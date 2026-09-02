Απόβαση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη όπου θα εορταστεί η επέτειος από την διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, με άρωμα Παπανδρέου. Οι διοργανωτές υπόσχονται ογκώδη συγκέντρωση και λυράρηδες στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολλές πράσινες σημαίες και παλμό, και ισχυρές δόσεις παπανδρεϊσμού, όπως τα παλιά καλά χρόνια. Με επίδειξη πυγμής στο «πράσινο νησί» θέλει να απαντήσει ο Ανδρουλάκης στον Τσίπρα που σήμερα -παραμονή της γιορτής του ΠΑΣΟΚ- επέλεξε να κάνει ομιλία στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας τους γενικούς άξονες του κόμματος του. Δέχτηκε δριμεία κριτική διότι παραβιάζει τα πρωτόκολλα αλλά αφού δεν είναι στη Βουλή το κόμμα του, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όπως δηλώνουν τα στελέχη του, και η εκπρόσωπος του Θεώνη Κουφονικολάκου. Η μάχη για την 2η θέση οδηγεί σε σύγκρουση ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ΕΛΑΣ. Όπως καταλαβαίνετε μέχρι τις κάλπες θα κλιμακώνεται προς άγραν ψήφων..

Παρών και ο Δούκας

Περίπου 80 στελέχη βουλευτές, μέλη του πολιτικού συμβουλίου, και πολλά τοπικά στελέχη, οργώνουν όλους τους νομούς της Κρήτης, από την Δευτέρα, δεν αφήνουν χωριό για χωριό. Το παρόν δίνουν ο Παύλος Γερουλάνος, η Άννα Διαμαντοπούλου αλλά και ο Χάρης Δούκας ο οποίος θα παραβρεθεί στην ομιλία Ανδρουλάκη στην Κρήτη και στην ΔΕΘ.

Τα «λεωφορεία της νίκης»

Νεαρή πολιτική συντάκτρια της Ελευθεροτυπίας είχα καλύψει την προεκλογική περίοδο του Κώστα Σημίτη το 2004 με τα «λεωφορεία της νίκης». Σε μια ένδειξη ταπεινότητας, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε να εγκαταλείψει τις πομπές αλά Τσαουσέσκου, με τις Mercedes των υπουργών και των τοπικών αρχόντων και εγκαινίασε τα «λεωφορεία της νίκης» στα οποία επέβαιναν ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, και ακολουθούσαν λεωφορεία με τα τοπικά στελέχη και τα ΜΜΕ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το πράσινο φως για κομβόι με ιδιωτικά Ι.Χ που ανεμίζουν σημαίες του ΠΑΣΟΚ και κορνάρουν ενώ ακούγεται από τα μεγάφωνα και το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου « θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι». Βέβαια όλα αυτά είναι και λίγο last century. Αλλά στην Κρήτη θα λειτουργήσουν ως ένα γερό ντοπάρισμα.

Πράσινο κάστρο

Στις ευρωεκλογές του 2024, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο κόμμα στις περιφέρειες Ηρακλείου με 26,41%, και Λασιθίου με 29, 37%, δεύτερο στο νομό Ρεθύμνης με 25 04% και τρίτο κόμμα στο νομό Χανίων με 14,62%. Το ποσοστό του στην επικράτεια ήταν 12,79%. Ο Ανδρουλάκης θα τονίσει ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί γνήσια συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης και θα επιχειρήσει να επαναπατρίσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν και προς τον Τσίπρα τον οποίο κατηγορεί για εξαρτήσεις από συμφέροντα και επαναλαμβάνει τα ερώτημα που βρήκε τα λεφτά.

Πλειοδοσία

Κορυφώνεται η μάχη των εξαγγελιών καθ´ οδόν προς την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την οποία εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 5/9. Οι πολίτες παρακολουθούν μια πλειοδοσία ελπίδας και μέτρων το κόστος των οποίων μοιάζει με ασανσέρ. Το κάθε κόμμα τα μετράει όπως θέλει και στο τέλος ο πολίτης θα κρίνει ποιος ήταν ο αξιόπιστος και ποιος τον κορόιδευε, αρκεί αυτό να μη γίνει αφού θα έχει απομακρυνθεί από το ταμείο (την κάλπη).

Στο σφυρί 13ος μισθός, 13η σύνταξη

Σε απάντηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της ΕΛΑΣ που υπόσχονται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους, η κυβέρνηση εξετάζει δύο σενάρια. Το ετήσιο επίδομα των 300€ που δίνεται περίπου στο 64% των συνταξιούχων, να επεκταθεί σε όλους και ταυτόχρονα να υπάρξει μία αύξηση– για παράδειγμα 100 € – παράλληλα με την ανακοίνωση ενός οδικού χάρτη που θα οδηγεί σταδιακά, στο ποσόν της 13ης σύνταξης μετά από 3-4 χρόνια. Η πρώτη δόση των αυξήσεων θα φανεί στις τσέπες των συνταξιούχων τον Νοέμβριο. Οι υπόλοιπες είναι και κάτι σαν υποσχετικές. Εάν ψηφίσουν την ΝΔ θα τα πάρουν αν όχι ας περιμένουν από τους άλλους σχολιάζουν οι γαλάζιοι.

Το ίδιο μοντέλο στο Δημόσιο;

Οι πληροφορίες του LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega, αναφέρουν ότι στο καλάθι της ΔΕΘ, εξετάζεται να υπάρχει ετήσια ενίσχυση και για τους δημόσιους υπαλλήλους, που υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές τα χρόνια των μνημονίων. Εξετάσετε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να εξαγγελθεί και οδικός χάρτης δόσεων μέχρι να συμπληρωθεί ο 13ος μισθός. Το επιχείρημα Μητσοτάκη είναι « το είπαμε το κάναμε» και ποντάρει στο ότι όντως ότι έχει εξαγγείλει στην οικονομία μέχρι στιγμής το έχει υλοποιήσει δεν το έχει παραπέμψει στις καλένδες. Εδώ η περίπτωση Τσίπρα του 2015 αποτελεί το πιο αρνητικό παράδειγμα.

«Τετραψήφιος»

Η φράση κυβερνητικού στελέχους για το πού θα πάει από την 1 Απριλίου 2027 ο κατώτατος μισθός, ήταν αποκαλυπτικός. «Και στην Ελλάδα θα έπρεπε να πλησιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον κατώτατο μισθό, να δηλώνουμε πλέον ότι είναι τετραψήφιος» δήλωσε χαρακτηριστικά στη στήλη. Δηλαδή να φτάσει τα 1000€. Ο πρωθυπουργός πρόσφατα ότι ο στόχος που είχε βάλει για τον κατώτατο μισθό ήταν να φτάσει τα 950 € το 2027. «Θα το ξεπεράσουμε» τόνισε. Ο κατώτατος σήμερα είναι στα 920 €, χαμηλότερος κατά 23% από τον μέσο όρο σε 22 χώρες της ΕΕ (οι άλλες δεν έχουν). Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά πάνω από 500.000 εργαζόμενους αλλά λειτουργεί ως ντόμινο και για επιδόματα τα οποία επηρεάζουν πάνω από 1 εκατομμύριο.

Οι «ευαγγελιστές»

Πολλά και κρίσιμα τα στοιχήματα της ΝΔ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στην παρουσία του στην ΔΕΘ. Γύρω στα 45 στελέχη, υπουργοί και βουλευτές οργώνουν τη Θράκη και την Μακεδονία για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης έως το 2030, ανά κοινωνική ομάδα και γεωγραφική περιοχή. Την παραμονή της άφιξης του πρωθυπουργού θα επικρατεί οργασμός εκδηλώσεων και στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων σε εκδήλωση με θέμα «Τοπικές κοινωνίες και βιώσιμη ανάπτυξη» θα μιλήσουν ο Άκης Σκέρτσος και ο Θανάσης Κοντογεώργης. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου θα μιλήσει για το δημογραφικό και στεγαστικό πρόβλημα, και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με θέμα «Πρόοδος για τη χώρα, προοπτική για όλους». Κυρίως θα εξηγήσει που θα βρει τα λεφτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ αλλά και για το πόσο σημαντικό είναι για μία χώρα όπως η Ελλάδα να αποπληρώνει νωρίτερα το χρέος της!

Επικοινωνιακές συμπληγάδες

Η ακρίβεια παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης. Τα μέτρα με τις μειώσεις τιμών σε περίπου 1700 προϊόντα δοκιμάζονται στην πράξη. Πολίτες διαμαρτύρονται ότι στο δίμηνο της απραξίας οι τιμές ανέβηκαν οπότε οι μειώσεις τις επαναφέρουν στα επίπεδα που ήταν. Υπάρχει δυσαρέσκεια και για το γεγονός ότι δεν δεν υλοποιήθηκε η πρόταση που έγινε από πολλούς οι ετικέτες να δείχνουν την πορεία της τιμής ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι. Υπάρχουν αρκετοί που βλέπουν μια διακριτή μείωση αλλά ρωτάνε γιατί έγινε τώρα αυτή η εθνική συμφωνία της κυβέρνησης με την αγορά και όχι μήνες πριν. Καυτή πατάτα η ακρίβεια. Ελάχιστα στελέχη βγαίνουν μπροστά στα ΜΜΕ. Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος ως πρώην δημοσιογράφος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας και είναι από τους ελάχιστους που βάζουν πλάτη. Η συντριπτική πλειοψηφία πετάει την καυτή πατάτα στον υπουργό ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ο οποίος με τη σειρά του δεν θέλει να τον αποκαλούν υπουργό της ακρίβειας.