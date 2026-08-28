Άρχισε η απόβαση της κυβερνητικής παράταξης στη Βόρεια Ελλάδα, με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση 5-6 Σεπτεμβρίου όπου θα κάνει ομιλία και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Η φετινή ΔΕΘ θα αποτελέσει όχι μόνο πολιτικό βαρόμετρο αλλά και μια πρόβα τζενεράλε των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων στο δρόμο προς τις εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας το 2027, εφόσον δεν υπάρξει κρίση με εθνικό θέμα που μπορεί να οδηγήσει σε κάλπες.

Κλίνατε δεξιά

Με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του 2024 όταν η ΝΔ κατέρρευσε από το 41% στο 28,3%, οι βασικοί της αντίπαλοι, στη βόρεια Ελλάδα, ήταν κυρίως τα μικρά δεξιά κόμματα τα οποία κατέγραψαν ποσοστά που ήταν σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που πήραν στην επικράτεια. Προς τα εκεί είχε τις μεγαλύτερες απώλειες και βεβαίως στον «καναπέ», τους νεοδημοκράτες που δεν ήθελα να ψηφίσουν γιατί ήταν δυσαρεστημένο το κόμμα τους, και προτίμησα να μείνουν στο σπίτι τους κάνοντας αποχή από τις κάλπες.

Ο Βελόπουλος

Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, στις ευρωεκλογές, πήρε εντυπωσιακά υψηλά σε εκλογικές περιφέρειες όπως:

Α Θεσσαλονίκης: 13.73%

Β Θεσσαλονίκης: 15,82%

Κοζάνης 11,42%

Πέλλας: 17,28%

Φλώρινας: 13,43%

Τα ποσοστά αυτά σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί. Η Καρυστιανού έχει πτώση. Το ίδιο και η Νίκη. Η Λατινοπούλου αντέχει.

Σαμαράς – Καραμανλής

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανακοίνωσε ακόμη το κόμμα του. Η θέση του κατά της συμφωνίας των Πρεσπών έχει απήχηση στη βόρεια Ελλάδα. Ο Κώστας Καραμανλής αναμφισβήτητα έχει μία μεγαλύτερη διείσδυση λόγω ονόματος. Η ΝΔ με ένα κόμμα Σαμαρά απέναντί της και με έναν Καραμανλή να θεωρείται δύσκολο να εκφραστεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχει δύο ακόμη μεγάλα προβλήματα να διαχειριστεί.

Τα αγκάθια

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της Βόρειας Ελλάδας σαφώς και συνδέεται με την ακρίβεια που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυρά. Θεωρείται επίσης ότι το κοινό είναι πιο συντηρητικό. Η woke ατζέντα με την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών, σε συνδυασμό με τα κηρύγματα πολλών ιερέων δίχασε. Η συμφωνία των Πρεσπών έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο.

Πιέσεις σε ΝΔ και ΕΛΑΣ

Πολλοί περίμεναν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ακυρώσει την συμφωνία, κάτι βέβαια που δεν γίνεται γιατί είχε τα χαρακτηριστικά διεθνούς συμφωνίας και η βόρεια Μακεδονία μπήκε και στο ΝΑΤΟ. Κάποιοι ηθελημένα ή όχι ξεχνούν ότι εάν υπογραφόταν από την κυβέρνηση Τσίπρα, όπως και έγινε, η ΝΔ ως κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να την ακυρώσει. Το είχε δηλώσει ο Μητσοτάκης και στην ΔΕΘ. Περίμεναν να βάλει βέτο. Που να βάλει όμως όταν η ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας παραμένει στάσιμη. Το αγκάθι παραμένει και μεγεθύνεται μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας. Για τον ίδιο λόγο ούτε η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ελπίζει σε υψηλά ποσοστά στη βόρεια Ελλάδα.

Οι κορδέλες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε την Πέμπτη την επέκταση του μετρό στη Μίκρα που ήταν μια γιορτή για τους Θεσσαλονικείς καθώς το βλέπουν να προχωράει, μετά από δεκαετίες που εγκαινιάζονταν τρύπες (επί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ), μουσαμαδένιες μακέτες (ΣΥΡΙΖΑ) κλπ. Στις αρχές του 2027 θα παραδοθεί και ο fly over. Ό,τι και να λένε η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Μέχρι τα εγκαίνια της ΔΕΘ δεκάδες υπουργοί και υφυπουργοί θα κάνουν περιοδείες από τον Έβρο μέχρι τη Δυτική Μακεδονία που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση με την απολιγνιτοποίηση.

«Θα ζηλέψουν»

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία γίνονται τα περισσότερα έργα από παντού, πολλές περιοχές μπορούν να ζηλέψουν» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος έχει αναλάβει την παρακολούθηση όλου του προγράμματος. «Από το 2020 έχουν κατευθυνθεί περισσότερα από 12 δισ. ευρώ στην Κεντρική Μακεδονία, περίπου 5 δισ. ευρώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και περίπου 4,5 δισ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία για έργα υποδομής και ενισχύσεις» τόνισε. «Στο τελευταίο ποσό περιλαμβάνονται και 1,38 δισ. ευρώ για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα της επιχειρηματικότητας. Οι συστάσεις εταιρειών Θεσσαλονίκη υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς αυξήθηκαν από 3.154 σε 6.926».

Πανστρατιά

Δεν είναι αυτή η πρώτη εκστρατεία με επίθεση φιλίας στη Βόρεια Ελλάδα της κυβερνητικής παράταξης. Ο πρωθυπουργός με κάθε ευκαιρία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω νομούς. Δεν ήταν τυχαία ούτε η επιλογή η πρωθυπουργική αποστολή από τη Θεσσαλονίκη να μεταβεί χθες το βράδυ στη Φλώρινα και να διανυκτερεύσει εκεί. Πριν την εκδήλωση στο μέγαρο μουσικής της Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός είχε κλειστή σύσκεψη με τους βουλευτές της Α και Β Θεσσαλονίκης, έχοντας έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη τον γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνου Κρανάκη, τον εξ απορρήτων του Θανάση Νέζη, τον διευθυντής της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τον επικεφαλής του οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη κα.

Τι φταίει;

«Δεν επιτρέπεται να υπολειπόμαστε στη Θεσσαλονίκη του μέσου όρου της επικρατείας, όταν γίνονται τόσα έργα και έχουν πέσει τόσα χρήματα» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους βουλευτές και υπουργούς που ήταν παρόντες. Πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Στράτος Σιμόπουλος απάντησε ότι τα ποσοστά έχουν βελτιωθεί αλλά η μάχη είναι δύσκολη. Σχολίασε μάλιστα σε συναδέλφους του ότι στα λίγα μέτρα από το σπίτι του είναι το ιατρείο της Καρυστιανού, λίγο πιο κάτω το γραφείο του Νατσιού της Νίκης, του Βελόπουλου, της Λατινοπούλου κα…. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος αλλά έρχονται και εκλογές και η Ν.Δ. παίζει τα ρέστα της.

Ζεσταίνουν τις μηχανές

Επικοινώνησα αυτές τις ημέρες με 3-4 από τους γνωστούς δημοκόπους. Ο ένας συνέχιζε τις διακοπές του, ο άλλος πήγε για λίγο στο γραφείο αλλά το προσωπικό επιστρέφει από τη Δευτέρα, ο τρίτος είναι στην Αθήνα αλλά η εταιρεία ανοίγει τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα λοιπόν θα αρχίσουν κάποιοι να κάνουν τις πρώτες μετρήσεις για να δουν το κλίμα πριν από την ΔΕΘ και να κάνουν τη σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα καταγραφούν μετά τις ομιλίες και εξαγγελίες. Οι δημοσκοπήσεις που θα γίνουν προς το τέλος του μήνα, όταν θα καθίσει η σκόνη, θα δείξουν μια πιο καθαρή εικόνα για την δυναμική που αναπτύσσει όχι, το κάθε κόμμα. Από τον Οκτώβριο πιθανό να έχουμε και το κόμμα Σαμαρά που θα δείξει τη νέα ανακατανομή της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνει και ο Κασιδιάρης που βγαίνει απ’ τη φυλακή και έχει καλέσει κόσμο απ’ έξω να τον υποδεχτεί!