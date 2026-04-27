Με μια πρόταση που ανέτρεψε τα δεδομένα και διέψευσε τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε για γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο πρόεδρος έκρινε ότι ο Κώστας Τσουκαλάς είναι αναγκαίο να κρατήσει την θέση του εκπροσώπου όπου τα πάει καλά. Δεν προχώρησε ούτε το σενάριο για Μάντζο γραμματέα και 3η θέση στο Επικρατείας. Ο Βαρδακαστάνης στέλνει ηχηρό μήνυμα συμπεριληπτικότητας αλλά αρκετοί στην Κεντρική Επιτροπή σχολίασαν το εάν θα μπορέσει να οργώσει την Ελλάδα προεκλογικά καθώς ασχολείται πολύ με το αναπηρικό κίνημα και ταξιδεύει και στο εξωτερικό. Ο Βαρδακαστάνης συγκεντρώνει, όμως, την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων και ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου τα πήγε καλά. Όλοι οι ρόλοι στην πράξη δοκιμάζονται. Το ίδιο ισχύει και για τον Γραμματέα.

Προεκλογικός αγώνας!

Γύρω στη μιάμιση ώρα είχαν στην διάθεση τους τα μέλη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη μέχρι την ψηφοφορία για το Πολιτικό Συμβούλιο, οπότε πλημμύρισαν τις ταβέρνες και τα καφέ γύρω από το Κάραβελ. Σε ένα τραπέζι ήταν ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Χριστίνα Στάρακα, ο Πέτρος Παππάς και άλλοι, σε άλλο η Ευαγγελία Λιακούλη με κυρίες από την Λάρισα, ο Ανδρέας Πουλάς πήγε για σουβλάκια κλπ. Από όλους περνούσαν και χαιρετούσαν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για το Πολιτικό Συμβούλιο. Η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Κώστας Τσουκαλάς, η Μιλένα Αποστολάκη κα. Είχε προηγηθεί μαραθώνιος προσωπικών τηλεφωνημάτων. Έχει σημασία η θέση εκλογής. Το κλίμα ήταν καλό. Γενικά το ΠΑΣΟΚ μαθαίνω ότι στέλνει μηνύματα ενότητας και ακμαίου ηθικού!!

Είναι δυνατός

Κρίσιμη είναι αυτή η εβδομάδα για την εξέλιξη της υγείας του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη που έπαθε βαρύ εγκεφαλικό την ώρα του πρωινού καφέ, πριν από 13 ημέρες. Η ζωή του σώθηκε. Η πρώτη καθοριστική μάχη κερδήθηκε. Η κατάσταση της υγείας του παρέμεινε σταθερή αυτές τις ημέρες που κι αυτό είναι σημαντικό σε τόσο σοβαρές περιπτώσεις. Σιγά – σιγά θα αρχίσει να φαίνεται η εικόνα, για το αν άφησε κάτι πίσω του το αιμορραγικό

εγκεφαλικό. Είναι δυνατός ο Μυλωνάκης. Θα δώσει ό,τι μάχες χρειάζονται ακόμη.

Ενοχλημένος

Σφόδρα ενοχλημένος είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από όσους διακινούν σενάρια αντικατάστασης του Μυλωνάκη στην θέση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. «Θα τον περιμένω να επιστρέψει» φέρεται να τόνισε σε στενούς του συνεργάτες, όπως αποκάλυψε το LiveNews με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο MEGA. Ούτε θα μοιράσει τις αρμοδιότητες του. Ό,τι χρειάζεται θα καλύπτεται κατά περίπτωση.

«Γειά σου μπασκετμπολίστα»

Στους διαδρόμους του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών συναντήθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πέρα από τις κόντρες υπάρχει και η πολιτική ευγένεια. «Γειά σου μπασκετμπολίστα» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον πανύψηλο Παύλο Μαρινάκη (2.02). Εκείνος του ανταπέδωσε τον χαιρετισμό χαμογελώντας. Ο Μαρινάκης έπαιζε στην ομάδα της Απολλωνιάδας όταν κέρδισε τη συμμετοχή της στα τελικά του πανελλήνιου πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΣΚΑ. Τραυματίστηκε σοβαρά στους χιαστούς και εγκατέλειψε το μπάσκετ. Τον κέρδισε η νομική και η πολιτική.

Μπλόκο στην ανωνυμία

Η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μπλόκο στην ανωνυμία των social media απασχόλησε και τις συνομιλίες Μητσοτάκη – Μακρόν. Ο Παύλος Μαρινάκης θεωρεί ότι πρέπει να αρθεί η ανωνυμία των λογαριασμών στα social media. Όποιος ανοίγει έναν λογαριασμό να δίνει κανονικά τα στοιχεία κι ας μετά χρησιμοποιεί ψευδώνυμο. «Επιμένω ξανά και ξανά στην ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο» δήλωσε ο Μαρινάκης στο Φόρουμ Δελφών. «Όχι για την άρση της ψευδωνυμίας, αλλά να ξέρει ο καθένας ότι πίσω από κάθε προφίλ κρύβεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος» τόνισε. «Όποιος δεν διαπράττει κάποια παρανομία δεν έχει να φοβάται τίποτα».

Deepfakes

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου που συμμετείχε στο ίδιο πάνελ συμπαρατάσσεται με αυτήν την άποψη. Για να προχωρήσει χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Αυτό που γίνεται με την ανωνυμία, τα προβλήματα των deepfakes θα είναι μεγάλη πρόκληση για όλους, ιδίως για όσους έχουμε εκλογές μπροστά μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο στόχος είναι να μπει φρένο στη δολοφονία χαρακτήρων, και στις ψευδείς ειδήσεις που αναπαράγονται χωρίς έλεγχο.

«Πειραγμένες εκλογές»

Νοθευμένες εκλογές δεν υπήρξαν το 2023, δήλωσε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης, συμμετέχοντας σε πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών. «Απαντώ καθαρά, όχι» δήλωσε. «Ωστόσο, αναφορικά με το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ του 2023, ναι ήταν πειραγμένες οι εκλογές… αλλά ήταν πειραγμένες μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι βάση σχεδίου αλλά εκ των πραγμάτων, εξαιτίας δηλώσεων, συμπεριφορών και πρωτοβουλιών που πολλές αναφέρονται στην “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα» όπως ανέφερε. Αιχμές για την υπονόμευση που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκ των έσω και η οποία οδήγησε στο 17% των ευρωεκλογών, όπως υποστήριξε και ο Τσίπρας, άφησε ο Ραγκούσης ο οποίος όπως φαίνεται οδεύει προς την Αμαλίας! «Θα αποφασίσω τι δρόμο θα ακολουθήσω αφού πρώτα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει τις αποφάσεις του» δήλωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Προσβλητικό για τον Δούκα»

Σαφείς αποστάσεις από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την θέση του υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, πήρε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος στους Δελφούς. «Ότι έλεγε το ΠΑΣΟΚ όταν καταψήφισε την Συμφωνία, ισχύουν και σήμερα» δήλωσε. «Δεν άλλαξε κάτι με την εφαρμογή της Συμφωνία» τόνισε. Όσον αφορά στον Δούκα πρόσθεσε ότι «είναι κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έχει την δική του άποψη για την Συμφωνία των Πρεσπών αλλά είναι προσβλητικό να λένε κάποιοι ότι λόγω αυτής της άποψης του είναι πιο κοντά στον Τσίπρα».

Όλο και πιο κοντά…

Καφέ στο ξενοδοχείο Αμαλία στους Δελφούς έπιναν ο διαγραμμένος από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ όχι όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ και την ομάδα της ευρωπαϊκής αριστεράς ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με το πουλέν του ΠΑΣΟΚ, τον Λευτέρη Καρχιμάκη. Το κλίμα ήταν πολύ φιλικό. Υπέρ μιας ενιαίας προοδευτικής παράταξης που θα κερδίσει το «καθεστώς Μητσοτάκη», τάχθηκε η Θεοδώρα Τζάκρη στο Φόρουμ των Δελφών. Φαραντούρης και Τζάκρη έχουν κλείσει την μεταγραφή τους στο ΠΑΣΟΚ. Η Τζάκρη εκλέγεται 23 χρόνια βουλευτής και η προσωπική της εκλογική δύναμη είναι μεγαλύτερη του ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα όπου εκλέγεται πρώτη βουλευτής με διαφορά.

Στις 7 Μαΐου

Αναβλήθηκε για τις 7 Μαΐου η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου αλλά ακολουθεί πρωτομαγιά. Στις 15-17 Μαΐου γίνεται το συνέδριο της ΝΔ. Μπορεί να είναι και ένας λόγος να γίνει μασάζ όπως στις άρσεις ασυλίας που η ΚΟ ήταν μπετόν αρμέ, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν. Το συνέδριο θα σημάνει στην ουσία την έναρξη του προεκλογικού αγώνα και ο στόχος είναι να πέσουν οι τόνοι μέχρι τότε…