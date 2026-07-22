ΝΤΙΝ Τις ψηφίδες που θα ενώσουν τα δύσκολα παζλ των προγραμμάτων τους προσπαθούν ακόμα να βρουν, εν μέσω θέρους, τα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών. Ακόμα και για την έναρξη της ερχόμενης σεζόν, υπάρχουν αρκετές γκρίζες ζώνες και συμβόλαια στον αέρα, ενώ η αγωνία χτυπάει κόκκινο καθώς η διαφημιστική πίτα συρρικνώνεται. Όταν βασικοί πυλώνες του προγράμματος παραμένουν μετέωρα βήματα μέσα στο κατακαλόκαιρο, αναρωτιέσαι τι θα σερβιριστεί στους τηλεθεατές το φθινόπωρο. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και μην πιστέψετε ότι αυτά τα παζλ για «δυνατούς λύτες» -και γερά νεύρα, βεβαίως, βεβαίως!- περιορίζονται μόνο στο πεδίο της ψυχαγωγίας. Με δεδομένο ότι η ερχόμενη σεζόν κουβαλάει εκλογικό άρωμα, η νευρική κρίση έχει χτυπήσει και τα ενημερωτικά επιτελεία. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει έντονη μεταγραφολογία με πρόσωπα της πρώτης γραμμής των ειδήσεων, αποτυπώνοντας την προσπάθεια των καναλιών να αποσπάσουν την πολυπόθητη ψήφο εμπιστοσύνης των τηλεθεατών. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αναφερόμενος στις επιθυμίες των τηλεθεατών, να αφήσω κι αυτό εδώ: πριν από μήνες, σε έρευνα που είχε γίνει από τηλεοπτικούς σταθμούς για παραγωγές μυθοπλασίας, η σειρά «Το Παιδί» που πρόβαλε η ΕΡΤ βρισκόταν στις υψηλότερες θέσεις για τη διαδραστικότητα στα social media. Η συγκεκριμένη έρευνα είχε γίνει πριν το Πάσχα… και ενώ οι συντελεστές γνώριζαν από συναντήσεις με στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης πως θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν. Ώσπου ξαφνικά το «Παιδί»… εκπαραθυρώθηκε από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής… χωρίς να δοθεί εύλογη εξήγηση και απάντηση. Ίσως κάποιοι στην ΕΡΤ επικαλούνται… το δικαίωμα της σιωπής! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Να παραμείνουμε στη δημόσια τηλεόραση, που κάνοντας τον απολογισμό, τα διαφημιστικά έσοδα από τους αγώνες του Μουντιάλ άγγιξαν τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια… τουλάχιστον έως τώρα… δεν έχουν ενημερώσει για το συνολικό κόστος, εκτός βέβαια από το ποσό για τα δικαιώματα μετάδοσης που απαγορεύεται να δημοσιοποιηθεί, καθώς οι σχετικές συμβάσεις με τη FIFA καλύπτονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότεροι αγώνες μεταδίδονταν εκτός prime time ζώνης, που το διαφημιστικό κόστος δεν είναι συνήθως υψηλό, δείχνει πως ε… κάπως κινήθηκαν στην ΕΡΤ και δεν έμειναν στα… αποδυτήρια. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Επίσης, ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν και από τις επιδόσεις της ΕΡΤ στα Social Media, καθώς οι λογαριασμοί σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, με 159 εκατομμύρια προβολές, υπερτριπλασιασμό των ακολούθων και πάνω από 3,4 εκατ. αλληλεπιδράσεις με το περιεχόμενο που αναρτήθηκε. Ενδεικτικό είναι ότι στο YouTube, παρουσιάστηκαν συνολικά 102 βίντεο από τις τέσσερις ειδικές εκπομπές που δημιούργησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις συνολικές προβολές των βίντεο να φτάνουν τα 5,63 εκατομμύρια. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Σχετικά με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και τον εμφανίζει να προωθεί διαδικτυακό καζίνο, ο Αντώνης Κανάκης ξεκαθάρισε τα πράγματα δηλώνοντας: «Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητο (αφού είναι μάλλον αυτονόητο), αλλά για τυπικούς λόγους θα ήθελα να ενημερώσω ότι μία διαφήμιση που κυκλοφορεί στο FB στην οποία εμφανίζομαι να διαφημίζω ένα καζίνο, είναι ΑΙ απάτη». Μάλιστα συμπλήρωσε με νόημα: «Φυσικά θα αντιμετωπιστεί σε νομικό επίπεδο όπως πρέπει, αν και στον κωμικό αυτόν νέο κόσμο που ζούμε, τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η αλήθεια είναι πως όταν η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης επιστρατεύεται από κάποιους επικίνδυνους νοήμονες για να στείλει τον Κανάκη στα ψηφιακά τραπέζια του μπλακ-τζακ, το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομικό… είναι και κωμικοτραγικό. Το ίντερνετ και η «νοημοσύνη» έχουν μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη ζούγκλα όπου ο καθένας μπορεί να γίνει «μαϊμού» πρωταγωνιστής, την ώρα που οι πλατφόρμες… και οι υπεύθυνοι… σφυρίζουν αδιάφορα, μετρώντας απλώς κέρδη από διαφημίσεις-φαντάσματα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Μέσα σε αυτό το ατελείωτο ψηφιακό και τηλεοπτικό ναρκοπέδιο, κρατήστε τις θέσεις σας… γιατί η επόμενη σεζόν θα είναι για γερά νεύρα…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ