτρα.

Άρχισαν τις «μεταγγίσεις» τα τάνκερ στον Περσικό

Η μεταφορά πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο είναι μια γνωστή πρακτική για την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων, την οποία είδαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και στη χώρα μας (βλ. Μεσσηνία). Πλέον, φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να συμβαίνει και στον Περσικό Κόλπο, προκειμένου τα πλοία που εξυπηρετούν το Ιράν να προσπεράσουν το αμερικανικό εμπάργκο. Τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε τάνκερ, το οποίο είχε δηλωμένο προορισμό το Ιράκ και στη συνέχεια έλαβε ιρανικό πετρέλαιο, ώστε να μπορέσει να εξέλθει από τον Κόλπο ανεμπόδιστα. Το κατά πόσο οι αμερικανικές δυνάμεις είναι σε θέση να αντιληφθούν και να καταγράψουν τέτοιες κινήσεις παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

«Bypass» για Θριάσιο

Κι όμως 10 χρόνια μετά την ανακήρυξη ως αναδόχου της κοινοπραξίας Goldair-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, παραμένουν γραφειοκρατικές -ρυθμιστικές αγκυλώσεις, οι οποίες εμποδίζουν να ξεκινήσει να υλοποιείται η επένδυση 325 εκατ. ευρώ. Με ρύθμιση λοιπόν, στο σχέδιο Νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων», προβλέπεται η τροποποίηση του ισχύοντος πλαισίου για τη διασφάλιση της απαιτούμενης έκτασης ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. Η ρύθμιση αυτή που εμπεριέχεται στο άρθρο 154 επιδιώκει να διασφαλίσει την έναρξη υλοποίησης του έργου του οποίου ο διαγωνισμός ξεκίνησε το μακρινό 2001. Το εμπορευματικό κέντρο θα έχει επιφάνεια 265 χιλ. τ.μ. και θα βρίσκεται σε οικόπεδο 588 στρεμμάτων, με το project να έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία για 37 χρόνια με δυνατότητα 20ετούς παράτασης.

Τα θυρανοίξια του Conrad Athens the Ilisian

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επίσημη επαναλειτουργία του Conrad Athens the Ilisian που αντικαθιστά το ιστορικό ξενοδοχείο Hilton. Με την πριβέ λέσχη NYNN και το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki να λειτουργούν εδώ και αρκετούς μήνες, όλα δείχνουν ότι το ξενοδοχείο θα ξεκινήσει-ανεπίσημα- την λειτουργία του από την επόμενη Πέμπτη 23 Απριλίου. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει περίπου 307 δωμάτια και σουίτες με θέα την Αθήνα και μία mega suite 400 τ.μ. Περιλαμβάνονται επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences, καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου. Τώρα μένει να φανεί εάν το ξενοδοχείο πετύχει 100% πληρότητα, όπως κι αν επηρεαστεί από την κρίση στην Μέση Ανατολή.

Η νέα τιμή στόχος της Cenergy

Σε σημαντική αύξηση της τιμής-στόχου της Cenergy στα 25,3 ευρώ (από 18,2 ευρώ) προχώρησε η Eurobank Equities, η οποία διατηρεί τη σύσταση «buy». Η αναθεώρηση βασίζεται στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας του ομίλου Viohalco, με την μετοχή να διαπραγματεύεται με έκπτωση 20% έναντι ομοειδών εταιρειών του κλάδου, παρά το θετικό outlook κερδοφορίας και αποδόσεων. Η χρηματιστηριακή προβλέπει προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) 424 εκατ. ευρώ για το 2026, υπερβαίνοντας το guidance της διοίκησης και τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 12%. Η ανάπτυξη στηρίζεται στη νέα μονάδα στο Μέριλαντ, το ποιοτικό ανεκτέλεστο έργων υψηλής τάσης και τη βελτιωμένη ορατότητα στον τομέα των χαλυβδοσωλήνων. Το περιθώριο EBITDA αναμένεται άνω του 17,5% από το 2026, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12% έως το 2029. Με την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αποκλιμακωθούν στα 115-120 εκατ. ευρώ από το 2027, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού/EBITDA θα περιοριστεί στο 0,6 το 2026. Η Eurobank Equities θεωρεί ότι η τρέχουσα αποτίμηση προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου, διαβλέποντας περαιτέρω ανοδικές αναθεωρήσεις εντός του έτους.

Τα «μυστικά» των επενδύσεων παγίων

Οι επενδύσεις παγίων (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) αφορούν την απόκτηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, όπως μηχανήματα, κτίρια, υποδομές και τεχνολογία, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για πάνω από ένα έτος. Είναι θεμελιώδεις για την οικονομία, καθώς διευρύνουν τις παραγωγικές δυνατότητες και αυξάνουν την παραγωγικότητα μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών. Το 2025, οι επενδύσεις παγίων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 8,9% σε πραγματικούς όρους, συνεισφέροντας 1,5 ποσοστιαίες μονάδες στην οικονομική μεγέθυνση. Το μερίδιό τους στο ΑΕΠ ενισχύθηκε στο 16,9% (από 11% το 2019), μειώνοντας το επενδυτικό κενό έναντι της Ευρωζώνης στις 4,3 π.μ. Η ανάκαμψη αποδίδεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την ανάγκη αντικατάστασης απαρχαιωμένου εξοπλισμού μετά την πολυετή κρίση. Ωστόσο, η υστέρηση της εθνικής αποταμίευσης (σημ.: όταν μια χώρα θέλει να επενδύσει περισσότερα από όσα αποταμιεύει, θα πρέπει να βρει νέες πηγές κεφαλαίων) οδήγησε σε διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στο -5,7%. Σε κάθε περίπτωση, παρά τη βελτίωση, απαιτείται περαιτέρω αύξηση των επενδύσεων για να καλυφθεί η απώλεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ύψους 88,7 δισ. ευρώ που σημειώθηκε τη δωδεκαετία 2010-2021.

Τελικά είναι πολλά τα λεφτά για τη βιομηχανία;

Το επιχείρημα ότι τα χρήματα που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση προς την ενεργοβόρο βιομηχανία μέσω του CISAF είναι περισσότερα από τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών κρατών προβάλλει το ΥΠΕΝ. Γεγονός είναι ότι το ελληνικό μέτρο επιδοτεί με 48 ευρώ τη μεγαβατώρα για πέντε χρόνια, δίχως απαίτηση για επενδύσεις εκ μέρους των βιομηχανιών. Συγκριτικά, η Βουλγαρία δίνει 26 ευρώ για τρία χρόνια, με τα μισά να συναρτώνται με τις απαραίτητες επενδύσεις. Πάντως, η εγχώρια βιομηχανία απαντά στα παραπάνω ότι το ζήτημα της στήριξης πρέπει να αντιμετωπίζεται ευρύτερα, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους, οι οποίες ενδεχομένως να μην είναι τόσο ευνοϊκές συγκριτικά με άλλες χώρες.