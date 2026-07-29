Περίεργα πράγματα συμβαίνουν αυτές τις ημέρες.

Στις Βρυξέλλες κατέληξαν τελικά, τουλάχιστον προς το παρόν, στο 21ο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας.

Παραδόξως όμως συνέβη κάτι πρωτοφανές με την Ελλάδα, η οποία όπως είναι γνωστό από παλιότερες επίσημες δηλώσεις «βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία» για λογαριασμό της Ουκρανίας. Λοιπόν η απόφαση στις Βρυξέλλες μετά από την σταθερή και επίμονη αντίθεση της Αθήνας κατέληξε με μία «εκκωφαντική» εξαίρεση.

Ποια είναι αυτή; Η εξαίρεση λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα, παρ’ ότι «βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία» (σε ελάχιστες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχει ακουστεί ανάλογη δήλωση), θα μπορεί να μεταφέρει ολόκληρο το 2027 ρωσικό πετρέλαιο στις άλλες χώρες ! Δηλαδή όχι η Ελλάδα, αλλά τα πλοία με ελληνική ή άλλη σημαία, αλλά ελληνικής – εφοπλιστικής – ιδιοκτησίας θα μπορούν απολύτως νόμιμα να μεταφέρουν παντού στον κόσμο το ρωσικό πετρέλαιο.

Όπως έκαναν δηλαδή μέχρι και σήμερα παρά τις απειλές για κυρώσεις και πρόστιμα …

Το παράδοξο εδώ δεν είναι ότι θα μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο ενώ μπαίνει σε εφαρμογή το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της χώρας, της οποίας το πετρέλαιο θα μεταφέρουν νόμιμα στο εξωτερικό, ενώ το πακέτο των κυρώσεων στοχεύει ακριβώς στο να της μειώσει την δυνατότητα εξαγωγών ορυκτών καυσίμων.

Η Αθήνα επιδίωξε και τελικά πέτυχε, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις τα τελευταία 24ωρα, μία εκκωφαντική «εξαίρεση» σε απόφαση της Ε.Ε., που ανάλογή της δεν μπορεί να βρεί κανείς – όσο και αν ψάξει – για κανένα άλλο στρώμα της ελληνικής κοινωνίας ή συμφερόντων, πέραν εκείνου του εφοπλιστικού κλάδου.

Με άλλα λόγια οι έλληνες εκπρόσωποι… στήλωσαν τα πόδια και απέσπασαν ένα δικαίωμα που καμία άλλη χώρα, ούτε ζήτησε, ούτε βέβαια διασφάλισε για τους δικούς της εφοπλιστές.

Το γεγονός αυτό από μόνο του – θα μπορούσε να πει κανείς – ότι έχει να κάνει και με την «ευαισθησία» γενικά που υπάρχει στις Βρυξέλλες για ορισμένα οικονομικά συμφέροντα. Ίσως και να ισχύει αυτό.

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ε.Ε. που έχει «ξοδέψει» πάνω από 215 δις ευρώ μέχρι σήμερα για την ενίσχυση της Ουκρανίας και έχει δρομολογήσει την εκταμίευση ενός επιπλέον δανείου 90 δις ευρώ για το Κίεβο μέχρι σήμερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει αυξήσει τις αγορές ρωσικού LNG με διάφορους «τρόπους» κατά 18%, καθώς οι ελλείψεις της ενόψει του χειμώνα έχουν κορυφωθεί. Και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα ρωσικά καύσιμα στο εξάμηνο αυτό ήταν μεταξύ άλλων η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο. Οπότε μπορεί κανείς να καταλάβει τις δυνάμεις που «συμμάχησαν» για να μπορούν οι έλληνες εφοπλιστές να κυκλοφορούν φορτωμένοι και κατ’ εξαίρεση, με το ρωσικό LNG στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Μέχρι εδώ όλα κατανοητά.

Εκείνο όμως που προκύπτει από αυτή την μεγάλη «νίκη» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες είναι γιατί κάποια ανάλογης κλίμακας «εξαίρεση» δεν έχει επιδιωχθεί και πολύ περισσότερο επιτευχθεί και για άλλους «γηγενείς» της Ελλάδας;

Μια χαρά φαίνεται ότι μπορούν να τα καταφέρουν οι έλληνες διπλωμάτες στις Βρυξέλλες με τις «εξαιρέσεις» και κανείς δεν θα τους ζητήσει τον λόγο, γιατί έγινε αυτό με τους έλληνες εφοπλιστές.

Το ερώτημα είναι γιατί δεν τις βλέπουμε αυτές τις «εξαιρέσεις» να συμβαίνουν και για άλλους; Ή, η «γραμμή» είναι, να θυμόμαστε τους «κακούς» των Βρυξελλών όταν πρόκειται για «ελλείματα/πλεονάσματα» και «φόρους» και να τους ξεχνάμε όταν πρόκειται για άλλους;