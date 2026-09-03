Το στίγμα Μητσοτάκη

Επιτέλους η Αττική θα αποκτήσει ένα πάρκο εφάμιλλο εκείνων που συναντάμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χθες έπεσαν οι υπογραφές για το μητροπολιτικό πάρκο, έκτασης 741 στρεμμάτων, στο Φαληρικό Δέλτα, το οποίο θα υλοποιήσει η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ, με επικεφαλής την κατασκευαστική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο χώρος θα συνδέεται με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είχε επίσης κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ.

Σημειωτέον ότι ο πρωθυπουργός έδωσε στη χθεσινή ομιλία του το στίγμα όσων θα ανακοινώσει το Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»: «Τα έργα συνεχίζονται και για εμάς η επόμενη τετραετία -θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω αναλυτικότερα γι’ αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες- οφείλει να σηματοδοτήσει ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα στηριχθεί πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.»

Εκτός τόπου κάθε πρόβλεψη για το ενεργειακό

Κυβερνήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και απλοί καταναλωτές κλήθηκαν την άνοιξη να διατυπώσουν προβλέψεις για τη διάρκεια της νέας ενεργειακής κρίσης. Πρόκειται για ζήτημα με άμεσες πρακτικές συνέπειες, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο: από την επιλογή τιμολογίου ρεύματος μέχρι την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών ενέργειας και την αναπλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ε.Ε. Είναι πλέον σαφές ότι όσοι επέλεξαν να τηρήσουν στάση αναμονής, προσδοκώντας εξομάλυνση της κατάστασης, βρίσκονται ζημιωμένοι. Η νέα κρίση αποκτά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά, με τις τιμές να καταγράφουν διαρκή άνοδο. Οι απώλειες είναι εμφανείς, μεταξύ άλλων, στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος: οι πολίτες που επέλεξαν κυμαινόμενα τιμολόγια αντί να εξασφαλίσουν σταθερή χρέωση για διάστημα ενός έως δύο ετών, βλέπουν σήμερα τους λογαριασμούς τους να επιβαρύνονται, χωρίς να διαθέτουν τις ευνοϊκές εναλλακτικές λύσεις που υπήρχαν προ εξαμήνου.

Στον αντίποδα, όσοι «κλείδωσαν» σταθερές τιμές πέρυσι, όταν το κόστος κυμαινόταν σε χαμηλά επίπεδα, αποκομίζουν σήμερα σαφές όφελος. Οι συγκεκριμένοι καταναλωτές εφάρμοσαν το δίδαγμα της προηγούμενης κρίσης του 2022: τα συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου υπογράφονται όταν οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν ομαλές.

Ό,τι κερδίζουμε στο καλάθι, το εξανεμίζει η ενέργεια

Στο πεδίο της λιανικής, οι μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς αποτελούν αναμφίβολα θετική παρέμβαση για το καλάθι του νοικοκυριού, το αποτέλεσμα όμως δεν κρίνεται αποκλειστικά στο ράφι. Το πετρέλαιο τύπου Brent υπερβαίνει εκ νέου τα 90 δολάρια, το φυσικό αέριο κινείται και πάλι σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο. Εφόσον το ενεργειακό κόστος παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, η επιβάρυνση θα μετακυλιστεί σταδιακά στις μεταφορές, την παραγωγή και, εν τέλει, στις τελικές τιμές καταναλωτή. Η ουσιαστική δοκιμασία, συνεπώς, δεν έγκειται στο μέγεθος της αρχικής αποκλιμάκωσης των τιμών στην αρχή του μήνα, αλλά στο κατά πόσον οι μειώσεις αυτές θα διατηρηθούν όταν οι επιχειρήσεις κληθούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος ενέργειας και καυσίμων – εξέλιξη που ενδέχεται να καταστήσει τις έως τώρα παρεμβάσεις ανεπαρκείς. Με άλλα λόγια, ένας γάμος και (τουλάχιστον) μια κηδεία.

Αυξάνει συνεχώς το μερίδιό της η ΔΕΗ

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψε το μερίδιο της ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος κατά το α’ εξάμηνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για την πρώτη φορά που παρατηρείται ανάλογη εξέλιξη μετά την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς. Μια νέα παράμετρος αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της επιχείρησης: η διάθεση ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού σταθερού οικιακού τιμολογίου με χαμηλό πάγιο, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι τιμές χονδρικής και λιανικής καταγράφουν έντονα ανοδική τροχιά. Τα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα με πάγιο 3,5 ευρώ συνιστούν όρους που οι υπόλοιποι προμηθευτές δύσκολα μπορούν να ανταγωνιστούν. Επομένως, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν η ΔΕΗ διευρύνει το ποσοστό της κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες έως τα τέλη του έτους.

Μεγαλώνει η στροφή στα logistics

Μπορεί οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων στο εμπόριο να υποχώρησαν κατά 20,4% το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο την ίδια περίοδο οι τομείς των μεταφορών και της αποθήκευσης κατέγραψαν άνοδο 17%, τα ακίνητα 16,6% και οι κατασκευές 13,8%. Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια σταδιακή αναδιάταξη προτεραιοτήτων, με μειωμένη διάθεση για το παραδοσιακό εμπορικό κατάστημα και ενισχυμένο ενδιαφέρον για την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics), το real estate και δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με επενδύσεις και υποδομές. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι το νέο επιχειρείν αναζητά κλάδους με διαφορετικές προοπτικές από εκείνες της παραδοσιακής λιανικής, η οποία συνεχίζει να δέχεται πιέσεις από το λειτουργικό κόστος, τη συγκράτηση της κατανάλωσης και τον οξύ ανταγωνισμό. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της υποβόσκουσας αβεβαιότητας στην πραγματική οικονομία, παρά τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις.

Οι μύδροι της Ryanair

Για μία ακόμη φορά, η Ryanair έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η βλάβη στα συστήματα του ελληνικού ATC την Τρίτη (1/9) καθυστέρησε 37 πτήσεις της εταιρείας και ταλαιπώρησε σχεδόν 7.000 επιβάτες, με αναμονές που έφτασαν έως και τις τρεις ώρες. Πρόκειται για την τέταρτη σοβαρή δυσλειτουργία στο ελληνικό σύστημα ATC μέσα σε δώδεκα μήνες – υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο. Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους ζήτησε την παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία, όπως επισημαίνεται, «μιλάει για ανταγωνιστικότητα, ενώ ανέχεται επαναλαμβανόμενες βλάβες». Το ζήτημα, ασφαλώς, δεν είναι μόνο επιχειρησιακό. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, καταγράφοντας ρεκόρ αφίξεων. Κάθε δυσλειτουργία που πλήττει το επιβατικό κοινό αφήνει εμφανή αποτυπώματα στην εικόνα της χώρας, με τη συχνότητα των βλαβών να καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για διαρθρωτικό έλλειμμα που η ελληνική πολιτεία καθυστερεί να αποκαταστήσει. Αξίζει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι η Ryanair διατηρεί παράδοση στις οξύτατες ανακοινώσεις, γεγονός που ωστόσο δεν αναιρεί ότι τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες.

Οι απολύσεις της Uber

Η Uber προχωράει σε περικοπή 3.300 θέσεων εργασίας, περίπου το 10% του παγκόσμιου προσωπικού της, μειώνοντας τα στελέχη διοίκησης κατά 20%. Μετά την αναδιάρθρωση, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας θα πέσει λίγο κάτω από τις 30.000 θέσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάρα Κοσροουσάχι εξήγησε ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών δημιούργησε «περισσότερα επίπεδα, περισσότερο συντονισμό, κατακερματισμένη ιδιοκτησία» και δομές που ταίριαζαν σε μικρότερη εταιρεία, όχι στο σημερινό μέγεθός της. Μέρος των στελεχών που χάνουν τη διοικητική τους θέση θα μεταφερθεί σε άλλους ρόλους, ενώ η εξ αποστάσεως εργασία περιορίζεται πλέον στο 1% του προσωπικού. Οι απολύσεις έρχονται τρεις μήνες μετά την περικοπή 23% του τμήματος HR της εταιρείας.