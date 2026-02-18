Η ΕΚΤ και στον χώρο των crypto;

Φαίνεται πως οι διεργασίες γύρω από το ευρώ είναι ακόμα πιο έντονες από αυτές που αναμένονταν αρχικά, καθώς στο τραπέζι «πέφτουν» προτάσεις για την «ανεξαρτησία» της ευρωπαϊκής αγοράς από τους διεθνείς παρόχους συστημάτων πληρωμών (με τους πιο σημαντικούς να προέρχονται από τις ΗΠΑ), που μέχρι πρότινος θα έμοιαζαν με… ανέκδοτο. Μαζί με την προσπάθεια για τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιοακίμ Νάγκελ, ρίχνει και την ιδέα της συμπληρωματικής χρήσης stablecoins σε ευρώ.

Τα stablecoins είναι κατ’ ουσίαν κρυπτονομίσματα τα οποία είναι μετατρέψιμα σε κάποιο νόμισμα fiat, δηλαδή σε παραδοσιακό συνάλλαγμα. Μέχρι τώρα υπήρχαν τέτοια συνδεδεμένα κατά βάση με το δολάριο, αλλά ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης θεωρεί πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από την ΕΚΤ και το κοινό νόμισμα, επιτρέποντας διασυνοριακές συναλλαγές με σημαντικά χαμηλότερες προμήθειες. Και να σκεφτεί κανείς ότι, μέχρι πριν από όχι πολλά χρόνια, η Φρανκφούρτη δεν ήθελε ούτε… να ακούσει για αυτόν τον χώρο.

Τι συζητήθηκε στις Βρυξέλλες

Φυσικά, αν υπάρχει ένας επιταχυντής των νομισματικών εξελίξεων, αυτός ακούει στο όνομα…Ντόναλντ Τραμπ. Οι πολιτικές του έχουν ανεβάσει τον πήχη του ευρωαμερικανικού ανταγωνισμού στα ύψη και η διελκυστίνδα ευρώ-δολαρίου βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Καθόλου τυχαία, το κοινό νόμισμα πρωταγωνίστησε στο διήμερο συζητήσεων στις Βρυξέλλες, σε επίπεδο Eurogroup και Ecofin. Άλλωστε, ο ίδιος ο πρόεδρος του πρώτου, Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, δίνει έμφαση στη θωράκιση του ευρώ και στη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης. Μάλιστα, έγγραφο της Κομισιόν το οποίο επικαλείται το Bloomberg αναφέρει πως οι Βρυξέλλες προτείνουν νομισματική διπλωματία και μεγαλύτερη χρήση του ευρώ σε εκδόσεις χρέους και συναλλαγές με τρίτες χώρες σε ενέργεια, κρίσιμες πρώτες ύλες, αερομεταφορές και άμυνα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γερμανία πιέζει για πιο γρήγορα βήματα, την ίδια στιγμή που το Παρίσι φοβάται πλήγμα στις εξαγωγές του αν ισχυροποιηθεί περαιτέρω το ευρώ έναντι του δολαρίου.

Μονόδρομος η δεύτερη δουλειά;

Η έρευνα της Randstad για το 2026 αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση στην Ελλάδα: οι εργοδότες εμφανίζονται 100% βέβαιοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας τους, όμως μόλις το 38% των εργαζομένων συμμερίζεται την αισιοδοξία τους (έναντι 51% διεθνώς). Η «ψαλίδα» αυτή εντοπίζεται και στην εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές προοπτικές, με τα στελέχη στην Ελλάδα να δηλώνουν λιγότερο ικανοποιημένα από τη διοίκηση (63%) και τους συναδέλφους τους σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ως προς την τεχνολογία, τα ελληνικά ταλέντα δηλώνουν πιο έτοιμα και σίγουρα (75%) να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρόλο που το 50% θεωρεί πως τα οφέλη του AI αφορούν κυρίως τις επιχειρήσεις. Η πίεση του κόστους ζωής οδηγεί το 51% σε αναζήτηση δεύτερης εργασίας, ενώ η ισορροπία προσωπικής ζωής αναδεικνύεται σε νούμερο ένα λόγο παραμονής σε μια θέση, υπερισχύοντας ακόμα και των απολαβών ή της ασφάλειας. Παρά την ανάγκη για ευελιξία, οι εργοδότες (85%) προειδοποιούν ότι το υβριδικό μοντέλο και η τηλεργασία δυσκολεύουν τη συνεργασία, ενώ το ζητούμενο -για εργοδότες και εργαζομένους-είναι η βελτίωση της ομαδικής συνεργασίας.

Ξεκινά η δημόσια προσφορά της Capital Clean

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος μπαίνει από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή 30 Φεβρουαρίου η Capital Clean Energy Carriers, η οποία ξεκινά τη δημόσια προσφορά για το νέο επταετές ομόλογό της. Το μέγεθος της έκδοσης τοποθετείται από 200-250 εκατ. ευρώ, με την ονομαστική αξία κάθε ομολογίας στα 1.000 ευρώ και το εύρος του επιτοκίου να «κλειδώνει» μεταξύ 3,75% και 4,05%. Το πλάνο διάθεσης των κεφαλαίων είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένο στη στρατηγική ενδυνάμωση του ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (62,7%, περίπου 152 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολόγου του 2021. Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό 28,9% (70 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσει το φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα νέων πλοίων της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο θα καλύψει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Η διαπραγμάτευση των τίτλων στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική κίνηση στον τομέα της πράσινης ναυτιλίας.

Ώρα προσφορών

Στις 6 Απριλίου κρίνεται, άνευ απροόπτου, το μέλλον του νέου Επιχειρηματικού Πάρκου στη Φυλή, ενός έργου-ορόσημο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον χάρτη των logistics στην Αττική. Με ελάχιστη διάρκεια παραχώρησης τα 35 έτη, ο επενδυτής καλείται να μεταμορφώσει 412 στρέμματα αναλαμβάνοντας πλήρως τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του. Το στοίχημα είναι μεγάλο, καθώς ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να αναπτύξει τουλάχιστον 70.000 τ.μ. υποδομών. Αυτές περιλαμβάνουν ένα συγκρότημα modules για ενοικίαση σε μεταφορικές εταιρείες, κέντρο παραλαβής, έναν κεντρικό χώρο ταξινόμησης (sorting hub) και κτίριο διοίκησης. Η «μετακόμιση» των μεταφορικών από τον Ελαιώνα αναμένεται να αποσυμφορήσει το κέντρο και να δημιουργήσει έναν υπερσύγχρονο κόμβο με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Πλησιάζει το market test για το CCS στον Πρίνο

Σύντομα αναμένεται η έναρξη του market test για την αποθήκη CO2 του Πρίνου από τη διαχειρίστρια Energean. Τις προηγούμενες ημέρες εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τα κανονιστικά κείμενα που αποτελούν το δευτερογενές πλαίσιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS). Έτσι, προς τα τέλη Μαρτίου αναμένεται η διεξαξη του market test, το οποίο θα γίνει σε δύο φάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον της αγοράς. Να σημειώσουμε ότι μέρος θα λάβουν βιομηχανίες που θέλουν να αποθηκεύσουν στον Πρίνο τις εκπομπές τους, ώστε να συμβαδίσουν με τις επιταγές της Ε.Ε., μειώνοντας παράλληλα το κόστος.

Ώθηση για νέο τερματικό LNG

Η κρίσιμη συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου έχει οδηγήσει σε έντονη κινητικότητα και ζυμώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ποσότητες που θα χρειαστούν μέσω της Ελλάδας, τη στιγμή που τα υφιστάμενα τερματικά LNG μπορούν να παρέχουν περί τα 2,5 δισ. κ.μ. αερίου ετησίως σε εξαγωγές.

Σύμφωνα με στελέχη του εγχώριου κλάδου, το σίγουρο είναι ότι οι Αμερικανοί στοχεύουν αρκετά ψηλότερα για να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο στην περιοχή μας. Έτσι, κερδίζει έδαφος η προοπτική για υλοποίηση νέου πλωτού τερματικού στην περιοχή της Θράκης, μετά το αντίστοιχο της Αλεξανδρούπολης.

Ερώτημα αποτελεί επίσης ο δεύτερος άξονας προς τα δυτικά Βαλκάνια, καθώς ο αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας ολοκληρώνεται και οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα. Έτσι, οι εγχώριοι παίκτες βλέπουν ευκαιρία για εξαγωγές και προς αυτή την κατεύθυνση, γεγονός που ενδέχεται να στηρίξει ακόμη ένα τερματικό LNG, όπως για παράδειγμα της Θεσσαλονίκης.

«Κατεβάζει ρολά» ο Όμηρος

Τους τίτλους τέλους, ρίχνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δομή του ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) Όμηρος στη Λάρισα. Απόφαση δηλαδή του ΣτΕ προβλέπει την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου στην οδό Πατρόκλου και Ρούσβελτ (όπου στεγάζεται και το Aegean College). Το παρασκήνιο της απόφασης έχει καθαρά πολεοδομικό άρωμα. Με την υπ’ αρ. 1725/2025 απόφαση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ ανακαλείται η άδεια δόμησης για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου σε εκπαιδευτήριο, με το ανώτατο δικαστήριο να κρίνει ότι ο χώρος δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σπουδαστών. Με στόχο τη διασφάλιση της εκπαιδευτικής συνέχειας, έχει δημοσιευθεί πρόσκληση μετεγγραφής των σπουδαστών σε άλλα ΣΑΕΚ. Σίγουρα όταν μιλάμε για εκπαίδευση, η νομιμότητα των υποδομών είναι αδιαπραγμάτευτη. Πάντως, από την πλευρά του, το ΙΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ανακοίνωσε πως θα εξαντλήσει κάθε νομικό περιθώριο για να δικαιωθεί.