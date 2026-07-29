ΝΤΙΝ Η μέχρι πρότινος «θερινή ραστώνη», αυτό το καλοκαίρι αποτελεί άγνωστη λέξη για αρκετά τηλεοπτικά επιτελεία, τα οποία έχουν επιδοθεί σε μια αδυσώπητη παρτίδα σκάκι για γερά νεύρα, όπου κάθε κίνηση στη σκακιέρα μπορεί να προκαλέσει ντόμινο ανατροπών. Οι ψίθυροι που διαπερνούν τους διαδρόμους των μεγάλων σταθμών δεν είναι πια απλές εικασίες, αλλά προάγγελοι δομικών ανακατατάξεων, με ονόματα πρώτης γραμμής να βρίσκονται στο επίκεντρο ανεπίσημων βολιδοσκοπήσεων. Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και η ομίχλη γύρω από τις τελικές αποφάσεις πυκνώνει, ενώ το μόνο βέβαιο είναι ότι ο χάρτης της νέας περιόδου σχεδιάζεται από την αρχή με απρόβλεπτες αλλαγές και εξελίξεις…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στον σχεδιασμό της νέας πρωινής ενημερωτικής εκπομπής προχωρά η διοίκηση του ΑΝΤ1. Χθες μάλιστα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, έγινε και η πρώτη εμφάνιση του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη στις εγκαταστάσεις του σταθμού, επισημοποιώντας… έστω και ανεπίσημα… ότι αυτοί θα είναι οι δύο παρουσιαστές της. Έτσι, την επόμενη σεζόν οι δύο δημοσιογράφοι που αποχώρησαν από τον ΣΚΑΪ θα λένε «Καλημέρα Ελλάδα» από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, καθώς είναι οριστικό ότι ο σταθμός του Αμαρουσίου θα κρατήσει τον τίτλο, που αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό brand στη ζώνη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ «Κλείδωσε» ο τίτλος για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζουν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στον ΣΚΑΪ. Αφού δεν μπόρεσαν να πάρουν από την ΕΡΤ το «Στούντιο 4» -που ανήκει στη δημόσια τηλεόραση και θα παρουσιάζουν φέτος η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο- η Νάνσυ και ο Θανάσης αποφάσισαν να καλωσορίζουν καθημερινά τους τηλεθεατές μέσα από το «Στούντιο στις 3». Όπερ σημαίνει πως η εκπομπή τους θα ξεκινά αυτή την ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι… για να μην αφήσουν και περιθώρια… στον ανταγωνισμό της δημόσιας τηλεόρασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και βρεθήκαμε στον ΣΚΑΪ, θεωρείται πως είναι οριστική η συμφωνία του Σταύρου Θεοδωράκη με τον σταθμό του Φαλήρου, παρότι ο ALPHA μπήκε ξανά στην παρτίδα «σκάκι». Το πακέτο συμφωνίας με τον δημοσιογράφο περιλαμβάνει την παρουσίαση των «Πρωταγωνιστών» του, αλλά και σχολιασμό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ εκτιμάται ότι θα αποκτήσει και θέση στο μικρόφωνο του ΣΚΑΪ FM. Βέβαια, ο ALPHA έχει κάνει σοβαρή… και πιεστική αντιπρόταση, αλλά δύσκολο να ξεγραφούν οι πρώτες υπογραφές που έχουν πέσει με το Φάληρο, οπότε υπάρχει… εμπλοκή στο να ανατραπεί η συμφωνία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εμπλοκή και ανατροπή… εις διπλούν για τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» του ΟΡΕΝ. Ενώ το τηλεπαιχνίδι έχει πάρει το «πράσινο φως» από τη διοίκηση του σταθμού για την ερχόμενη σεζόν, η απόφαση να μεταφερθεί στο πρόγραμμα του σαββατοκύριακου οδήγησε τη Μαρία Μπακοδήμου να αποχωρήσει από το «τιμόνι» του. Επικρατέστερος για την παρουσίαση ήταν ο Τάσος Τρύφωνος, αλλά επειδή ανήκει στο δυναμικό του ALPHA Κύπρου και το ΟΡΕΝ αναμεταδίδεται στο νησί της Αφροδίτης από το OMEGA, δεν μπορούσε να βρίσκεται ταυτόχρονα στις συχνότητες δύο ανταγωνιστικών σταθμών. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έτσι λοιπόν, κλείδωσε πως το τηλεπαιχνίδι θα παρουσιάζει ο Τάσος Δούσης, με τον οποίο κιόλας τα στελέχη του ΟΡΕΝ ήθελαν να διευρύνουν τη συνεργασία τους, πέρα από τις ταξιδιωτικές «Εικόνες». Άλλωστε, όπως έχω αναφέρει, η προσπάθειά του για καθημερινή σατιρική εκπομπή δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, οπότε ο «Αδύναμος» ήταν η πιο δυνατή λύση… για όλες τις πλευρές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τελικά, αυτά συμβαίνουν όταν στα κανάλια παίζουν σκάκι με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες: τα πιόνια ζαλίζονται από τη ζέστη, οι βασιλιάδες χάνουν τον θρόνο τους και πύργοι μετακομίζουν… ή πέφτουν…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ