Το Voice σε αναμονή: Η κρίση στην Acun Medya φέρνει πονοκέφαλο στον ΣΚΑΪ

Έντονη ανησυχία στον ΣΚΑΪ για ένα αποδεδειγμένα δυνατό όπλο του στη μάχη της τηλεθέασης, το Voice, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία παραγωγής, η Acun Medya.

Να αναφέρω ότι η τουρκική εταιρεία παραγωγής, που επί σειρά ετών έχει στενή και αποκλειστική συνεργασία στη χώρα μας με τον ΣΚΑΪ, τους τελευταίους μήνες και μετά από τηλεοπτικές επενδύσεις σε άλλες χώρες, έχει χάσει αρκετά χρήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε παραγωγές της, όπως το Floor, και για αυτό το τηλεπαιχνίδι έγινε τελικά με παραγωγή του ΣΚΑΪ. Επίσης, όσον αφορά το Voice, η Acun Medya δεν μπόρεσε να ανανεώσει τα δικαιώματα του talent show και έτσι αυτά, από την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια, πέρασαν στον ΣΚΑΪ, που δεν θέλει να το χάσει από το πρόγραμμά του.

Ωστόσο, η παραγωγή του Voice τη φετινή σεζόν είναι υποχρέωση της Acun Medya, αλλά η προετοιμασία του έχει «παγώσει», προκαλώντας ανησυχία στο κανάλι του Φαλήρου, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό του θα επέστρεφε στον αέρα μέσα στον Σεπτέμβριο. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας στην Ελλάδα αγωνιούν ότι θα παραμείνουν για δεύτερο μήνα απλήρωτοι, ενώ συνεργάτες (με μπλοκάκια και τιμολόγια) περιμένουν αρκετούς μήνες να περάσουν από το ταμείο.

Ως εκ τούτου η… στάση πληρωμών έχει οδηγήσει και σε μερική στάση εργασιών για το Voice, με τους μηχανισμούς να κινούνται αργά ενώ θα έπρεπε έως τώρα να έχουν γίνει πολύ περισσότερα casting ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν γυρίσματα.

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΣΚΑΪ είναι ότι από την Κυριακή θα είναι στον αέρα το Exathlon, του οποίου την παραγωγή έχει η Acun Medya, οπότε αποτελεί… μοχλό πίεσης από την τουρκική εταιρεία στο κανάλι του Φαλήρου για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει μεταξύ των δύο πλευρών δεν σταματούν εδώ, καθώς με τον έως τώρα προγραμματισμό του ΣΚΑΪ, στις αρχές της νέας χρονιάς επιθυμεί να επιστρέψει στον αέρα το Survivor, γεγονός που ενισχύει τη… φαρέτρα της εταιρείας παραγωγής στις οικονομικές διαπραγματεύσεις και απαιτήσεις της από το κανάλι του Φαλήρου.

Το κρίσιμο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν θα μπορέσει το κανάλι να καλύψει τα χρήματα που επιθυμεί η εταιρεία παραγωγής ώστε να μπορέσει κι αυτή να καλύψει τις υποχρεώσεις της ή αν θα υπάρξει ανατροπή στον έως τώρα σχεδιασμό του σταθμού, αρχής γενομένης με το Voice. Σύμφωνα, πάντως, με έγκυρες πληροφορίες μου, η συνεργασία… και κυρίως το οικονομικό της μέρος… με την Acun Medya βρίσκεται σε προτεραιότητα στο τραπέζι του ΣΚΑΪ, με στόχο να βρουν τρόπους να το καλύψουν… έστω κι αν παγώσουν άλλα σχέδιά τους…!

Βέβαια, αξίζει να αναφέρω ότι, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου, και η τουρκική εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειές της και, στο πλαίσιο αυτό, έχει αιτηθεί δάνειο ώστε να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της, κάτι που φαίνεται να έχει θετική έκβαση, δρομολογώντας… τουλάχιστον προς το παρόν… θετικές εξελίξεις….!