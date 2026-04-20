ΝΤΙΝ Πυκνώνουν οι συναντήσεις στα επιτελικά γραφεία των τηλεοπτικών σταθμών, με τα στελέχη να προσπαθούν να ρυθμίσουν τα της επόμενης σεζόν, αλλά με το βλέμμα… και την αγωνία… να παραμένουν στην τρέχουσα σεζόν. Κάποιες από τις συναντήσεις έχουν θετικό αποτέλεσμα, με τις δύο πλευρές να επικυρώνουν τις συμφωνίες… ελπίζοντας δε, πως το θετικό κλίμα θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της συνεργασίας… ανεξάρτητα των τηλεθεάσεων! Γιατί πολλές φορές στο τηλεοπτικό τοπίο έχει αποδειχτεί πως «μετά την απομάκρυνση από το τραπέζι πολλά λάθη αναγνωρίζονται…»! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Διασκεδαστική η πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar» και δικαιολογημένα στον ΑΝΤ1 μπορούν σήμερα να ανοίγουν περτικαλάδες πάνω από τα ραβασάκια τηλεθέασης της Nielsen. Η μεγαλύτερη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού συντονίστηκε στη συχνότητα του ΑΝΤ1 για να απολαύσει, αλλά και να κρίνει στα social media τις μεταμφιέσεις των διαγωνιζομένων. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω στον Κωνσταντίνο Ρήγο, που έχοντας την καλλιτεχνική επιμέλεια, δεν αρκέστηκε να αντιγράψει τα πρωτότυπα δρώμενα, αλλά έβαλε την ιδιαίτερη αισθητική του σφραγίδα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Επισφραγίστηκε με δελτίο Τύπου η ανανέωση της συνεργασίας του Νίκου Χατζηνικολάου με τον ΑΝΤ1 και για τα επόμενα δύο χρόνια ο γνωστός δημοσιογράφος “Με την καθοριστική του παρουσία στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, αλλά και μέσα από την εμβληματική εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», καθώς και το «Πρόσωπο με Πρόσωπο», θα συνεχίσει να προσεγγίζει τα γεγονότα με διεισδυτικότητα, ψυχραιμία και συνέπεια, αναδεικνύοντας με αμεσότητα τον δημόσιο διάλογο και τις σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας.” ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Επίσημα… μετά δελτίου Τύπου… και η μετακόμιση των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου, που την επόμενη σεζόν θα είναι στον ΣΚΑΪ, με την ανακοίνωση να επισημαίνει πως “Μετά τις «8 Λέξεις» που προβλήθηκαν με επιτυχία από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ για δύο χρονιές, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου επιστρέφουν τη νέα σεζόν με δυο φιλόδοξα projects: τις «Μπλε Ώρες», μια συναρπαστική ιστορία που στοχεύει να γίνει η νέα αγαπημένη συνήθεια του prime time, και μια ακόμα καθημερινή σειρά-έκπληξη με τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».” Όπως έχω αναφέρει, οι «Μπλε Ώρες» είναι ήδη σε γυρίσματα, ενώ οι μηχανές για τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» προγραμματίζεται να πιάσουν δουλειά το φθινόπωρο. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Οριστικά εκτός προγραμματισμού του STAR η «Φάρμα», με τη διοίκηση του σταθμού να βάζει στο συρτάρι το ριάλιτι, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, προχωρά κανονικά η προετοιμασία για τον επόμενο κύκλο του GNTM, αλλά χωρίς να έχει γίνει κάποια επίσημη συνάντηση με πρόσωπα για να συμμετέχουν στο ριάλιτι μόδας. Προσοχή στη λέξη «επίσημα», γιατί συναντήσεις για «ένδειξη ενδιαφέροντος» έχουν γίνει με κάποιους…! Και ναι, ανάμεσα σε αυτούς τους «κάποιους» είναι και η Μπέττυ Μαγγίρα! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Βέβαια, αξίζει να αναφέρω ότι η Μπέττυ έχει πέσει ως όνομα και στο τραπέζι της ΕΡΤ για εκπομπή στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη. Αλλά και πάλι θα τονίσω «χωρίς να έχει γίνει επίσημη συνάντηση», ενώ όμως στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης αναφέρουν την πολύ καλή συνεργασία που είχαν μαζί της στην προετοιμασία του «Ελληνικού Τελικού για την Eurovision». Εγώ πάντως θα αναφέρω και το ενδιαφέρον τηλεοπτικά «δέσιμο» της Μαγγίρα με την Κατερίνα Βρανά, αναφορά που ίσως… δεν γίνεται τυχαία…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Υποψιάζομαι πως δεν είναι τυχαία η επιλογή του ΟΡΕΝ να εντάξει στο πρόγραμμά του την εκπομπή «Cinderella Nights». Έχω την εντύπωση ότι με την παραγωγή της συγκεκριμένης εκπομπής, που παρουσιάζει η γνωστή influencer Modern Cinderella, η διοίκηση του σταθμού της Παιανίας επιθυμεί να δείξει… και να αποδείξει… στο τηλεοπτικό κοινό πως η εκπομπή «Real View» δεν είναι ό,τι χειρότερο έχουν στη συχνότητά τους… αλλά μπορούν και πιο χάλια…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Όταν λοιπόν η «Real View» γίνεται το «μη χείρον» καταλαβαίνεις ότι το τηλε-βαρέλι δεν έχει απλώς πάτο… αλλά έχει και υπόγειο…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ