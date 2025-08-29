ΝΤΙΝ Το ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί τη νέα σεζόν θα δώσουν μεγάλο μέρος του προγράμματός τους στη μυθοπλασία είναι περιττό να το αναφέρω. Με μία γρήγορη μέτρηση, οι παραγωγές μυθοπλασίας για τη νέα σεζόν 2025-26, ξεπερνούν τις 30 και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο αριθμός αυτός είναι… υπερβολικός για τα τέσσερα ιδιωτικά κανάλια (ALPHA, ΑΝΤ1, MEGA, STAR) και τη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ, ERTFLIX), καθώς τα υπόλοιπα εθνικής εμβέλειας (OPEN, ΣΚΑΪ) δεν έχουν… τουλάχιστον προς το παρόν… κάποια ελληνική σειρά στα προγράμματά τους. Βέβαια, αν δεν υπήρχε η σημαντική χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας), τότε μπορεί συνολικά να μην συμπλήρωναν… διψήφιο νούμερο. Και μην βιαστείτε να… κατηγορήσετε «πού πηγαίνουν τα λεφτά μας!» γιατί η επιδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης πολιτισμού και τέχνης στα οπτικοακουστικά Μέσα. Το ότι για τη «στήριξη στον πολιτισμό» δεν υπάρχουν… αισθητικά κριτήρια δεν σημαίνει ότι ευθύνονται όσοι έχουν το «μαχαίρι», οπότε νομότυπα επιδοτούνται και παραγωγές… τέχνης (;!;), όπως οι «Οικογενειακές ιστορίες»! Οι σειρές πάντως και τη φετινή σεζόν περιλαμβάνουν πάθη, δράματα και ατμόσφαιρα εποχής, ενώ ορισμένες θα έχουν γέλιο… έστω κι αν αυτός δεν είναι ο αρχικός και θεματικός… σκοπός τους. ΝΤΑΝ

Με σκοπό να προλάβουν τελικά τον Σεπτέμβριο να βγάλουν τον νέο κύκλο του Voice εργάζεται πυρετωδώς από χθες ο μηχανισμός της Acun Medya υπό το… ανήσυχο βλέμμα του ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερα χθες αποκλειστικά στο Newsit.gr, υπήρξαν διάφορα οικονομικά προβλήματα στην εταιρεία παραγωγής που, μετά από παροχή δανείου, φαίνεται ότι βρίσκουν τον δρόμο τους με πληρωμές που έγιναν για μέρη των οφειλών. Έτσι, τα κάστινγκ συνεχίζονται με σκοπό μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να γίνουν περισσότερα, μπας και προλάβουν να ξεκινήσουν γυρίσματα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Βέβαια, ο τελικός προγραμματισμός για το πότε θα γίνει η επιστροφή του talent show θα εξαρτηθεί από την πορεία του Exathlon, που κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου. Αν το «αθλητικό τηλεοπτικό event» κάνει… παιχνίδι στους πίνακες τηλεθέασης, τότε δεν θα… επισπεύσουν το Voice. Βέβαια, τα… μαντάτα από τον Άγιο Δομίνικο είναι αισιόδοξα, έστω κι αν κάποιοι έχουν εκφράσει… δυσαρέσκεια για τις πολλαπλές επαναλήψεις που χρειάζεται να κάνει ο παρουσιαστής του, Γιώργος Καράβας. Πάντως, ακόμα και οι… αντιρρησίες επισημαίνουν ότι το πρώην μοντέλο… το παλεύει! Εντάξει… κανείς δεν γεννήθηκε παρουσιαστής και, για να λέμε και την πλήρη αλήθεια, έχουν τον τίτλο και κάποιοι που καλύτερα… να μην ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο…!

Τα κεφάλια μέσα από την ερχόμενη εβδομάδα για τους περισσότερους συντελεστές των ψυχαγωγικών εκπομπών, με αρκετούς από αυτούς να γνωρίζουν πως πρέπει να σηκώσουν μανίκια… γιατί, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα σηκώσουν τις τηλεθεάσεις των εκπομπών τους. Θα το αναφέρω πάντως για μία ακόμα φορά: ότι περισσότερο από το 40% του κοινού απέχει από τα εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικά κανάλια γενικού περιεχομένου θα έπρεπε να έχει ανησυχήσει τους ιθύνοντες και να μην σφυρίζουν αδιάφορα…!

Διάφορες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες εντάσσει ο Όμιλος ΑΝΤ1, με μία από αυτές να είναι… σπόνσορινγκ και μάρκετινγκ σε ινφλουένσερς. Το… ιντέλιτζεντ τμήμα του Ομίλου θα ασχολείται με την προβολή, προώθηση και εύρεση αναθέσεων (δηλαδή διαφημίσεων προϊόντων) στα πρόσωπα που θα έχει στο δυναμικό του, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό μου θυμίζει και μία παλαιότερη… καινοτομία του Ομίλου με ένα απλικέισιον στο οποίο διάφοροι σελέμπριτις εύχονταν… κατόπιν αμοιβής βεβαίως, βεβαίως… αλλά δεν γνώρισε «λαμπρή επιχειρηματική πορεία». Ε, ναι… ό,τι να 'ναι…!

Είναι η ώρα για το σημερινό κουίζ: έντονη λογομαχία είχε στέλεχος του σταθμού με βασικό συντελεστή παραγωγής μυθοπλασίας, όταν ο συντελεστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, αλλά και τους φόβους του για το αποτέλεσμα.

Επειδή το στέλεχος το έπαιζε πάλι… αφ' υψηλού, ο συντελεστής αποχώρησε, αρνούμενος να χρεωθεί το… χαμηλής αισθητικής αποτέλεσμα, όπως το χαρακτήρισε, και την έκανε για αλλού…!