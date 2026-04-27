ΝΤΙΝ Διανύουμε περίοδο έντονου παρασκηνίου στο τηλεοπτικό τοπίο. Με συμβόλαια κορυφαίων ονομάτων να λήγουν ή να βρίσκονται σε φάση αναθεώρησης, η κατάσταση θυμίζει «ποδοσφαιρική μεταγραφική περίοδο», με τα στελέχη των καναλιών να αναζητούν αυτούς που θα παίξουν καλή μπάλα και θα γεμίσουν τις κερκίδες τους. Και με δεδομένο ότι η επόμενη χρονιά θα έχει κι έντονη πολιτική επικαιρότητα, η αναζήτηση δεν γίνεται για πρόσωπα που αφορούν μόνο την ψυχαγωγία…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μετά την «έκρηξη» που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην εγχώρια παραγωγή μυθοπλασίας, μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού έχει γίνει αρκετά απαιτητική στις επιλογές της, γυρίζοντας πλάτη (κανάλι) σε ακριβές σειρές με προβλέψιμα όμως σενάρια, ενώ αναζητά και άλλα είδη ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστική είναι η επιτυχία στους πίνακες τηλεθέασης του «Your Face Sounds Familiar», με το δεύτερο live του όχι μόνο να βρίσκεται ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης, αλλά να αυξάνει τη δυναμική του, σημειώνοντας 22,9% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 22,3% στο δυναμικό κοινό. Με το show μεταμορφώσεων ο ΑΝΤ1 δημιούργησε «οικογενειακή ζώνη», κάτι που είχε εκλείψει τα τελευταία χρόνια, όπου κυριαρχούσαν τα ριάλιτι συγκρούσεων. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Βέβαια, τα πιο ενδιαφέροντα «ριάλιτι συγκρούσεων» δεν προβάλλονται πάντα στους δέκτες μας, αλλά λαμβάνουν χώρα ακόμα και στους διαδρόμους και τα εσωτερικά των καναλιών. Συχνά, μάλιστα, η αναπαραγωγή και δημοσιοποίηση εντάσεων επιδιώκεται από τους ίδιους τους «πρωταγωνιστές» τους. Είπαμε: μεταγραφική περίοδος, οπότε ορισμένοι πασχίζουν να αποδείξουν ότι μπορούν να φορέσουν τη «φανέλα», χωρίς να διστάσουν να τη… λερώσουν, τροφοδοτώντας την ειδησεογραφία με τεχνητές κρίσεις και τον τηλεοπτικό αέρα με προσβλητικές θέσεις και απόψεις. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Είναι γνωστή η κραταιά θέση του ενημερωτικού τομέα στο ΟΡΕΝ και για αυτό στο κανάλι της Παιανίας περιμένουν τις κινήσεις του ισχυρού… όχι μόνο στον τομέα της ενημέρωσης… στελέχους του, Χρήστου Παναγιωτόπουλου, για να αποφασίσουν τι μπορεί να γίνει στην ψυχαγωγία. Βέβαια, ακούγοντας δηλώσεις όπως της Modern Cinderella, που διευκρίνισε πως δεν έκανε μόνο έναν χρόνο συμβόλαιο με το κανάλι, τότε δεν βλέπω και πολλά… ανοικτά περιθώρια επιτυχίας. Η τηλεόραση είναι «μαραθώνιος» και όχι στόρι στα σόσιαλ, όπως και η τηλεθέαση δεν έχει σχέση με την «κίνηση» σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η εκπομπή πάντως, του ψυχαγωγικού τομέα, που φαίνεται να παίρνει το «πράσινο φως» είναι η «Κοινωνία Άνω Κάτω». Βέβαια, οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν τον επόμενο μήνα, αλλά η πορεία της εκπομπής… σε σχέση με τις υπόλοιπες ψυχαγωγικές του σταθμού… της δίνει προβάδισμα για την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα πολλά παίζουν, αφού μαθαίνω ότι για ορισμένα συμβόλαια αναζητούνται… παραθυράκια για ομαλό «διαζύγιο». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μιας και τον τελευταίο καιρό έχουν φουντώσει… ξανά… οι φήμες που θέλουν τη Ζέτα Μακρυπούλια να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1 για ανανέωση ή όχι της συνεργασίας τους, να αποσαφηνίσω πως η παρουσιάστρια έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με το κανάλι του Αμαρουσίου, οπότε όλα τα υπόλοιπα… είναι για να λένε! Απλά έτσι προλαβαίνω τυχόν σενάρια του στιλ «θρίλερ με το Moments», αφού είναι σίγουρο πως η εκπομπή θα συνεχίσει -ευτυχώς- και την επόμενη σεζόν! Αλλά για να μην αγνοήσω «τον ελέφαντα στο δωμάτιο», θα πω ότι ακόμα είναι αβέβαιο το μέλλον του «Ρουκ Ζουκ», οπότε οι δύο πλευρές θα κάνουν σύντομα συνάντηση… και για άλλα ενδεχόμενα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Για ενδεχόμενη συνεργασία το σημερινό κουίζ, που αφορά πολύ γνωστή και αγαπητή ηθοποιό, η οποία συναντήθηκε με στέλεχος σταθμού προκειμένου να συζητήσουν για την παρουσίαση εκπομπής. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αν τελικά επιτευχθεί συμφωνία, τότε θα έχει… διπλό ρόλο την επόμενη σεζόν: ως ηθοποιός και ως παρουσιάστρια… αλλά σε διαφορετικές τηλεοπτικές στέγες! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ