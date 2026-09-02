ΝΤΙΝ Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει κάνει επίσημα ποδαρικό, με τις ενημερωτικές κυρίως εκπομπές να έχουν πάρει θέσεις μάχης στα προγράμματα και να έχουν ριχτεί στην αρένα για να μαζέψουν τους τηλεθεατές στους καναπέδες τους. Τα μηνύματα, όμως, του προηγούμενου μήνα είναι κάτι περισσότερο από ανησυχητικά για τα επιτελεία των καναλιών. Ο Αύγουστος αποδείχθηκε σκληρός κριτής, αφού τα επίσημα στοιχεία της Nielsen αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα: τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου συγκέντρωσαν μόλις το 63,1% στο γενικό σύνολο και το 55,2% στο δυναμικό κοινό. Στοιχεία που αναδεικνύουν ότι το 36,9% του συνόλου και το 44,8% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη και απείχαν από τη θέαση της «κλασικής τηλεόρασης». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό το κύμα φυγής δεν μεταφράζεται απλώς ως «καλοκαιρινή ραστώνη», αλλά αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι στα επιτελικά γραφεία, αποδεικνύοντας ότι κάτι… σαπίζει στο «βασίλειο της… Τηλεμπανανίας»! Και αν οι αποφασίζοντες δεν αλλάξουν άμεσα ρότα, τότε, απαντώντας στο παραφρασμένο σεξπιρικό ερώτημα «Να βλέπει κανείς ή να μην βλέπει;», η συντριπτική πλειοψηφία θα κατευθυνθεί στο… να μην»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ «Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι;» λέει το γνωστό κλέφτικο τραγούδι, αλλά οι στίχοι «αχός βαρύς ακούστηκε, πολλά τουφέκια πέφτουν» ταιριάζουν κατάλληλα… με κάποια που συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο ΟΡΕΝ. Διορθώνω: με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στα παρασκήνια του ΟΡΕΝ, τα οποία ξεκινούν από… εξώδικα και θα ολοκληρωθούν με αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν εντός της ημέρας. Συγκεκριμένα, τις επόμενες ώρες ο γενικός διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, θα συναντηθεί τετ α τετ με τον Νίκο Στραβελάκη. Πάντως, αξίζει να αναφέρω ότι εδώ και δύο μέρες στο Ανοικτό Κανάλι κάποιοι κυκλοφορούν πιο… χαμογελαστοί, και ιδιαίτερα απέναντι στη Δέσπω… ε, λάθος, στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία έχει «δέσει» μάλιστα με τον Αντώνη Κρητικό που έχει… προσωρινά (?!?)… πάρει τη θέση του Στραβελάκη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλάζουμε θέση και θέαση και, για να πάρουμε μια βαθιά πολιτιστική ανάσα αισιοδοξίας μακριά από τη μικρή οθόνη, πάμε στη μεγάλη, όπου έκλεισε το πρωταγωνιστικό δίδυμο για την ταινία που θα αναφέρεται στον υπέροχο Νίκο Ξυλούρη. Τον σπουδαίο «Αρχάγγελο της Κρήτης», λοιπόν, θα ενσαρκώσει ο Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, ενώ το στήριγμά του, τη σύζυγό του Ουρανία, θα υποδυθεί η Βασιλική Τρουφάκου, ένα δίδυμο που μας προδιαθέτει για ερμηνείες αξιώσεων. Σενάριο και σκηνοθεσία υπογράφει το «χρυσό» δίδυμο της υπέροχης ταινίας «Ευτυχία», η Κατερίνα Μπέη και ο Άγγελος Φραντζής, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Νοέμβριο και με σκοπό η ταινία να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2027. Μία μεγάλη δουλειά για τη μεγάλη οθόνη…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επί τη ευκαιρία, επιστρέφουμε στη μικρή οθόνη, αλλά για να εκφράσω μία μεγάλη απορία: τι απόφαση έχει λάβει η διοίκηση της ΕΡΤ για τη μεταφορά της επιτυχημένης αμερικανικής σειράς «In Treatment»; Η πρόταση που έχει υποβληθεί για το ριμέικ είναι σε σενάριο της Κατερίνας Μπέη και σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, αλλά από τη δημόσια τηλεόραση κρατούν… ύποπτη σιγή ιχθύος. Εντάξει, έχω καταλάβει ότι στην… αισθητική των ιθυνόντων της δημόσιας τηλεόρασης είναι κάποιες… παρεΐστικες δουλειές, έστω και αν τελικά ορισμένες… τους οδηγούν σε δικαστικές διαμάχες! Η σπουδαία σειρά, όμως, πραγματεύεται θέματα ψυχικής υγείας και ένα τέτοιο μήνυμα σπασίματος ταμπού, που μέσω της μυθοπλασίας φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη και ανθρώπινη επαφή χωρίς προκαταλήψεις, θα ήταν παραπάνω από χρήσιμο ως προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης στο τηλεοπτικό κοινό. Εντάξει… ψιλά γράμματα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Υψηλές προσδοκίες επικρατούν στο STAR για την πορεία στους πίνακες τηλεθέασης του νέου κύκλου του «Greece’s Next Top Model». Στο κανάλι της Κηφισιάς είναι πολύ ευχαριστημένοι από τα εντυπωσιακά γυρίσματα, αλλά και το δέσιμο των μελών της Dream Team της Μόδας, δηλαδή των Ηλιάνας Παπαγεωργίου, Άγγελου Μπράτη, Λάκη Γαβαλά, Μπέττυς Μαγγίρα και Ζενεβιέβ Μαζαρί. Γι’ αυτό και σύντομα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, το ριάλιτι μόδας θα δώσει πάλι το «παρών» στην τηλεοπτική πασαρέλα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία… απουσία αναφέρεται το σημερινό κουίζ, που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά στους παρευρισκόμενους, για το μέλλον της συνεργασίας. Σε σύσκεψη υψηλών αξιωματούχων απουσίαζε βασικό στέλεχος του σταθμού, χωρίς να δοθεί… εύλογη δικαιολογία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δικαιολογημένα λοιπόν κάποιοι αναρωτιούνται μήπως ακολουθήσει ανακοίνωση ευχαριστιών… για τη συνεργασία…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ