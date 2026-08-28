ΝΤΙΝ Οι μηχανισμοί στα τηλεοπτικά επιτελεία έχουν ξεκινήσει να παίρνουν ξανά μπρος και από την ερχόμενη εβδομάδα οι μηχανές θα δουλεύουν στο φουλ για τη νέα σεζόν. Ωστόσο, η επιστροφή στην καθημερινότητα συνοδεύεται από μια διάχυτη νευρικότητα, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι… τώρα αρχίζουν τα δύσκολα! Μπορεί τα φώτα στα πλατό να ανάβουν το ένα μετά το άλλο, αλλά η αγωνία για τα νούμερα τηλεθέασης και τον επερχόμενο σκληρό ανταγωνισμό πλανάται ήδη απειλητικά στον αέρα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι κοινό μυστικό ότι η φετινή μάχη της τηλεοπτικής αρένας δεν θα έχει «αιχμαλώτους», καθώς τα εμπορικά πακέτα στενεύουν και οι απαιτήσεις των διοικήσεων για άμεσα αποτελέσματα δεν δίνουν καμία περίοδο χάριτος. Σε αυτό το ηλεκτρισμένο σκηνικό της μεγάλης επιστροφής, είναι σαφές ότι το φετινό survivor της μικρής οθόνης θα είναι ακόμα πιο αδυσώπητο και «θα πέσουν κορμιά» με τους δείκτες της Nielsen να κρίνουν την επιβίωση προγραμμάτων… και προσώπων…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, όλα αυτά δεν φαίνεται να απασχολούν την ΕΡΤ, αφού στο ραδιομέγαρο… δεν παίζουν «με το ψωμί τους». Έχοντας εξασφαλισμένο το ανταποδοτικό τέλος των πολιτών για να κάνουν παιχνίδι και να παίζουν μπαλίτσα, ελάχιστα τους ενοχλεί αν τρώνε αυτογκόλ στα νούμερα τηλεθέασης. Έτσι, ενώ θα έπρεπε να είναι όλα στρωμένα και ρυθμισμένα, ο διαγωνισμός για τους επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι νέοι γενικοί διευθυντές πρόκειται να τοποθετηθούν από τον επόμενο μήνα, παραλαμβάνοντας έτοιμα και αποφασισμένα τα προγράμματα από το «προηγούμενο καθεστώς», οπότε ουδεμία ευθύνη θα φέρουν για το τι θα συμβεί τη σεζόν που ξεκινά… και μπορεί να απολαμβάνουν το καφεδάκι τους! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κλείδωσε ότι ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» θα ολοκληρώνεται λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι. Οπότε είναι οριστικό ότι αμέσως μετά την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, δηλαδή στη μία ακριβώς, θα ξεκινά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του STAR με τον Γιώργο Ευγενίδη. Και για να προλάβω κάποια… ευφάνταστα σενάρια που θα σπεύσουν να δουν «τρύπα» στο μεσημεριανό πρόγραμμα του σταθμού, να τονίσω ότι δεν έχει πέσει στο τραπέζι του καναλιού η επιστροφή του «Shopping Star»… τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς! Για μετά… όλα μαγειρεύονται! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τα μαγειρέματα και τα γυρίσματα θα ξεκινήσει σύντομα ο Άκης Πετρετζίκης, ο οποίος είναι οριστικό ότι αυτή τη σεζόν θα είναι στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Παρά τις προσπάθειες στελεχών του ALPHA να τον «ψήσουν» για να παραμείνει στο δυναμικό τους, «ο πρώτος Έλληνας Master Chef» μάζεψε τα εργαλεία μαγειρικής του και κατηφόρισε προς το Φάληρο. Βέβαια, επειδή η «δέσμευση» με τον ALPHA είναι ακόμα σε ισχύ, αναμένεται πως θα καθυστερήσει σχετική ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για να μην τα κάνουν… άνω κάτω! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε κατάσταση… άνω κάτω και η «Κοινωνία Άνω Κάτω». Η βραδινή εκπομπή δεν έχει πάρει οριστικά το «πράσινο φως» από τη διοίκηση του ΟΡΕΝ, ενώ ακόμα αναζητείται η γυναίκα που θα βρεθεί δίπλα στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και τον Τάσο Ντούγκα. Δύο προτάσεις που έγιναν δεν έφεραν θετική απάντηση… για να μην πω ότι η μία εξ αυτών έφυγε τρέχοντας από το γραφείο του στελέχους… οπότε συνεχίζεται η αναζήτηση για το ποια θα εκφράζει τη «γυναικεία άποψη». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επίσης, δεν έχει «κλειδώσει» ούτε η παρουσία του Σταύρου Μπαλάσκα, καθώς τα στελέχη τον θέλουν και για μία νέα εκπομπή με θεματολογία γύρω από ιστορίες από το αστυνομικό δελτίο που έχουν απασχολήσει την κοινή γνώμη. Μαζί με τον… ειδικό αστυνομικό αναλυτή για τις… crime stories, επιθυμούν να είναι και η ποινικολόγος Εβίτα Βαρελά, ενώ αν η εκπομπή εγκριθεί τότε εξέχουσα θέση σε αυτήν… καίγονται να έχει ο έμπειρος Πάνος Σόμπολος που έχει υπογράψει εκατοντάδες ρεπορτάζ από το αστυνομικό δελτίο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σχετικά με μία υπογραφή είναι το σημερινό κουίζ, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή για το τέλος μιας συνεργασίας. Στέλεχος του σταθμού ανακοίνωσε σε συνεργάτη ότι η υπογραφή που έβαλε σε ιδρυτική διακήρυξη… που θεωρώ περιττό να εξηγήσω σε ποια αναφέρομαι… τον «στιγμάτισε» αρνητικά και «άντε γεια»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γιατί όσο κι αν κάποιοι θέλουν να το παίξουν… ανοικτά μυαλά, τελικά απαιτούν πιστοποιητικά… ιδίων κοινωνικών φρονημάτων…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ