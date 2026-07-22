Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ήχησε το 112, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα – Πυρκαγιές και σε Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο και Λήμνο

Με τον δείκτη κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι υψηλός και σε κάποιες περιοχές ακόμη και ακραίος για σήμερα Τετάρτη, 22.07.2026, πολλά πύρινα μέτωπα ξεσπούν σε όλη τη χώρα, με τα περισσότερα να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Νωρίτερα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών, η οποία περιορίστηκε ευτυχώς άμεσα, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για σήμερα, ενώ το μεσημέρι, σήμανε συναγερμός, σε Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρο αλλά και Κεφαλονιά.

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Όσον αφορά την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς, στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, τέσσερα οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς ήχησε και το 112 στους κατοίκους της περιοχής για να είναι σε ετοιμότητα.

Ενεργοποίηση



Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας #Κεφαλληνίας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2026

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Φωτιά στη Χαλκιδική σε αυλή εργοστασίου

Περίπου στις 15:20, το μεσημέρι της Τετάρτης 22.07.2026, ξέσπασε ακόμη μία πυρκαγιά σε σκουπίδια σε αυλή εργοστασίου ανακύκλωσης βόρεια της Νέας Τενέδου, στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν τρία μηχανήματα έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ούτε η επιχείρηση.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άνω Κεράσοβο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 22.07.2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο και άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, με την πυρκαγιά να μην έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) και στο Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες καίει κοντά σε οικισμό.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν κάτοικοι σύμφωνα με την EpirusTV.

Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή στο Πέταλο του Περιφερειακού στο Πορτιανού της Λήμνου.

Από τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να βρίσκεται υπό έλεγχο, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των πολιτών, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται για την πλήρη κατάσβεσή της και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.