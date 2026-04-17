Χωρίς φρένο η άνοδος τιμών στα ακίνητα

Συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο η αύξηση των τιμών πώλησης και των ενοικίων το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπως προκύπτει από δείκτη SPI του Spitogatos, αλλά και όπως θα πιστοποιούσαν όσοι αναζητούν στέγη. Η Θεσσαλονίκη-ενδεχομένως λόγω της γραμμής του Μετρό αλλά και του ότι διαχρονικά υπάρχουν πιο προσιτές τιμές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα- αποτελεί πρωταθλήτρια στην άνοδο τιμών. Ξεπέρασε την Αττική με αύξηση 9,7% στις πωλήσεις και 6,6% στα ενοίκια, έναντι 6,5% και 3,9% αντίστοιχα. Στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών για αγορά παραμένουν τα Νότια Προάστια (4.167 €/τ.μ.) και οι Κυκλάδες (4.000 €/τ.μ.), ενώ η Βουλιαγμένη κατέχει το ρεκόρ με 7.333 €/τ.μ. Να σημειώσουμε ότι παρότι αποτελεί την ακριβότερη περιοχή της Ελλάδας, η σύγκριση με κορυφαίους διεθνείς προορισμούς δείχνει ότι παραμένει “οικονομική” σε σχέση με το παγκόσμιο ultra-prime real estate, αλλά ανταγωνιστική με δημοφιλή ευρωπαϊκά θέρετρα. Για παράδειγμα, στο Μόντε Κάρλο η μέση ζητούμενη τιμή ανά τ.μ. ξεκινάει από 55.000 €, ενώ στο Πορτοφίνο διαμορφώνεται σε περίπου 11.240 €. Από τα 5.800 € και 5.500 € ξεκινούν οι τιμές στην Μαρμπέγια της Ισπανίας και τη Νίκαια της Γαλλίας αντίστοιχα. Μένοντας Ελλάδα, οι πιο οικονομικές αγορές εντοπίζονται στην Καστοριά (538 €/τ.μ.) και την Κοζάνη. Στις ενοικιάσεις, οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται επίσης στα Νότια Προάστια (13,3 €/τ.μ.) και τη Βουλιαγμένη (20,6 €/τ.μ.), ενώ οι χαμηλότερες στα Γρεβενά (3,9 €/τ.μ.). Στην Αττική, περιοχές όπως ο Υμηττός και ο Ταύρος παρουσιάζουν μεγάλη επενδυτική δυναμική, ενώ στη Θεσσαλονίκη η Καλαμαριά και το Κέντρο παραμένουν οι ακριβότερες ζώνες.

Τα supercars του Μαρτίου

Άλλες εποχές θυμίζουν τα στοιχεία Μαρτίου για τις ταξινομήσεις αυτοκινήτων, των οποίων ο συνολικός αριθμός αυξήθηκε κατά 18,2%, στις 25.722, σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. Κάποιοι φαίνεται να ζουν το απόλυτο αυτοκινητιστικό όνειρο. Μόνο μέσα στον Μάρτιο, στους ελληνικούς δρόμους βγήκαν 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin και 2 Bentley. Ακόμη και οι πιο σπάνιες Alpine και Alpina έδωσαν το «παρών» με μία ταξινόμηση η καθεμία. Η Toyota παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς με μερίδιο 13% και 1.902 νέα αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα, καταγράφεται και η επέλαση της κινεζικής BYD, η οποία με 292 ταξινομήσεις νέων οχημάτων κατάφερε να προσπεράσει παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Fiat (259) και η Ford (247). Στα λεωφορεία, η Menarinibus κυριαρχεί με μερίδιο 40,2% στην αγορά των καινούργιων. Στους δύο τροχούς, η Honda (19,2%) και η SYM (16,8%) δίνουν μια σκληρή μάχη σώμα με σώμα για την κορυφή. Τέλος, η Αττική παραμένει ο απόλυτος «πρωταθλητής», αφού εκεί ταξινομήθηκε πάνω από το 56% των συνολικών οχημάτων της χώρας (18.189 από τα 32.267).

Τι «βλέπει» η Eurobank Equities στην Allwyn

Την κάλυψη της Allwyn ξεκινά η Eurobank Equities, η οποία προτείνει σύσταση Hold» και τιμή-στόχο τα 13,4 ευρώ. Για το 2026, προβλέπεται ισχυρή ώθηση στα καθαρά έσοδα, τα οποία αναμένεται να αγγίξουν τα 5,2 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της PrizePicks. Το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται στα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αναμένονται στα 501 εκατ.ευρώ. Ωστόσο, το 2026 θα αποτελέσει το χαμηλότερο σημείο για τις ταμειακές ροές (FCFE) στα -1,1 δισ.ευρώ, εξαιτίας των μεγάλων εκροών για εξαγορές και πληρωμές αδειών, όπως στην Ιταλία.

Ανασταίνεται ο αγωγός Poseidon;

Ο αγωγός φυσικού αερίου Poseidon της κοινοπραξίας ΔΕΠΑ-Edison προοριζόταν αρχικά να μεταφέρει σε Ελλάδα και Ευρώπη το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. Το εγχείρημα σταδιακά «πάγωσε», καθώς το υψηλό κόστος της μεταφοράς θα καθιστούσε το αέριο μη ανταγωνιστικό σε σχέση με άλλες λύσεις. Πλέον, όμως, η προσπάθεια που γίνεται στο Βορειοδυτικό Ιόνιο για ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου δίνει πιθανώς νέα πνοή στο συγκεκριμένο έργο. Η Energean, διαχειρίστρια του Οικοπέδου 2 όπου θα γίνει γεώτρηση το 2027, διασαφήνισε ότι, εφόσον ανακαλυφθεί αέριο, μια από τις επιλογές είναι να εξαχθεί μέσω του Poseidon και του υφιστάμενου αγωγού TAP. Έτσι, ο Poseidon αποκτά πλέον ξανά προοπτική υλοποίησης, με διαφορετική μορφή από ό,τι στο παρελθόν.

Ανατροπή χρωμάτων στη λιανική του ρεύματος

Η ενεργειακή κρίση φαίνεται πως έχει φέρει τα πάνω κάτω στην προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι προμηθευτές επιχειρούν να προστατευτούν από τις αναταράξεις. Ο πίνακας της ΡΑΑΕΥ δείχνει ότι εξαφανίστηκαν τα τελευταία φθηνά μπλε τιμολόγια που υπήρχαν μέχρι πριν λίγο καιρό και είχαν τιμές κοντά στα 11-12 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Πλέον, οι τιμές τους ξεκινούν από τα 14,2 λεπτά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το χαμηλότερο πράσινο (14,16 λεπτά) είναι πλέον πιο φθηνό από το χαμηλότερο μπλε, ανατρέποντας έτσι μια κατάσταση που υπήρχε για πολύ καιρό.

Στροφή στην τεχνολογία ελέω… ΟΠΕΚΕΠΕ

Δορυφόροι, AI και νέες ψηφιακές χαρτογραφήσεις επιστρατεύονται πλέον στην υπηρεσία της σωστής απόδοσης των αγροτικών ενισχύσεων, σε μια προσπάθεια να «νοικοκυρευτούν» οι δηλώσεις και οι έλεγχοι στις καλλιέργειες. Το σχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέει άμεσα το πρόγραμμα μικροδορυφόρων με τον τρόπο που θα καταγράφονται οι εκτάσεις, θα γίνονται οι διασταυρώσεις και θα ελέγχεται η κατανομή των ενισχύσεων. Στον πυρήνα του μπαίνει νέος ψηφιακός χάρτης υψηλής ακρίβειας για όλη τη χώρα, αλλά και ετήσιος χάρτης καλλιεργειών που θα αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα και αλγορίθμους για να εντοπίζει αποκλίσεις ανάμεσα στις δηλώσεις και στην πραγματική εικόνα στο χωράφι. Αυταπόδεικτο πως η νέα αυτή φάση των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί ουσιαστικά επακόλουθο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ…

Δεν είναι για όλους η τεχνητή νοημοσύνη

Πάντως, αν και τα οφέλη της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας πλέον φτάνουν παντού (από τις αγροτικές ενισχύσεις μέχρι τις επιχειρήσεις) και η τεχνητή νοημοσύνη περνά σταδιακά από τη θεωρία στην πράξη, η ταχύτητα δεν είναι ίδια παντού. Έρευνα του ΟΟΣΑ καταγράφει ότι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά άνισα, με τις περισσότερες να περιορίζονται σε έτοιμες λύσεις και να σκοντάφτουν στο υψηλό κόστος, στον απαιτούμενο χρόνο εκμάθησης και εξειδίκευσης και στις ελλείψεις δεξιοτήτων από πλευράς του προσωπικού τους. Το συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται, αλλά η πλήρης και ασφαλής ενσωμάτωσή της από όλους παραμένει ανοιχτό στοίχημα.