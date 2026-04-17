ΝΤΙΝ Από τη μία μεριά έχουμε τα «σενάρια» για πολλά που αφορούν – κυρίως – πρόσωπα του τηλεοπτικού τοπίου και από την άλλη έχουμε τα σενάρια για παραγωγές μυθοπλασίας που μελετούν τα κανάλια για την επόμενη σεζόν. Και μπορεί στην πρώτη περίπτωση πολλά να είναι επιστημονικής φαντασίας, αλλά στη δεύτερη υπάρχει ποικιλία για όλα τα γούστα: από κωμικές σειρές έως ερωτικές με μπόλικο κλάμα, με τους υπεύθυνους βεβαίως να ελπίζουν ότι τα δάκρυά τους… δεν θα προκύψουν από τα ραβασάκια τηλεθέασης. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στις παραγωγές μυθοπλασίας επιστρέφει την επόμενη σεζόν κι ο ΣΚΑΪ με τη (σχεδόν) καθημερινή σειρά «Μπλε Ώρες», που θα φέρει την υπογραφή των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου. Τα εσωτερικά γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, αλλά από τον επόμενο μήνα, τον Μάιο, οι συντελεστές θα μετακομίσουν στο Πήλιο, όπου θα εξελιχθεί κυρίως η ερωτική σειρά μυστηρίου. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ωστόσο, εκτός από τις «Μπλε Ώρες», η τριάδα των δημιουργών έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ και για μία ακόμα (επίσης σχεδόν) καθημερινή σειρά, που θα έχει τίτλο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», με σκοπό να κάνει πρεμιέρα στις αρχές της νέας χρονιάς. Η ιστορία της θα εξελίσσεται σε πιο… κομεντί μονοπάτια, αλλά με «όπλο» τις δύο συγκεκριμένες σειρές, η διοίκηση του ΣΚΑΪ επιθυμεί να χτίσει μία ζώνη κοντά στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεών του… τελεία! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Όχι, δεν θα αναφέρω «στο βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων τους με παρουσιάστρια τη Σία Κοσιώνη», γιατί τα «σενάρια» που ακούγονται στο παρασκήνιο για τη συγκεκριμένη συνεργασία και παρουσίαση του δελτίου είναι πολλά… αλλά θα επανέλθω σύντομα! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάντως, δεν είναι «σενάριο», αλλά απόφαση της διοίκησης του ΑΝΤ1 να μην έχει τους καλοκαιρινούς μήνες καθημερινή ψυχαγωγική εκπομπή, όπως… λαστ γίαρ. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα και πολλές φορές έχουμε δει να αλλάζουν οι αποφάσεις, αλλά με την επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου στην τρέχουσα «παραδοσιακή» σεζόν, δεν έχουν… και δεν φαίνεται να επιθυμούν να αναζητήσουν… κάποιο άλλο πρόσωπο, ώστε να αναλάβει την παρουσίαση καλοκαιρινής εκπομπής. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Έτσι, η Καραβάτου με τους συνεργάτες της θα αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, αλλά χωρίς ακόμα η παρουσιάστρια να έχει συζητήσει με τον ΑΝΤ1 για νεξτ γίαρ. Και δεν είναι «σενάριο» ότι στο τραπέζι των συζητήσεων με τον σταθμό του Αμαρουσίου μπορεί να μην είναι μόνη της, αλλά να έχει δίπλα της τον Χρήστο Φερεντίνο. Όλα παίζουν… και για ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας στον ψυχαγωγικό τομέα…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Σε σχεδιασμό ψυχαγωγικών εκπομπών για την επόμενη σεζόν βρίσκονται στο ΟΡΕΝ, που ομολογουμένως, δια «στόματος» Nielsen, έχει μία πολύ κακή σεζόν στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος. Γεγονός που έχει ενισχύσει τη θέση του ενημερωτικού τομέα και, όπως όλα δείχνουν, θα κρατήσει την κραταιά θέση που έχει στο πρόγραμμα -και στη λήψη αποφάσεων- του σταθμού. Εντάξει… το να αναφέρω ότι το Real View δεν θα συνεχίσει, θεωρώ ότι είναι περιττό. Εκτός κι αν στο «Ανοικτό Κανάλι» έχουν τόσο πολύ… ανοικτό ταμείο για πεταμένα λεφτά. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να διευκρινίσω ότι δεν… απολαμβάνω όταν κόβεται ή αντικαθίσταται μία εκπομπή, ακόμα και αν είναι κακή, όπως η συγκεκριμένη. Αντίθετα, χαίρομαι όταν κόβεται ή αντικαθίσταται μία κακή εκπομπή, όπως η συγκεκριμένη, για να πάρει τη θέση της μία καλύτερη… ή έστω, μία που να βλέπεται! Βέβαια, ακούω κάποια περίεργα σενάρια… που, μαθαίνοντας όμως και για κάποιες συναντήσεις με πρόσωπα… υποψιάζομαι μήπως δεν είναι «κακής τηλεοπτικής φαντασίας», αλλά θέμα… υποχρεώσεων! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάντως, σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν, μπορεί να φτάσουμε σε σημείο να πούμε «κάθε Real View… και καλύτερα»…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ