Στην κανονικότητα μετά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, αλλά πιο σύντομα από τις προηγούμενες σεζόν, επιστρέφει η καθημερινότητα στο τηλεοπτικό τοπίο, αποτυπώνοντας το ανταγωνιστικό κλίμα που επικρατεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι, λίγο πριν το τέλος της φετινής σεζόν, κανάλια ενισχύουν τα προγράμματά τους και με νέους «παίκτες», ελπίζοντας ότι θα κάνουν καλύτερο «παιχνίδι» και θα επιφέρουν καλύτερες τηλεθεάσεις.



Παράλληλα, στα επιτελεία των καναλιών μελετούν και σχεδιάζουν τα προγράμματα της επόμενης σεζόν και, ως είθισται αυτή την περίοδο, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με πρόσωπα από το δυναμικό τους, αλλά και από τους «απέναντι». Στα τραπέζια των συναντήσεων θα πέσουν πολλές υποσχέσεις κι ακόμα περισσότερες ελπίδες… αλλά και συμβόλαια που κάποιες φορές μένουν μόνο στα γραπτά.



Στην τελική ευθεία για την υπογραφή συμβολαίου με τον ΣΚΑΪ βρίσκονται η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, αφού η διοίκηση του σταθμού έχει αποδεχτεί όλους τους όρους που έχουν θέσει… και οι οποίοι δεν είναι λίγοι και «απλοί». Όπως έχω αναφέρει, πρόκειται για «ατσαλένιο» συμβόλαιο, με τους δύο παρουσιαστές να θέλουν να σιγουρευτούν πως δεν θα έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις αν η εκπομπή τους στο κανάλι του Φαλήρου δεν… δαφνοστεφανωθεί με τηλεθέαση. Ωστόσο, το προ-συμβόλαιο έχει εγκριθεί και από τις δύο πλευρές… σε πολλές λεπτομέρειες… ακόμα και για την προοπτική συνεργασίας και με άλλη παραγωγή! Αν και η τηλε-ιστορία έχει δείξει… και αποδείξει… ότι για όλα… υπάρχουν παραθυράκια!



Βέβαια, ενώ Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλος δεν έχουν ανακοινώσει… επιβεβαιώσει… επίσημα στη διοίκηση της ΕΡΤ ότι θα αποχωρήσουν, ήδη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής ξεκίνησαν συζητήσεις για την επόμενη μέρα-σεζόν στο «Στούντιο 4». Γιατί μπορεί το δίδυμο των παρουσιαστών να αποχωρήσει, αλλά ο τίτλος, «Στούντιο 4», ανήκει στη δημόσια τηλεόραση και η διοίκηση θα τον κρατήσει… και θα τον διατηρήσει για τη «νέα κατάσταση»… με όποιους θα είναι αυτή.



Να αναφέρω όμως ότι η μεταγραφή του διδύμου φέρνει ντόμινο αλλαγές όχι μόνο στον ΣΚΑΪ, αλλά και σε άλλα κανάλια.Κατ' αρχάς, με δεδομένο ότι η νέα εκπομπή τους θα είναι τρίωρης διάρκειας, είναι οριστικό ότι το «My Style Rocks» μπαίνει στο συρτάρι του σταθμού και για την επόμενη σεζόν. Κάτι που λαμβάνουν υπόψη τους απέναντι, στο STAR, μελετώντας το ενδεχόμενο… και το κόστος, βεβαίως, βεβαίως… για την επιστροφή του «Shopping Star». Έτσι, το ριάλιτι μόδας βρέθηκε πάλι πάνω στο τραπέζι του σταθμού της Κηφισιάς για τη νέα σεζόν…!



Νέα… ήθη στο τηλεοπτικό τοπίο, με παρουσιαστές να δέχονται και να επικροτούν… αστεία από πολιτικά πρόσωπα που διακωμωδούν άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ο λόγος για το «χιουμοριστικό σκετς» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, που «μιμήθηκε» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ευρωβουλευτή να αποσπά θετικά σχόλια από τον Δημήτρη Οικονόμου για τις «υποκριτικές» της ικανότητες.



Ντράπηκε… κι η κριτική! Τελικά όμως στην ελληνική τηλεόραση, όλα μπορούν να συμβούν… ακόμη και να μπερδευτούν οι ρόλοι.