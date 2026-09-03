Στο ίδιο έργο θεατές, όπως λέει και το τραγούδι, είμαστε και πάλι με φόντο την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρχισε ο πόλεμος για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Τα λεφτόδεντρα νομίζω θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο δάσος. Πρώτος έκοψε το νήμα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος του σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Δεν το κρύβω ότι περίμενα πιο ενθουσιώδη την υποδοχή του. Ξεκίνησε η ομιλία με καθυστέρηση πάνω από μία ώρα. Με το ζόρι γέμισαν οι καρέκλες. Κάτι δεν πήγε καλά στο οργανωτικό σίγουρα. Έχουν γίνει και ωραίες εκδηλώσεις. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν την πολιτική παρουσία Τσίπρα από το επιτελείο του. Την περίμεναν και τα άλλα κόμματα, έστω κι αν υπήρξε αντικείμενο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν ακολούθησε τα πρωτόκολλα και προηγήθηκε των πολιτικών αρχών που ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα στην ΔΕΘ. Πολύ περισσότερο που φέτος είναι και προεκλογική.

Χάσμα

Στα 7,5 δισ. ευρώ εκτίμησε το δημοσιονομικό κόστος το οικονομικό επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, στα 13 δισ. η κυβέρνηση. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το ίδιο μπρα ντε φερ θα γίνει για τα προγράμματα όλων των κομμάτων. Αυτές οι κόντρες για τα δισ. θα μας πάνε «καρότσι» μέχρι τις εκλογές.

Ψηφίστηκε νόμος που ορίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ως το αρμόδιο όργανο να κοστολογεί τα προγράμματα των κομμάτων εφόσον βέβαια το ζητήσουν. Μιλώντας χθες με στελέχη του κ. Τσίπρα κατάλαβα ότι το αναγνωρίζουν. Γιατί δεν δεσμεύονται όλα τα κόμματα– και η ΝΔ- πρώτα να δίνουν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να τους βγάζει το κόστος και μετά να τα παρουσιάζουν στον κόσμο;

Όσα το κάνουν θα βγουν κερδισμένα, θα έχουν να παίξουν ένα χαρτί αξιοπιστίας μέσα σε κλίμα γενικότερης καχυποψίας.

Το κρεβάτι του Προκρούστη

Η μόνη η οποία θα κριθεί στην πράξη, για τα μέτρα του 2027, είναι η κυβέρνηση. Διότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί εάν αυτά που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ θα έχουν μπει στις τσέπες των πολιτών.

Θέλω να επισημάνω όμως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά που υποσχέθηκε στα εφτά χρόνια που είναι πρωθυπουργός τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα τα περισσότερα τα έκανε και δεν έταξε λαγούς με πετραχήλια.

Η ιστορία με το κρεβάτι του Προκρούστη σε ένα οικονομικό πρόγραμμα κόμματος που θέλει να κυβερνήσει, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει παρελθόν. Ο ψηφοφόρος ο οποίος είναι οργισμένος δεν θα ψηφίσει ένα κόμμα ακόμη κι αν είναι καλό το πρόγραμμά του, αν έχει αποφασίσει να το τιμωρήσει. Εάν όμως ένα πρόγραμμα είναι αξιόπιστο μπορεί να ψηφίσει το κόμμα ακόμη και κάποιος που δεν το συμπαθεί.

Παρουσίες

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει σταθερός στη γραμμή του να μην προσκαλεί και να μην κάθονται στην πρώτη σειρά στελέχη που ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κάνει εξαίρεση ούτε και για αυτά τα οποία έχει αποφασίσει ότι θα τα καλέσει στο κόμμα του.

Η παρουσία τους είναι διακριτική. Στην Θεσσαλονίκη μεταξύ άλλων έδωσαν το παρόν η Κατερίνα Νοτοπούλου στα λευκά, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Σίμος Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Γιάννης Σαρακιώτης, η Δώρα Αυγέρη, ο Φερχατ Οζκιούρ και ο Χουσείν Χειμπεκ κα. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Κρητική αντεπίθεση

Έμαθα ότι έκαναν πάρτι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται στην Κρήτη και οργώνουν τους νομούς, όταν έμαθαν ότι η ομιλία Τσίπρα ήταν υποτονική. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει με αφορμή την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο και οι διοργανωτές δηλώνουν σίγουροι ότι θα σειστεί η Κρήτη.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πιάνεται στην οργάνωσή του. Οι Κρητικοί έχουν ένα ταπεραμέντο και αρκετοί είναι και παπανδρεϊκοί. Το παιχνίδι των εντυπώσεων το ΠΑΣΟΚ θα το κλέψει από την ΕΛΑΣ.

Η μάχη για την 2η θέση

Είναι όμως αρκετά τα πλήθη στις μέρες μας για να κρίνουν αν το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να ξαναβρεθεί στη δεύτερη θέση; Η μάχη θα είναι σκληρή. Η ΕΛΑΣ προηγείται τουλάχιστον 4-5 μονάδες, ακόμη και τώρα που δείχνει να έχει φρενάρει.

Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε μετά την ΔΕΘ στις δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν το κλίμα των πολιτικών εμφανίσεων και των ομιλιών του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Οι μηχανές θα δουλεύουν στο φουλ μέχρι την ώρα της κάλπης έτσι που το πολιτικό σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμο.

Ο Σαμαράς

Συζητώντας με δημοσκόπους και με επιτελεία κομμάτων– ιδιαίτερα της ΝΔ- κατάλαβα ότι ανεβαίνει ο Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε σχεδόν όλοι έχουν προεξοφλήσει ότι θα κάνει κόμμα. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκτιμήσει που μπορεί να φτάσει. Αν δηλαδή θα παραμείνει σε χαμηλές πτήσεις εξασφαλίζοντας μία οριακή είσοδο στη Βουλή ή εάν θα πλησιάσει ακόμη και διψήφιο.

Η ψαλίδα είναι μεγάλη. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν βρει τα εργαλεία που θα μπορούσαν να τους δώσουν μία σχετικά ασφαλή εικόνα.

Οι λόγοι

Με τον καιρό επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε από την αρχή στους συνεργάτες του ο πρώην πρωθυπουργός. Ότι τον ενδιαφέρουν κυρίως οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες οι οποίοι δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι οποίοι έμειναν στο σπίτι τους στις ευρωεκλογές με αποτέλεσμα η ΝΔ να καταρρεύσει από το 40,56% που πήρε στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 στο 28,31% στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024.

Το 2023 ψήφισαν την ΝΔ 2.115.322 πολίτες και ένα χρόνο μετά 1.125.602, δηλαδή, 990.000 λιγότεροι. Δεν ενίσχυσαν άλλα κόμματα όπως φάνηκε, έμειναν στον καναπέ.

Φρένο

Σε ένα μέρος των ψηφοφόρων του 41% προσβλέπει η ΝΔ για να ξεπεράσει το 30% και ο Σαμαράς επιχειρεί να βάλει φρένο. Πάλι θα το πω. Ο εμφύλιος είναι ο πιο ανελέητος πόλεμος. Την επιχείρηση αποδόμησης του πρώην πρωθυπουργού ανέλαβαν Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Θανάσης Πλεύρης τους οποίους ο Σαμαράς είχε πάρει από τον ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη και τώρα ο πρώην πρωθυπουργός καταγγέλλει τον Μητσοτάκη γιατί τους έχει.

Woke ατζέντα

Διαφωνώ με τις θέσεις Σαμαρά σε ό,τι αφορά τα φύλα. Μία κοινωνική ομάδα η οποία αισθάνθηκε ότι σιγά σιγά αποκτά την ελευθερία του αυτοπροσδιορισμού, τώρα κάποιοι ξανακλείνονται στο καβούκι τους.

Όντως για να πάρεις τα φάρμακα που σου έχει γράψει γιατρός για μία ασθένεια, δεν χρειάζεται να δηλώνεις το φύλο, όπως υποστηρίζουν συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος αντέδρασε διότι ο ΕΟΠΠΥ είχε 4 κατηγορίες «θήλυ», «άρρεν», «άλλο», «ακαθόριστο» (με παρέμβαση Άδωνι τα ξαναέκανε 2). Δε χρειάζεται.

Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω

Πηγές από τις Βρυξέλλες όμως μου είπαν ότι ακόμη και σε ευρωπαϊκές συμβάσεις έργων, υπάρχει πίνακας με περισσότερα από τα δύο φύλα. Δεν χρειάζεται για μία γέφυρα να δηλώσεις το φύλο σου. Είναι όμως θέμα συμπερίληψης. Περισσότερο όμως προσωπικά με ενόχλησε ότι μόλις αντέδρασε ο Σαμαράς που απειλεί τη ΝΔ εκλογικά, αν θα μπορούσε να ακυρωθεί ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια θα γινόταν και αυτό.

Είτε πιστεύει κάποιος τις μεταρρυθμίσεις είτε όχι. Ο Σαμαράς τουλάχιστον είναι συνεπής σε ό,τι πιστεύει, ανεξάρτητα από το αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του.